Grünen-Urgestein Ströbele ist tot

Von: Andreas Schmid

Hans-Christian Ströbele ist tot. Der langjährige Bundestagsabgeordnete kämpfte gegen eine Krebserkrankung.

Berlin - Der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele ist tot. Er starb am Montag im Alter von 83 Jahren, wie sein Rechtsanwalt mitteilte. Bis 2017 saß Ströbele im Bundestag, in den vergangenen Jahren kämpfte er gegen eine Krebserkrankung.

1978 zählte Ströbele zu den Gründungsmitgliedern der Alternativen Liste für Demokratie und Umweltschutz, aus der der Berliner Landesverband der Grünen hervorging. Er war auch an der Gründung der taz beteiligt. Die Berliner Tageszeitung würdigte Ströbele in einem Nachruf als „integer bis in die Haarspitzen“

