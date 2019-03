Merkel nicht mehr beliebteste Politikerin: Ein Grüner ist jetzt die Nummer 1

Erstmals hat der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck im ZDF-"Politbarometer" Platz eins auf der Liste der zehn wichtigsten Politiker erklommen.

Berlin - Auf der Skala von plus 5 bis minus 5 erhält der 49-jährige frühere Schriftsteller einen Durchschnittswert von 1,4, wie die am Donnerstag veröffentlichte Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen zeigt. Auf Platz zwei liegt Kanzlerin Angela Merkel mit 1,3. Mit deutlichem Abstand folgen Außenminister Heiko Maas (SPD), Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, jeweils mit 0,8.

+ Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis90/Die Grünen. © Robert Michael

In der Wählergunst bauen Union und SPD leicht ab: Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 30 Prozent (minus eins) und die SPD auf 15 Prozent (minus eins). Die AfD könnte auf 13 Prozent (plus eins) zulegen, ebenso die FDP auf 9 Prozent (plus eins) und die Linke auf 9 Prozent (plus eins). Die Grünen kämen unverändert auf 19 Prozent und die anderen Parteien zusammen lägen bei fünf Prozent (minus eins). Damit hätte eine Koalition aus CDU/CSU und Grünen weiterhin als einziges Zweier-Bündnis eine Mehrheit.

Grüne mit Mitgliederrekord

Vor der Feier zu ihrem 40-jährigen Jubiläum am Freitag haben die Grünen einen neuen Mitgliederrekord erreicht. Wie eine Parteisprecherin am Donnerstag in Berlin bestätigte, wurden mit Stand vom Mittwoch 77.777 Parteimitglieder gezählt. Diese Zahl hatten zuerst die Düsseldorfer "Rheinische Post" und der Bonner "General-Anzeiger" (Freitagsausgaben) gemeldet.

"Unser Mitgliederwachstum hält weiter an. Viele der Neumitglieder treten ein, um mit uns für Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und eine offene Gesellschaft zu kämpfen", sagte den beiden Zeitungen dazu Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. "Ich freue mich über diesen Zuspruch."

Ende 2017 hatten die Grünen demnach noch einen Mitgliederstand von gut 65.000. Im vergangenen Jahr waren dann mehr als 10.000 Menschen neu in die Partei eingetreten.

Die Grünen waren bei der Europawahl 1979 erstmals mit einer eigenen Liste angetreten, damals noch als Wählervereinigung. Anlässlich des 40-jährigen Bestehens findet am Freitag und Samstag in Berlin ein Parteikonvent statt, auf dem auch über das geplante neue Grundsatzprogramm diskutiert werden soll.

dpa