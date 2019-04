Schon seit längerer Zeit unter Beobachtung

+ © dpa / Uli Deck (Symbolbild) Ein 28-Jähriger wurde nun in Hamburg festgenommen. © dpa / Uli Deck (Symbolbild)

Am frühen Mittwochmorgen stürmte das SEK eine Wohnung in Hamburg. Dabei wurde ein 28-jähriges mutmaßliches Mitglied des IS festgenommen.