Brisante Anträge zum Grünen-Parteitag: Ökopartei ringt um ihren Kurs

Konfliktpotenzial gibt es beim Grünen-Parteitag vom 14. bis 16. Oktober in Bonn reichlich. Die Ex-Chefs Habeck und Baerbock müssen sich der Basis stellen. Alle Infos im News-Ticker.

Bonn - Drei Parteitage konnten die Grünen wegen der Corona-Pandemie nur virtuell abhalten. Nun treffen sich die Grünen wieder persönlich, und zwar vom Freitag, 14. Oktober, bis Sonntag, 16. Oktober, zum 48. Parteitag in Bonn. 800 Delegierte kommen zusammen, um inmitten von Ukraine-Krieg und Energiekrise über ihren Kurs zu debattieren.

Mit dem großen Thema Energiekrise starten die Grünen am Freitag, 14. Oktober. Kontroverse Diskussionen mit der Basis sind vorprogrammiert. Denn für die Grünen – hervorgegangen ursprünglich aus der Anti-Atomkraft-Bewegung – ist der Weiterbetrieb der deutschen AKW ein rotes Tuch. Dementsprechend stehen auch mehrere Anträge aus der Basis auf der Tagesordnung, die einen sofortigen Atomausstieg fordern. Wirtschaftsminister Robert Habeck vermied es trotz massivem Drucks vor dem Parteitag, größeren Zugeständnisse bei den AKW-Laufzeiten zu machen.

Anträge auf Grünen-Parteitag: Von Wahlrecht für Ausländer bis Steuersenkung für Veganes

Einige weitere Anträge, über die die Basis abstimmen soll, sind:

Wahlrecht für Ausländer, die seit mindestens fünf Jahren in Deutschand leben

Steuersenkung für vegane Ersatzprodukte auf sieben Prozent

Psychotherapie für alle

Aufnahme von Kriegsdienstverweigerern aus Russland und Belarus

Grünen-Parteitag in Bonn: Klima-Tagesordnungspunkt „unendlich wichtig“

Ein genuines Grünen-Thema ist am Freitag der Punkt: „Klimakrise als Menschheitsaufgabe“. Eigentlich angesetzt für Sonntag, 16. Oktober, als allerletzten Tagesordnungspunkt, hat der Grünen-Vorstand beantragt, ihn auf Freitag vorzuverlegen - „damit der unendlich wichtige Tagesordnungspunkt Klima nicht am Sonntag im Rahmen der zunehmenden Abreisestimmung untergeht“, wie es in dem Antrag heißt.

Nicht weniger prekär für die Grünen ist das Thema Ukraine-Krieg, das am Samstag, 15. Oktober, auf dem Programm des Parteitags steht. „Wertegeleitet, multilateral, handlungsfähig: grüne Friedens- und Sicherheitspolitik in der Zeitenwende“, lautet der sperrige Tagesordnungspunkt, der für die Grünen eine Zeitenwende darstellt wie für keine andere Partei. Waffenlieferungen für einen Krieg in Europa unter einer Grünen-Außenministerin und einem Grünen-Vizekanzler schienen noch bis vor kurzem undenkbar. Die Situation erinnern an den Parteitag von 1999, als die Bundeswehr sich im Kosovokrieg erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg an einem Kriegseinsatz beteiligte – und den damaligen Grünen-Außenminister Joschka Fischer rote Farbbeutel trafen.

Annalena Baerbock tritt am Samstag beim Grünen-Parteitag auf

Dass Annalena Baerbock bei ihrem geplanten Auftritt beim Parteitag am Samstag dasselbe Schicksal ereilt, ist unwahrscheinlich. Großen Redebedarf wird es aber wohl beim Thema Waffenexporte nach Saudi-Arabien geben, denen Habeck und Baerbock in der Ampel-Koalition zustimmten. Ein großes Bündnis innerhalb der Grünen hat einen Antrag dagegen unterschrieben, wegen „massiver Menschenrechtsverletzungen“. (smu)