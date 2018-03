News-Ticker: Merkel legt Amtseid ab - Putin gratuliert

Heute geht das neue Bundeskabinett an die Arbeit. Zuvor stand allerdings noch die Wahl und Vereidigung der Bundeskanzlerin auf dem Programm. Wir halten Sie in unserem News-Ticker auf dem Laufenden.

171 Tage nach der Bundestagswahl im September 2017 fand am Mittwoch (14. März) die Kanzlerwahl im Kabinett statt.

Die Wahl der Bundeskanzlerin begann am 14. März 2018 um 9 Uhr.

Angela Merkel wurde zum vierten Mal zur Bundeskanzlerin gewählt. Sie erhielt 364 von 688 abgegebenen gültigen Stimmen.

Um gewählt zu werden, brauchte Angela Merkel die sogenannte Kanzlermehrheit: Also 355 von 709 Stimmen.

Um 11 Uhr wurde Angela Merkel von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Kanzlerin ernannt.

Die Vereidigung der neuen Bundesminister im Bundestag wurde auf ca. 13.35 Uhr terminiert.

Am Nachmittag (17 Uhr) steht dann die konstituierende Kabinettssitzung auf dem Programm.

Alle Infos zur Regierungsbildung finden Sie in diesem News-Ticker.

12.18 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat Bundeskanzlerin Angela Merkel zu ihrer Wiederwahl gratuliert. Er hoffe auf eine gute Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern, teilte der Kreml am Mittwoch in Moskau mit. Putin wünschte demnach in einem Schreiben Merkel und der gesamten Bundesregierung Gesundheit, Wohlergehen und Erfolg. Ohne den Konflikt in der Ostukraine direkt zu nennen, betonte der Kreml auch, dass Moskau und Berlin bei aktuellen internationalen Fragen konstruktiv zusammenarbeiten müssten.

12.17 Uhr: Nach ihrer Wiederwahl zur Bundeskanzlerin ist Angela Merkel von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (beide CDU) vereidigt worden. "Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde", sagte Merkel im Bundestag. "So wahr mir Gott helfe."

11.55 Uhr: Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu ihrer Wiederwahl gratuliert. Die katholische Kirche in Deutschland werde „die Arbeit der Bundesregierung gerne weiterhin konstruktiv begleiten“, schrieb der Münchner Erzbischof in einer Mitteilung. Ein zentrales Thema der vergangenen Legislaturperiode sei die Flüchtlingsfrage gewesen - und das werde sie auch bleiben. „Wir ermutigen Sie, den eingeschlagenen Weg, den wir im Grundsatz stets unterstützt haben, fortzusetzen“, schrieb Kardinal Marx.

11.52 Uhr: Angela Merkels Mutter Herlind Kasner hat sich bei der vierten Kanzlerwahl ihrer Tochter nach dem Prozedere bei der Auszählung erkundigt. „Zählen die per Hand aus“, fragte Kasner im Bundestag. Die insgesamt 688 gültigen Stimmen waren in weniger als 25 Minuten ausgewertet worden. Die CDU-Chefin Merkel erhielt 364 Stimmen und damit im ersten Durchgang die Mehrheit. Mutter Kasner kam wie bei den drei vorangegangenen Wahlen Merkels zur Kanzlerin ins Parlament. Die 89-Jährige wurde von einem Freund der Familie, dem früheren Bildungsminister von Brandenburg, Roland Resch (Grüne), zum Sitzplatz geleitet.

