Gutes Ohmen vor der Klausur: Union legt im „Sonntagstrend“ zu

In einer Umfrage hat die Union zwei Prozentpunkte dazugewonnen. Gute Voraussetzungen für Annegret Kramp-Karrenbauer, die ab Sonntagabend erstmals eine Klausur der CDU-Spitze leitet.

Berlin - Kurz vor der Jahresauftaktklausur der CDU-Spitze unter der neuen Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer legt die Union in der Wählergunst leicht zu. Im „Sonntagstrend“ des Emnid-Instituts für die „Bild am Sonntag“ verbessern sich CDU/CSU um zwei Prozentpunkte und erreichen 31 Prozent.

Die Grünen verlieren einen Prozentpunkt, liegen mit 18 Prozent aber weiter auf Platz zwei. Die SPD würden unverändert 15 Prozent der Befragten wählen, die AfD bleibt bei 14 Prozent. Die Linke erreicht wie zuletzt 9 Prozent, die FDP muss einen Punkt abgeben und kommt nur noch auf 8 Prozent.

Kramp-Karrenbauer kann die erste Klausur unter ihrer Leitung mit Selbstbewusstsein und Zuversicht angehen

Annegret Kramp-Karrenbauer hat damit offenbar nicht nur innerparteilich Oberwasser. Kurz vor der bevorstehenden Klausur warnte die Parteichefin nochmal eindringlich vor Personaldebatten. Mit Hinweis auf Äußerungen aus der Partei über die nächste Kanzlerkandidatur pochte Kramp-Karrenbauer auf ihr Vorschlagsrecht. „Das galt für alle Vorsitzende der CDU und das wird auch für mich gelten“, sagte sie der „Welt am Sonntag“. Nachdem EU-Haushaltskommissar eine Kanzlerkandidatur von Merz befürwortet hatte, betonte sie gegenüber der „Welt am Sonntag“: „Das ist völlig überflüssig. Wir haben eine Kanzlerin. Bevor wir über Kandidaturen reden, müssen wir gemeinsam die CDU in den Zustand bringen, der erfolgreiche Wahlkämpfe zulässt.“

Die CDU-Spitze beginnt am Sonntagabend in Potsdam ihre zweitägige Klausur und will dort unter anderem ihren Kurs für die Europawahl und die Landtagswahlen in diesem Jahr abstecken.

dpa/sl