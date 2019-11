Die Pressestelle der Konservativen twittert während der Debatte zwischen Premier Johnson und Oppositionschef Corbyn unter dem Namen „factcheckUK“. Und das, obwohl der Partei-Account verifiziert ist.

Parlamentswahl in Großbritannien.

Premierminister Boris Johnson will mit seinem Brexit-Deal gewinnen.

Jetzt könnte Twitter ihm einen Strich durch die Rechnung machen.

London - Die Konservative Partei von Premierminister Boris Johnson ist erneut wegen angeblicher Irreführung im Wahlkampf in die Kritik geraten. Während des ersten TV-Duells im britischen Wahlkampf änderte die Pressestelle der Tories kurzfristig ihren offiziellen Twitter-Account „CCHQ Press“ in „factcheckuk“ um. Dies könne leicht mit echten Faktencheck-Diensten wie Full Fact oder Fact Check verwechselt werden, monierte die unabhängige Organisation Full Fact am Mittwoch im Kurznachrichtendienst Twitter. „Es ist unangemessen und irreführend für die Pressestelle der Konservativen, ihren Twitter-Account während dieser Debatte in „factcheckUK“ umzubenennen.“

Twitter kündigte im Wiederholungsfall „entschlossene Gegenmaßnahmen“ an. Die Labour-Partei sprach von einem „lachhaften Versuch“ der Tories, die Zuschauer zu überlisten. „Man kann ihnen kein Wort glauben.“ Der Vorsitzende der Konservativen, James Cleverly, wies in einem BBC-Interview hingegen den Vorwurf der Irreführung zurück.

Vor Großbritannien-Wahl: Twitter warnt die Johnson-Partei - „unangemessen und irreführend“

Nach dem Ende der Debatte im Fernsehsender ITV am Dienstagabend und Protesten wegen der neuen Bezeichnung benannte die Pressestelle ihren Account wieder in den ursprünglichen Namen um.

Die Briten wählen am 12. Dezember ein neues Parlament. In der Debatte griff Johnson seinen Kontrahenten immer wieder scharf wegen dessen Versprechens eines zweiten Brexit-Referendums an. „Werden Sie für den Verbleib oder den Austritt werben?“, fragte Johnson. Er selbst präsentierte sich als Macher, der mit seinem nachverhandelten Brexit-Deal dem leidigen Thema bald ein Ende setzen will.