FDP und Grüne haben nach eigenen Angaben nicht für Merkel gestimmt

11.50 Uhr: Die FDP hat nach eigenen Angaben bei der Kanzlerwahl im Bundestag nicht für Angela Merkel gestimmt. „Die FDP-Fraktion hat Angela Merkel nicht gewählt, weil wir weder Teil des Regierungsbündnisses sind noch den Eindruck gewinnen konnten, dass sie ihr ‚Weiter so‘ beenden will“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Marco Buschmann, der Deutschen Presse-Agentur. „Wir dagegen können nur eine Politik unterstützen, die auf neues Denken setzt.“

11.44 Uhr: Angela Merkel hat bei ihrer Wahl im Bundestag nach Einschätzung von Grünen-Fraktionsmanagerin Britta Haßelmann keine Stimmen von den Grünen bekommen. „Wir haben sie nicht unterstützt, weil es hier um die Wahl der Kanzlerin der Neuauflage der großen Koalition ging“, sagte Haßelmann der Deutschen Presse-Agentur. Die recht knappe Mehrheit von neun Stimmen über der notwendigen Kanzlermehrheit sei ein „denkbar wackeliger“ Start. „Das Gewürge zwischen Union und SPD, wie wir es aus den Koalitionsverhandlungen kennen, geht jetzt schon weiter“, sagte Haßelmann. „Diese Koalition ist von Beginn an kein Signal für Aufbruch. Kein Esprit, keine Lust auf Gestaltung von Zukunft - das ist mit dem heutigen Tag und dem Ergebnis deutlich geworden.“

11.40 Uhr: Die Linke bescheinigt der neuen Regierungskoalition innere Zerrissenheit. „Nur neun Stimmen über den Durst, das ist ein holpriger Start für diese Regierung“, sagten die Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger am Mittwoch in Berlin laut einer Mitteilung. „35 Abgeordnete aus den eigenen Reihen haben Merkel ihre Stimme verweigert“, so Kipping und Riexinger. „Dieses Wahlergebnis zeigt unverkennbar, dass sich die kleinste große Koalition aller Zeiten zerrissen, lustlos und kraftlos auf die Regierungsbank schleppt.“

11.33 Uhr: Joachim Sauer hat während der Bundeskanzlerwahl seiner Frau Angela Merkel immer wieder auf Handy und Laptop herumgetippt. In den sozialen Medien wurde über die Nebenaktivitäten des Gatten der CDU-Vorsitzenden gewitzelt. „Vielleicht verschickt Sauer da was auf Snapchat oder beherzt einen Tweet oder tritt der WhatsApp-Gruppe „Bundestagstribüne“ bei. Es bleibt spannend“, hieß es dort. Ein anderer Nutzer vermutete, Sauer schreibe gerade an einem Nachruf über den verstorbenen Wissenschaftler Stephen Hawking. Sauer nimmt an der Vereidigung seiner Frau erstmals teil - den drei früheren Zeremonien war er fern geblieben.

+ Joachim Sauer, Mann von Angela Merkel, sitzt an seinem Laptop bei der Wahl der Bundeskanzlerin. © dpa / Gregor Fischer

11.08 Uhr: Steinmeier überreichte Merkel auch die Ernennungsurkunde. „Herzlichen Glückwunsch, Frau Bundeskanzlerin“, sagte er und wünschte Merkel „alles Gute“. Gegen Mittag soll die seit 2005 amtierende Kanzlerin dann im Bundestag erneut vereidigt werden.

11.00 Uhr: Angela Merkel ist soeben im Schloss Bellevue in Berlin eingetroffen und wird nun von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Bundeskanzlerin ernannt.

10.58 Uhr: Wie die Bild berichtet, hat ein Mann versucht an Angela Merkel zu gelangen, als die Kanzlerin den Bundestag verließ. Doch der Mann wurde von Sicherheitskräften aufgehalten.

10.55 Uhr: SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hat sich verwundert über die relativ knappe Mehrheit bei der Wahl von Kanzlerin Angela Merkel im Bundestag geäußert. „Es waren mehr Gegenstimmen, als ich erwartet hätte“, sagte Nahles dem Sender Welt. Bei der SPD sei „die Lage sehr geschlossen“ gewesen. „Darum kann ich mich nur wundern. Es ist letzten Endes nicht herauszufinden.“

Nach Kanzlerwahl: Petry gibt Merkel Buch mit auf den Weg

10.50 Uhr: Die frühere AfD-Chefin Frauke Petry hat Angela Merkel nach der Wahl zur Kanzlerin ein Buch geschenkt - und zwar: „Höhenrausch - die wirklichkeitsleere Welt der Politiker“. Das Buch des Journalisten Jürgen Leinemann ist bereits 2004 erschienen. Es geht um Politikverdrossenheit und dem Autor nach das „katastrophale Ansehen“ von Politikern. „Wo leben die eigentlich? Wissen die noch, wie es zugeht in der alltäglichen Welt, oder haben sie den Kontakt zur Wirklichkeit verloren?“, heißt es im Klappentext.

