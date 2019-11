GroKo scheitert (vorerst) an der Grundrente: Union bleibt in einem Punkt hart

Der Streit um die Grundrente dauert seit Monaten an. Zuletzt schienen Union und SPD vor einer Einigung zu stehen. Doch wieder mal gibt es Ärger.

Update 4. November, 6.53 Uhr: Im koalitionsinternen Streit über die Grundrente hat Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus einer Lösung ohne Bedürftigkeitsprüfung eine deutliche Absage erteilt. „Das wird mit uns nicht klappen“, sagte Brinkhaus der Welt.

Die Unionsfraktion sei „nicht bereit, die Prinzipien des Renten- und des Grundsicherungssystems über den Haufen“ zu werfen. „Wir wollen keine Steuergelder an Menschen verteilen, die die Unterstützung gar nicht brauchen.“ Er merke „bis tief in die Arbeitnehmerschaft, dass die Menschen es nicht verstehen, wenn Leute zusätzlich Geld vom Staat bekommen, obwohl sie es nicht brauchen“, sagte der CDU-Politiker weiter.

Einigkeit bestehe zwischen Union und SPD darüber, dass alle, die 35 Jahre an Beitragszeiten aufweisen, eine Rente zehn Prozent oberhalb der Grundsicherung bekommen. Allerdings streiten Union und SPD seit Monaten darüber, wer genau den Rentenaufschlag erhalten soll. Die Union pocht auf die im Koalitionsvertrag vereinbarte Prüfung der tatsächlichen Bedürftigkeit, die SPD lehnt dies ab.

Wegen noch offener Fragen bei der Grundrente war das für Montagabend geplante Spitzentreffen der Koalition auf den 10. November verschoben worden.

Grundrente: Groko verschiebt Spitzentreffen

Update 17.15 Uhr: Die Verschiebung des Spitzentreffens der Koalition zur Grundrente ging nach Angaben aus SPD-Kreisen von der Union aus. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag. Die CDU hatte mitgeteilt, dass ein für Montagabend geplantes Treffen des Koalitionsausschusses auf den kommenden Sonntag verschoben wurde. Es gebe noch offene Punkte.

Ein SPD-Sprecher sagte der dpa, er könne bestätigen, dass der Koalitionsausschuss auf den 10. November verschoben worden sei. „Die Arbeitsgruppe hatte sehr gute Vorarbeit geleistet, aber es gibt noch Klärungsbedarf. Die SPD bleibt zuversichtlich, dass es zu einer Einigung kommt.“

Offen war zunächst, ob es bis zum Spitzentreffen am Sonntag vorher noch eine Sitzung der Koalitionsarbeitsgruppe zur Grundrente gibt.

GroKo scheitert (vorerst) an der Grundrente - Spitzentreffen verschoben

Update vom 3. November 2019, 16.40 Uhr: Die schwarz-rote Regierungskoalition verschiebt ihr für Montagabend geplantes Spitzentreffen zur Grundrente auf den 10. November. Es gebe noch offene Punkte, teilte die CDU am Sonntag in Berlin mit.

Allerdings gebe es Bewegung in die richtige Richtung, erklärte der Sprecher: "Die Arbeitsgruppe zur Grundrente hat wichtige Vorarbeiten geleistet und Positionen aufeinander zubewegt."

Ursprünglich war geplant, dass die Spitzen von Parteien und Fraktionen am Montagabend den monatelangen Streit um die Ausgestaltung der Grundrente beilegen. Am Wochenende war klar geworden, dass die Positionen in wichtigen Punkten noch auseinanderliegen.

Erstmeldung: GroKo wohl vor Einigung bei Grundrente - Union fordert aber Entgegenkommen der SPD

Berlin - Union und SPD ringen seit Monaten um eine Lösung im Grundrentenstreit. Hauptkonflikt der Verhandler war zuletzt die Frage, inwieweit das jeweilige Monatseinkommen der möglichen Grundrenten-Bezieher geprüft werden soll. Jetzt stehen die Regierungsparteien wohl vor einer Einigung. CSU-Chef Markus Söder sagte am Mittwoch gegenüber der Süddeutschen Zeitung: „Wir sind optimistisch, nächste Woche zu einer Lösung zu kommen“.

Söder fordert Entgegenkommen der SPD bei Entlastung der Wirtschaft

Allerdings fordert Söder ein Entgegenkommen der SPD. Ziel ist die Stärkung der Konjunktur: „Wir brauchen ein großes Leistungspaket, mit dem die große Koalition zeigt, dass sie noch groß handeln kann.“ Die Wirtschaft soll entlastet werden. Die Unternehmensteuer soll laut CSU von 32 auf 25 Prozent sinken. Auch der Strompreis soll sinken, indem die Senkung der EEG-Umlage vorgezogen wird.

Grundrente: Bis Montag sollen die wichtigsten Fragen geklärt sein

Am Montagabend trifft sich der Koalitionsausschuss in Berlin. Bis dahin sollen die wichtigsten Fragen geklärt sein. An diesem Donnerstag verhandelt die Arbeitsgruppe noch über zentrale Details. So könnte der zuletzt diskutierte Einkommensfreibetrag von 1200 Euro künftig zwischen 800 und 900 Euro liegen, so die Zeitung.

Das im Koalitionsvertrag festgelegte Modell sieht vor, dass Geringverdiener mit 35 Beitragsjahren nach Renteneintritt eine Altersversorgung erhalten, die zehn Prozent über der Grundsicherung liegt. Gerungen wird auch noch um eine Regelung für jene, die die 35 Jahre knapp verfehlen. Die Gesamtkosten für die Grundrente sollen unter zwei Milliarden Euro bleiben.

