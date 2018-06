Grüne in Sachsen-Anhalt zweifeln an Zukunft der Kenia-Koalition

Landesparteitag der Grünen in Sachsen-Anhalt

Ein Novum in der deutschen Politik-Landschaft, die Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen, steht in Sachsen-Anhalt womöglich vor dem Aus.

Halle - Sachsen-Anhalts Grüne sind hart mit ihren Koalitionspartnern CDU und SPD ins Gericht gegangen und haben Zweifel am Fortbestand des Bündnisses angemeldet. „Ich weiß nicht, ob wir es bis 2021 mit solchen verantwortungslosen Gesellen schaffen“, sagte Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert bei einem Parteitag am Samstag in Halle.

Steht Deutschlands erste Kenia-Koalition vor dem Aus?

Die Grünen regieren seit April 2016 mit CDU und SPD im bundesweit ersten schwarz-rot-grünen Bündnis. Es wird auch als Kenia-Bündnis bezeichnet, weil die Nationalflagge des afrikanischen Landes die selbe Farbkombination aufweist. Die Koalitionspartner geraten immer wieder aneinander. Das sorgt an der Basis für Unmut.

Die Grünen wählten zudem eine rein weibliche Doppelspitze für den neuen Landesvorstand. Die Delegierten bestätigten Susan Sziborra-Seidlitz im Amt. Als neue Co-Vorsitzende wurde Britta-Heide Garben gewählt.

dpa