Leinemann analysiert in seinem Werk, wie Macht Politiker verändert. „Alle haben sie irgendwann die Welt verändern wollen, ein bisschen wenigstens, aber die meisten geraten alsbald in die Versuchung, ihre Wahlämter als Plattform zur Selbstbestätigung zu benutzen“, schreibt der Autor.

+ Frauke Petry überreichte Angela Merkel nach der Wahl zur Kanzlerin ein Buch. © dpa / Gregor Fischer

10.47 Uhr: Die Opposition sieht in dem Ergebnis bei der Wiederwahl von Bundeskanzlerin Angela Merkel keinen guten Start für die große Koalition. Das sei ein „holpriger Start“ für Merkel und die neue Regierung, sagte Linken-Chefin Katja Kipping dem Sender n-tv. Sie habe gewusst, dass es in den Reihen der SPD-Abgeordneten „Unmut“ gebe. Sie sei aber „erstaunt, dass es am Ende nur neun Stimmen über dem Durst waren“.

Das Ergebnis spiegele den Koalitionsvertrag wider, sagte die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock dem Sender Welt. „Da sind deutliche Lücken drin.“ Es sei deutlich, „dass das nicht mit Schwung gestartet ist“, fügte Baerbock hinzu. „Diese Lust auf Gestalten unserer Gesellschaft, die fehlt dieser großen Koalition.“

10.42 Uhr: SPD-Vize Manuela Schwesig gratulierte Angela Merkel zur Wahl zur Bundeskanzlerin via Twitter.

Herzlichen Glückwunsch und auf gute Zusammenarbeit zum Wohle unseres Landes! https://t.co/8pwAaSTDRP — Manuela Schwesig (@ManuelaSchwesig) 14. März 2018

10.40 Uhr: Da die Abstimmung im Bundestag geheim ist, lässt sich nicht exakt sagen, wie viele Abweichler in den eigenen Reihen es gab und wie viele Stimmen Merkel aus anderen Fraktionen bekommen hat. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sagte, es sei „müßig zu spekulieren“, wer bei Union oder SPD Merkel nicht gewählt habe. FDP-Vize Wolfgang Kubicki sagte angesichts der Abweichler in den Reihen der Koalition, das sei „kein gutes Zeichen, ein Menetekel“. Parteichef Christian Lindner schloss sich ihm an.

10.38 Uhr: Angela Merkel erhielt wie bereits erwähnt nur neun Stimmen mehr als die für die Kanzlermehrheit nötigen 355 Stimmen. Zahlreiche Abgeordnete der Koalitionsfraktionen stimmten offensichtlich nicht für Merkel. „Gewählt ist gewählt“, sagte der künftige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer nach der Abstimmung und verwies auf die langwierige Regierungsbildung. Einen Fehlstart sieht der CSU-Mann in dem Ergebnis nicht. „Eine ‚Watschn‘ wäre es gewesen, wenn wir keine Mehrheit gefunden hätten“, so Scheuer gegenüber dem Sender Welt.

10.33 Uhr: Was zum Schmunzeln...

Meine Lieblingszahl des Tages liefert @dpa: In der Amtszeit von Angela #Merkel gab es 19 Trainer des #HSV. — MSchier (@mikeschier) 13. März 2018

10.30 Uhr: Wie geht es nun weiter? Um 11 Uhr wird Angela Merkel im Schloss Bellevue erwartet. Dort wird die 63-Jährige von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Bundeskanzlerin ernannt. Gegen Mittag wird die CDU-Chefin dann im Bundestag den Amtseid ablegen. Auch die Minister der großen Koalition sollen nach ihrer Ernennung durch Steinmeier im Bundestag vereidigt werden.

