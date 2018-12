CSU geht nach Abrechnung mit Söder auf Guttenberg los - auch Seehofer knallhart

Knallharte Abrechnung unter „Parteifreunden“: Aus Sicht des Freiherrn zu Guttenberg fehlt es Ministerpräsident Markus Söder an Format für das Amt des CSU-Chefs.

20.12. Nach Guttenbergs Zweifel: Siemens-Chef ruft Söder zu bundespolitischer Präsenz auf

Siemens-Chef Joe Kaeser hat den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder aufgerufen, sich nicht nur auf Bayern zu konzentrieren. „Wenn die CSU einen bundespolitischen Anspruch hat, dann muss es ,Deutschland first' heißen und nicht ,Bavaria first'“, sagte Kaeser der „Augsburger Allgemeinen“ (Online-Ausgabe/Print Donnerstag). „Söder lebt für sein Bundesland“, fügte Kaeser hinzu. Das mache es schwierig, die überregionale Ebene mitzuberücksichtigen. Das habe sich in der Flüchtlingsdebatte gezeigt. Auch den monatelangen Streit innerhalb der CSU kritisierte er: „Das war ein Beispiel dafür, wie man nicht miteinander umgeht.“ Zuvor hatte schon der frühere Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg seine Partei gewarnt, unter Söder zu einer Regionalpartei zu schrumpfen.

Lesen Sie auch: Kramp-Karrenbauer am Donnerstag zu Gast bei „Menschen 2018“ mit Markus Lanz

19.12. „Überflüssige Gemeinheit“: Harte Kritik an Guttenberg nach Söder-Attacke

Frontal-Attacke auf Markus Söder - doch warum? Was ist das Motiv? Laut „Bild“ können selbst langjährige Freunde keine sinnvolle Strategie hinter dem Ausbruch erkennen. Die plausibelste Erklärung, sagt einer dem Blatt, sei einfach grenzenloser Frust.

Eine „überflüssige Gemeinheit“ nennt man das Interview selbst im Umkreis von Noch-CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer (69), berichtet die „Bild“ weiter. Und das, obgleich ihm Seehofer mehrfach „den roten Teppich“ für ein mögliches Comeback ausgerollt habe. Jetzt nachzutreten sei einfach „unsäglich“.

Seehofer selbst wies Guttenbergs Wortmeldung mit deutlichen Worten zurück. Er halte von Vergleichen mit ehemaligen Parteivorsitzenden wenig. „Das ist alles Käse“, sagte der Bundesinnenminister auf einer CSU-Presse-Veranstaltung am Mittwochabend in München. „Jede Zeit hat ihre Persönlichkeiten, hat ihre Aufgaben, hat ihren Stil.“ Er habe Söder im CSU-Vorstand „aus vollem Herzen“ für den Parteivorsitz vorgeschlagen. Dieser sei in der aktuellen Situation „der Beste, um den Erfolg der CSU fortzuführen“.

Franz Georg Strauß (58), Sohn von CSU-Legende Franz Josef Strauß, kritisierte dagegen offen in der Zeitung: „Diese Äußerungen sind unfair und unangemessen. Erstens, weil der Vergleich zu einer Ausnahmepersönlichkeit wie Franz Josef Strauß für alle Nachfolger schwer ist. Er war damals der beste Abiturient und Akademiker Bayerns. Ich weiß gar nicht, ob so einer heute noch in die Politik gehen würde. Zweitens wirft er Frau Kramp-Karrenbauer ja auch nicht vor, in die Schuhe von Konrad Adenauer zu schlüpfen. Kramp-Karrenbauer war ja auch nur Generalsekretärin."

Ursprungsmeldung vom 18.12.2018: Deftige Abrechnung mit Söder: Guttenberg lästert über den künftigen CSU-Chef

München - In einem Interview mit der Kleinen Zeitung knöpfte sich der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg jetzt den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder vor. Dieser soll am 19. Januar Horst Seehofer als neuer CSU-Chef nachfolgen. Der Parteivorstand nominierte Söder am Montag einstimmig.

Guttenberg über Söder: Das intellektuelle und internationale Format hat er nicht

Auf das Wohlwollen von CSU-Mitglied Guttenberg muss Söder verzichten: „Ich betrachte mit Spannung, was sich in der CSU tut. Die CSU muss sehr aufpassen, dass sie nicht zur Regionalpartei wird, dass sie ihren bundes- und europapolitischen Einfluss auf Dauer nicht zugunsten einer reinen München- oder Bayern-Erscheinung aufgibt. Hier muss sich der neue Parteichef erst beweisen.“

Video: Guttenberg attackiert designierten CSU-Chef Söder

Es geht noch weiter: Der ehemalige Verteidigungsminister zweifelt sogar am intellektuellen Format Söders. Er habe nicht das Zeug, um sich in eine Reihe mit anderen CSU-Parteichefs zu stellen. Wörtlich sagte Guttenberg in dem Interview mit der österreichischen Zeitung: „Bislang ist er einer, der noch nicht an die großen Parteichefs der CSU heranreicht. Ich sage das in aller Offenheit. Das intellektuelle und internationale Format eines Franz Josef Strauß oder eines Theo Waigel erreicht Markus Söder noch nicht.“

Gutenberg sagt auch ganz offen, wen er für die bessere Alternative an der CSU-Spitze gehalten hätte: „Ich hätte mir Manfred Weber gewünscht.“

+ Freiherr zu Guttenberg stürzte über eine Affäre um seine Doktorarbeit. Die anstehende Wahl Söders zum CSU-Parteichef sieht er kritisch. © dpa / Peter Kneffel

Guttenberg und eine Rückkehr in die Politik: „Leidenschaft nicht verloren, aber...“

Offenbar dämpft die anstehende Wahl Söders zum CSU-Parteichef auch die Motivation des Freiherrn, aktiv in die Politik zurückzukehren: „Ich habe die Leidenschaft für die Politik nicht verloren, aber die Leidenschaft, was das politische Leben anbelangt, hat sich sehr relativiert.“

Der ehemalige CDU-Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz will währenddessen Bundesminister werden. Die Entscheidung sei aber „Sache der Kanzlerin“.

Lesen Sie auch: Letzte Sitzung als CSU-Chef: Seehofer verabschiedete sich mit wehmütiger Rede.

Auch interessant: EU beschließt Verbot von Einweg-Plastik - Fast jeder ist davon betroffen

Bundespolizei alarmiert: Sicherheits-Warnung an 14 deutschen Flughäfen - auch München betroffen

mag