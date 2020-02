Minister bestätigt: Mutmaßlicher Hanau-Täter und Mutter tot - Merkel und Seehofer sagen Termin ab

In Hanau (Hessen) ist es am Mittwochabend zu einer Bluttat gekommen. Elf Menschen sind tot. Jetzt äußert sich Innenminister Beuth.

In Hanau (Hessen) kam es zu einer schrecklichen Bluttat.

Dabei sind elf Menschen gestorben.

Hessens Innenminister spricht am Donnerstag vor dem Plenarsaal des Hessischen Landtags.

10.07 Uhr: Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat eine rasche Aufklärung der Bluttat von Hanau verlangt. "Wir müssen die Hintergründe der Tat gründlich aufklären und alles tun, um solche Taten in Zukunft zu verhindern", sagte Lambrecht am Donnerstag in Berlin. "Es ist erschütternd, wie viele Menschen dort sinnlos getötet wurden." Ihre Gedanken seien "bei den Opfern und ihren Angehörigen".

9.53 Uhr: Nach der Gewaltnacht mit elf Toten im hessischen Hanau hat der bayerische Landtag seine Karnevalsveranstaltung abgesagt. „Der Bayerische Landtag trauert um die Toten dieser schrecklichen Tat. Wieder sind Menschen Opfer von Hass und Terror geworden“, sagte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) am Donnerstag in München. Der Angriff auf die offene Gesellschaft und ihre Werte mache fassungslos. „In Gedanken sind wir in diesen traurigen Stunden bei den Angehörigen und Freunden der Getöteten. Wir wünschen Ihnen Kraft und Beistand.“ Eigentlich wollten am „Unsinnigen Donnerstag“ Faschingsnarren aus ganz Bayern im Landtag auftreten und feiern.

Schüsse in Hanau: Bouffier für „Stunde des Innehaltens“ - Seehofer reist an

9.45 Uhr: Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) erklärt in einem Statement im Landtag, er habe bereits mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) telefoniert, später werde Innenminister Horst Seehofer (CSU) nach Hanau reisen. Aktuell sei eine „Stunde des Innehaltens“, betont Bouffier - nächster Schritt sei die Aufklärung der Tat, dann müsse man entscheiden, welche Schlüsse aus der Tat zu ziehen seien. „In Hessen denken heute alle an die Hanauer Ermordeten und ihre Angehörigen“, sagt der Ministerpräsident.

Merkel und Seehofer haben andere für den Donnerstag geplante Termine bereits abgesagt.

9.39 Uhr: Lortz berichtet im Anschluss: „Es wurde einvernehmlich beschlossen, dass wir die Landtagssitzung für den heutigen Tag schließen.“ Eine Plenarsitzung findet also nicht statt.

9.38 Uhr: Beuth betont: „Die Ermittlungen dauern an. Ich bitte die Bürgerinnen und Bürger, sich nicht an Spekulationen zu beteiligen. Den Opfern und ihren Familien spreche ich mein tief empfundenes Beileid aus. Den Verletzten wünsche ich eine schnelle und vollständige Genesung.“

9.35 Uhr: Beuth erklärt weiter: „Es wurde eine Internetseite des mutmaßlichen Täters bekannt. Erste Ergebnisse deuten auf ein fremdenfeindliches Motiv hin. Ich verurteile diese Tat aufs Schärfste. Es ist ein Anschlag auf unsere freie und friedliche Gesellschaft. Der mutmaßliche Täter war bislang weder als fremdenfeindlich bekannt noch ist er polizeilich in Erscheinung getreten. Bislang gibt es keine Hinweise auf weitere Täter. Der Generalbundesanwalt stuft das Verbrechen als Verdacht einer terroristischen Gewalttat ein.“

Hanau (Hessen): Innenminister Beuth spricht nach Bluttat im Landtag - Mutter des mutmaßlichen Täters ebenfalls tot

9.33 Uhr: Nun spricht Hessens Innenminister Peter Beuth: „Am gestrigen Abend gegen 22 Uhr kam es in Hanau zu Schussabgaben auf Personen. Dabei wurden nach derzeitigem Stand neun Menschen getötet, eine Person schwer verletzt und weitere Personen verletzt. Dank Zeugenaussagen und Videos konnten rasch Hinweise auf den Täter und das Fahrzeug gewonnen werden. Bei dem Halter des Fahrzeuges handelt es sich um einen 43-jährigen Deutschen aus Hanau. In seiner Wohnung wurden zwei weitere Personen tot aufgefunden. Hierbei handelt es sich um die 72-jährige Mutter und den vermeintlichen Täter selbst. Beide wiesen Schussverletzungen auf.

9.31 Uhr: Landtagsvizepräsident Frank Lortz (CDU): „Wir stehen alle unter dem Eindruck der schlimmen Ereignisse der vergangenen Nacht. Wir gedenken der Toten, widmen ihnen ein stilles Gebet. Wir wünschen den Verletzten eine baldige Genesung. Wir sprechen den Angehörigen unser Mitgefühl aus.“

9.30 Uhr: Im hessischen Landtag, läuft eine Schweigeminute, viele Abgeordnete sind sichtlich geschockt.

Update vom 20. Februar, 9.19 Uhr: Innenminister Beuth (CDU) spricht aktuell zu den Mitgliedern des Hessischen Landtages über den derzeitigen Ermittlungsstand zur Bluttat in Hanau.

Der geplante Sitzungsbeginn der 35. #Plenarsitzung hat sich um eine halbe Stunde auf 9.30 Uhr verschoben. Zuvor informiert der Innenminister @peterbeuth Beuth die Mitglieder des Hessischen #Landtag|s über den derzeitigen Ermittlungsstand zu den Ereignissen in #Hanau. #Hessen #hlt — Hessischer Landtag (@Landtag_Hessen) February 20, 2020

Statement nach Horror-Nacht in Hanau: Hessens Innenminister Beuth spricht über die Bluttat

Erstmeldung vom 20. Februar, 9.10 Uhr: Hanau - Eine schreckliche Nachricht aus dem hessischen Hanau erschüttert Deutschland. Elf Menschen sind in der Nacht auf den 20. Februar getötet worden. Offenbar hatte der Täter ein rechtsradikales Motiv. Hessens Innenminister Peter Beuth möchte sich am Donnerstag um 9.15 Uhr zu den Geschehnissen äußern. Wir halten Sie in diesem Ticker auf dem Laufenden.