10.10 Uhr: „Klare Wahl, reibungsloser Start. Jetzt mit aller Kraft für Deutschland!“, schrieb CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer auf Twitter zur Wiederwahl von Angela Merkel zur Bundeskanzlerin.

Klare Wahl, reibungsloser Start. Jetzt mit aller Kraft für Deutschland! — A. Kramp-Karrenbauer (@_A_K_K_) 14. März 2018

10.02 Uhr: Nach der Verkündigung des Ergebnisses durch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sagte Merkel: „Ja,Herr Präsident, ich nehme die Wahl an.“ Schäuble wünschte Merkel daraufhin „von Herzen Kraft und Erfolg und Gottes Segen bei der Bewältigung ihrer großen Aufgabe“.

09.57 Uhr: Allerdings erhielt Merkel bei der geheimen Wahl 35 Stimmen weniger als die 399 Sitze, über die das Regierungsbündnis aus CDU, CSU und SPD verfügt. Zum Start der großen Koalition vor vier Jahren hatte Merkel 42 Stimmen weniger bekommen, als Union und SPD gemeinsam hatten. Auch 2005 und 2009 hatten nicht alle Parlamentarier der Koalitionsfraktionen für sie gestimmt.

Angela Merkel zum vierten Mal zur Bundeskanzlerin gewählt

09.54 Uhr: Angela Merkel ist zum vierten Mal zur Bundeskanzlerin gewählt worden. Die 63-Jährige erhielt im Bundestag 364 von 688 abgegebenen gültigen Stimmen, die benötigte Kanzlermehrheit lag bei 355 Stimmen.

09.45 Uhr: Im Bundestag ist die Kanzlerin-Wahl beendet worden. Parlamentspräsident Wolfgang Schäuble kündigte im Plenum die Auszählung der Stimmen an.

09.35 Uhr: Der künftige Wirtschaftsminister Peter Altmaier glaubt fest an die Beständigkeit der neuen großen Koalition über die ganze Legislaturperiode hinweg. „Das ist eine Prognose, dafür würde ich sogar ein saarländisches Bier wetten. Die GroKo wird halten, die ganze Zeit“, sagte der CDU-Politiker Altmaier dem ZDF. Auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) werde über die volle Wahlperiode zur Verfügung stehen. Nun gehe es in der Regierungsarbeit um den Bau von Wohnungen, um Vollbeschäftigung oder die Entlastung von Familien und Kindern. „Die Aufgaben sind klar. Ich bin überzeugt, dass mit dem heutigen Tag die Personalspekulationen alle zunächst einmal beendet sind, weil es um die Lösung ganz konkreter Fragen geht.“

09.20 Uhr: CDU und SPD werden nach Einschätzung von CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer gut zusammen regieren und trotzdem ihre Profile schärfen können. „Ich glaube, beides kann man miteinander vereinbaren“, sagte die 55-Jährige vor der vierten Wahl von CDU-Chefin Angela Merkel zur Kanzlerin im Bundestag dem Sender Phoenix. Der Koalitionsvertrag der großen Koalition sei eine „gute Geschäftsgrundlage“. In grundsätzlicheren Fragen werde die CDU „deutlich machen, was unsere ganz eigenen Werte sind, unser eigenes Profil ist, das wird sich von dem der SPD unterscheiden“.

09.05 Uhr: Die Bundestagsabgeordneten haben mit der Abstimmung zur Wiederwahl von Bundeskanzlerin Angela Merkel begonnen. Merkel benötigt in der geheimen Wahl 355 Stimmen, um zum vierten Mal zur Kanzlerin gewählt zu werden. Union und SPD verfügen gemeinsam über 399 Abgeordnete im Bundestag.

