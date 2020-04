„Die Gesellschaft hinter der Maske - was macht die Corona-Krise mit uns?“ Frank Plasberg spricht am Montag in „hart aber fair“ mit fünf sehr unterschiedlichen Gästen.

Die Corona-Krise* bestimmt auch das Tagesgeschäft in den deutschen Talk-Shows.

Bei „hart aber fair“ (ARD) soll heute über das Thema „Schutzmaskenpflicht“ gesprochen werden.

Moderator Frank Plasberg empfängt dazu fünf sehr unterschiedliche Gäste.

Update 21.27 Uhr: Auf die Frage, ob die von der Regierung angeordneten Maßnahmen eingehalten werden sagt der Sänger Wolfgang Niedecken „Inzwischen scheinen es alle kapiert zu haben. Aber ich hab ein bisschen Angst, dass es durch diese Lockerungen in bestimmten Kreisen nicht mehr für voll genommen wird“. So treffe er bei dem Spaziergang mit dem Hund oft Gruppen von Jugendlichen, die sich nicht an das Kontaktverbot halten.

Auch meint Niedecken eine Veränderung in der Stimmungslage festzustellen. In der Gesellschaft, wie auch in der Politik: „Wir merken auch, es wird aggressiver. Der Ton wird aggressiver. Anfangs habe ich mich gefreut, dass die Politiker alle an einem Strang ziehen.“

„Hart aber Fair“: „Wollen weniger über Reproduktionszahlen sprechen“

Update 21.15 Uhr: „Wir wollen heute weniger über Reproduktionszahl sprechen, sondern mehr eine einfache Frage stellen: ‚Wie geht es Ihnen?‘“, sagt Plasberg zum Beginn der Sendung. Man wolle heute weniger auf die wissenschaftlichen Grundlagen der Krise schauen und mehr auf die betroffenen Menschen.

Berlin - Spätestens seit dieser Woche trägt ein Großteil der deutschen Bevölkerung im Alltag eine Atemschutzmaske*. Die Corona-Krise hält mittlerweile seit über einem Monat an und auch jetzt ist noch kein Ende in Sicht. Wie erleben die Menschen diese Zeiten und was macht das Virus mit uns als Bevölkerung.

Corona-Krise Thema bei „hart aber fair“ (ARD) - mit diesen Gästen diskutiert Frank Plasberg

Diesen Fragen möchte Moderator Frank Plasberg am Montagabend mit seinen Gästen in „hart aber fair“ auf den Grund gehen. Dafür hat der 62-Jährige sich eine interessante Runde an Gästen in sein Studio eingeladen. Zu Gast sind ab 21.15 Uhr unter anderem Dr. Susanne Herold, die als Professorin für Infektionskrankheiten der Lunge an der Universität Gießen inzwischen auch an Sars-CoV-2 forscht.

#hartaberfair heute um 21.15 Uhr @DasErste zum Thema : "Das Virus und wir: Wie erleben Menschen unser Land in der Corona-Krise?" Mit dabei: pic.twitter.com/CTdNS5UTb9 — hart aber fair (@hartaberfair) April 27, 2020

Während Herold sich eher mit den wissenschaftlichen Hintergründen von Covid-19 befassen wird, wird der Soziologe Martin Schröder wohl Antwortversuche auf die Frage geben, was die aktuelle Krise mit uns als Gesellschaft macht. Schröder ist Professor an der Philipps-Universität in Marburg.

Corona-Krise an vorderster Front: Kassiererin zu Gast bei „hart aber Fair“

Aber Plasberg hat sich am heutigen Montag nicht nur Wissenschaftler in seine Runde eingeladen. Komplettiert wird die Gästeliste durch Jolanta Schlippes, die als Kassiererin in einem Supermarkt die Auswirkungen der Corona-Krise und der neu eingeführten Maskenpflicht an vorderster Front erlebt, und dem Polizei-Oberkommissar Martin Feldmann, der durch seine Arbeit mit der Reaktion der Bürger auf das Kontaktverbot* vertraut sein dürfte.

Letzter in der Runde ist Wolfgang Niedecken, der einem breiteren Publikum vor allem als Sänger und Gitarrist der Kölner Band „BAP“ bekannt sein dürfte. Als Künstler und Musiker zählt Niedecken zu einem der Berufsstände, der mit am stärksten von der Corona-Krise und den Kontaktverboten getroffen wird.

Ab 21.15 Uhr diskutiert diese Runde also mit Moderator Frank Plasberg bei „hart aber fair“ über die Corona-Krise und ihre Folgen.

