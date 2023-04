Paukenschlag in London: Britischer Vize-Premier tritt nach Mobbingvorwürfen zurück

Von: Nail Akkoyun

Vize Dominic Raab verlässt am 18. April den Premiersitz in der Londoner Downing Street. © Tayfun Salci/Imago

Nach schweren Vorwürfen und einem Untersuchungsbericht über Mobbingvorwürfe hat der britische Vize-Premier Raab seinen Rücktritt eingereicht.

London – Der britische Vize-Premierminister Dominic Raab ist zurückgetreten. Hintergrund ist ein Untersuchungsbericht über Mobbingvorwürfe gegen den 49-Jährigen. In einer Erklärung teilte er mit: „Ich habe die Untersuchung gefordert und mich verpflichtet, zurückzutreten, wenn sie irgendeine Feststellung von Mobbing ergeben sollte. Ich glaube, dass es wichtig ist, mein Wort zu halten.“ Noch im Februar hatte Raab die Vorwürfe bestritten und wollte von einem Rücktritt nichts wissen.

In einem am Freitag per Twitter veröffentlichten Rücktrittsschreiben betonte Raab, er akzeptiere das Ergebnis des Berichts, weise die Mobbingvorwürfe aber weiterhin zurück. Der Bericht war am Donnerstag (20. April) an Sunak überreicht worden. Dessen Inhalt war zunächst aber nicht öffentlich bekannt geworden.

Großbritannien: Ex-Vize Raab entschuldigt sich für „unbeabsichtigten Stress“

Von mehreren Vorwürfen seien nur zwei als berechtigt anerkannt worden, schrieb Raab. Der Gutachter habe jedoch festgestellt, „dass ich nicht ein einziges Mal innerhalb von viereinhalb Jahren irgendjemand beleidigt oder angeschrien habe, noch mit Gegenständen geworfen oder anderweitig körperlich eingeschüchtert oder absichtlich jemanden gedemütigt habe“, schrieb Raab.

Welche Vorwürfe bestätigt wurden, teilte Raab nicht mit. Er halte die Entscheidung aber für fehlerhaft. Mobbing so niedrigschwellig zu definieren, schaffe zudem einen gefährlichen Präzedenzfall, schrieb er. Er entschuldige sich dennoch für „jeglichen unbeabsichtigten Stress oder Anstoß, die ich durch Tempo, Standards oder Herausforderungen in das Justizministerium gebracht habe“, so der Ex-Minister weiter. (nak/dpa)