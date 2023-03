Putin-„Provokation“ nahe Estland: Britische und deutsche Kampfjets fangen russische Flugzeuge ab

Von: Stephanie Munk, Franziska Schwarz

Ein russisches Flugzeug des Typs IL-78 Midas (Archivbild) © Simone Marcato/Imago

Erneuter Zwischenfall im Luftraum: Laut einem britischen Bericht wurden zwei russische Flugzeuge abgefangen.

London/Berlin – Britische und deutsche Kampfjets haben am Dienstag (14. März) in der Nähe Estlands angeblich zwei russische Flugzeuge abgefangen. Das berichtete die britische BBC. Es habe sich in dieser Form einen gemeinsamen Einsatz der beiden Länder gehandelt.

Die abgefangenen Flugzeuge seien ein Luftbetankungsflugzeug (Typ IL-78 Midas) und ein Regionalverkehrsflugzeug (Typ An-148) gewesen. Beide hätten sich ohne vorherige Kommunikation mit der estnischen Flugsicherung dem Nato-Luftraum genähert. Die Intervention sei eine „Routine“ im Rahmen der gemeinsamen Luftverteidigung Großbritanniens und Deutschlands gewesen, berichtete die BBC weiter.

Russische Flugzeuge abgefangen: Experte sieht „Provokationen durch Russland“

Der Politikwissenschaftler Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck sagte IPPEN.MEDIA zu dem Vorfall: „Solche Provokationen durch Russland im Ostseeraum passieren gar nicht so selten. Rechtlich sind sie zwar in Ordnung, militärisch und politisch aber sehr risikobehaftet. Russland testet damit die Einsatzbereitschaft der Nato-Luftwaffe, zum Beispiel: Wie schnell dauert es, bis die Luftwaffe reagiert? Wie weit kann man gehen? Wie ist der Ablauf?“

Der britische Staatssekretär James Heappey betonte laut der BBC: „Die Nato stellt weiterhin das Fundament unserer gemeinsamen Sicherheit dar. Dieser gemeinsame Einsatz Großbritanniens und Deutschlands im Baltikum verdeutlicht unsere Entschlossenheit, mögliche Gefahren für unsere Nato-Grenzen abzuwehren.“ (frs/smu)