AKK äußert sich zu Halle-Anschlag - und sorgt mit einem Wort für Empörung

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatte in den vergangenen Monaten eine regelrechte Pannenserie. Nun sorgt sie mit einer Äußerung wieder für Unmut.

Halle/Saale - Ein schwerbewaffneter Täter hat am Mittwoch versucht, in einer Synagoge in Halle ein Blutbad unter Gläubigen anzurichten. Die jüdische Gemeinde entging an ihrem höchsten Feiertag Jom Kippur nur knapp einer Katastrophe.

Wie viele andere Politiker auch, verurteilte die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer die tödlichen Schüsse scharf und sprach den Angehörigen ihr Mitgefühl aus. Mit einer Aussage sorgte sie allerdings für viel Furore. Genauer gesagt war es ein Wort, das die Twitter-Gemeinde empörte.

Halle: AKK muss führt Aussage viel Kritik einstecken

Die CDU-Vorsitzende sagte dem „Tagesspiegel“: „Ein solcher Angriff am höchsten jüdischen Feiertag ist ein Alarmzeichen, das niemanden in Deutschland unberührt lassen kann.“ Die Tat mache sie traurig und wütend. Das Wort „Alarmzeichen“ kam nicht gut an. Vor allem auf Twitter erntete AKK viel Kritik.

ARD-Reporter Georg Restle schreibt: „Wenn aus Ideologien Taten werden, aus Extremisten Terroristen und aus geistigen Brandstiftern erbärmliche Heuchler, dann ist das kein „Alarmzeichen“, sondern die vorhersehbar furchtbare Folge einer viel zu lange verharmlosten politischen Grenzverschiebung in diesem Land.“

Wenn aus Ideologien Taten werden, aus Extremisten Terroristen und aus geistigen Brandstiftern erbärmliche Heuchler, dann ist das kein „Alarmzeichen“, sondern die vorhersehbar furchtbare Folge einer viel zu lange verharmlosten politischen Grenzverschiebung in diesem Land. #Halle — Georg Restle (@georgrestle) 10. Oktober 2019

Kabarettist Florian Schroeder dazu: „Vor wenigen Tagen las ich noch, AKK habe ihre Pannenserie beendet. Und heute spricht sie von #Halle als #Alarmzeichen. Nur: Das war keine Panne, sondern der Inbegriff einer unfähigen, intellektuell überforderten und instinktlosen Parteichefin.“

Der Grünen-Politiker und Bundestagsabgeordneter Konstantin v. Notz kommentiert: „Halle ist kein #ALARMZEICHEN für, sondern Ergebnis des neurechten #Antisemitsmus in unserer Gesellschaft.“

Nun äußerte sich auch der bayerische Innenminister Joachim Hermann zu dem Anschlag in Halle und gibt der AfD eine Mitschuld.

AKK-Beliebtheitswerte im Keller

Die CDU-Vorsitzende hatte in den letzten Monaten eine regelrechte Pannenserie und immer wieder Fehltritte. Ein verunglückter Karnevalswitz, schwerfälliger Umgang mit dem Rezo-Video oder die Forderung nach Meinungseinschränkung haben zum Absinken der Beliebtheitswerte geführt.

Der Anschlag in Halle an der Saale wirft viele Fragen auf. Zwei Personen kamen ums Leben, ein Mann und eine Frau.

