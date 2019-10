Schüsse in Halle: MDR zeigt dramatisches Video der Tat

Eine Attacke auf eine Synagoge in Halle an der Saale schockiert Deutschland. Ein Video zeigt die Schüsse.

Vor einer Synagoge in Halle hat sich am Mittwoch, 10. Oktober, eine Schießerei ereignet.

Zwei Menschen sind ums Leben gekommen.

Der mutmaßliche Täter, ein 27-jähriger Deutscher, wurde gefasst.

Chronologie der Ereignisse in Halle: Ein Überblick.

Halle (Saale) - In der sachsen-anhaltinischen Großstadt Halle (Saale) sind am Mittwoch zwei Menschen bei Schüssen ums Leben gekommen. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar - im Internet kursiert jedoch ein Video, das offenbar einen Ausschnitt der Tat zeigt. Auch der öffentlich-rechtliche Sender MDR zeigte in einer Sondersendung am Mittwochnachmittag drastische Bilder im Fernsehen.

Halle-Video zeigt Schüsse im Paulusviertel

Zu sehen ist auf der Aufnahme ein offenbar mit Helm bekleideter Mann, der aus einem Auto aussteigt und auf offener Straße mehrere Schüsse abfeuert. Die Bilder stammen aus dem Hallenser Paulusviertel.

In einer weiteren Sequenz läuft der Mann scheinbar ruhig und mit der Waffe in der Hand den Gehweg entlang. Im Netz wird spekuliert, dass das Kennzeichen des Wagens (EU - AI ...) auf ein Mietfahrzeug eines großen Verleihs schließen lässt. Eine Bestätigung hierfür gibt es bislang nicht.

Mittlerweile scheint klar, dass der Mann seine Tat auch im Internet streamte. Ein Fußballprofi musste die nervenaufreibenden Minuten miterleben. Nun spricht der Sportler über das Drama.

