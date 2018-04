Hartz IV: Hier will Minister Heil schnell nachbessern

Hartz-IV-Debatte

+ © dpa / Hen drik Schmidt Arbeitsminister Heil: Im kommenden Jahr könnte es zu Erhöhungen im Hartz IV kommen. © dpa / Hen drik Schmidt

Arbeitsminister Heil stellt eine Erhöhung von Hartz IV in Aussicht: So soll das Existenzminimum für jeden Bürger abgedeckt werden. Auch besondere Bedarfe werden berücksichtigt. Ein Punkt, den Heil auf jeden Fall ändern will, ist das Sanktionssystem.