Angela Merkels Ehemann Joachim Sauer erstmals dabei

09.00 Uhr: An der vierten Vereidigung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Bundestag nimmt auch ihr Ehemann Joachim Sauer teil - den drei früheren Zeremonien für seine Gattin war er fern geblieben. Auf der Ehrentribüne im Bundestag nahm am Mittwoch außer dem 68-Jährigen auch dessen Sohn Daniel Platz. Merkels Mutter Herlind Kasner kam ebenfalls ins Parlament - wie bei den drei vorangegangenen Wahlen Merkels zur Kanzlerin. Die 89-Jährige wurde von einem Freund der Familie, dem früheren Bildungsminister von Brandenburg, Roland Resch (Grüne), zum Sitzplatz geleitet.

+ Merkels Mutter Herlind Kasner kam am 14. März ebenfalls ins Parlament. © AFP / John Macdougall

08.38 Uhr: Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) geht fest von einer Wiederwahl von Angela Merkel zur Kanzlerin aus. „Ich bin ganz sicher, dass Angela Merkel zur Kanzlerin gewählt wird“, sagte Kauder am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin. „Über Ergebnisse spekuliere ich nicht, aber das Ergebnis wird so sein, dass wir ab heute wieder eine gewählte Bundesregierung unter Angela Merkel haben werden.“ Kauder weiter: „Ich sage voraus, es wird klappen.“

08.15 Uhr: Mancher Sozialdemokrat wird die Faust in der Hosentasche ballen, die Statistik ist für viele eine Schmach. Mit der Wiederwahl Angela Merkels zur Bundeskanzlerin wird die SPD die politische Widersacherin im Bundestag öfter zur Kanzlerin gewählt haben als die eigene Parteiikone Willy Brandt zum Kanzler. Drei Mal wird die SPD-Fraktion dann die CDU-Vorsitzende zur Regierungschefin gemacht haben (2005, 2013, 2018). Zwei Mal wurde 1969 und nach der Neuwahl 1972 Willy Brandt gewählt - ebenso wurde Gerhard Schröder zwei Mal von den Abgeordneten zum Kanzler gewählt, 1998 und 2002.

08.01 Uhr: Rund sechs Monate nach der Bundestagswahl soll Angela Merkel heute um 9 Uhr zum vierten Mal zur Kanzlerin gewählt werden. Im Bundestag verfügt ihre neue große Koalition über eine deutliche Mehrheit. Bekommt die CDU-Vorsitzende mehr als die Hälfte der Stimmen aller gewählten Abgeordneten, die sogenannte Kanzlermehrheit, wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sie zur Kanzlerin ernennen. Sonst folgen weitere Wahlgänge.

Kanzlerwahl und Vereidigung der Bundesminister: Das steht am 14. März an

Nach der längsten Regierungsbildung in der Geschichte der Bundesrepublik geht das neue Bundeskabinett am Mittwoch (14. März 2018) an die Arbeit. 171 Tage nach der Bundestagswahl im September 2017 findet an diesem Tag nicht nur die Kanzlerwahl statt, sondern auch das neue Kabinett wird von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ernannt, die neuen Bundesminister anschließend im Bundestag vereidigt.

Den Start macht am Mittwoch, 14. März, die Wahl der Bundeskanzlerin im Bundestag. Präsident Steinmeier schlug Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bereits am 5. März zur Wiederwahl vor - dies ist nach Artikel 63 des Grundgesetzes vorgeschrieben, um die Wahl der Regierungschefin in Gang zu setzen.

Um gewählt zu werden, braucht Angela Merkel die sogenannte Kanzlermehrheit: Sie muss also die absolute Mehrheit aller Bundestagsmitglieder auf sich vereinigen, nicht nur der anwesenden Parlamentarier. Deshalb legen bei der Kanzlerwahl gerade die Regierungsparteien großen Wert auf die Anwesenheit ihrer Abgeordneten.

Was heißt das nun konkret? Bei der Kanzlerwahl am 14. März müssen also 355 aller Abgeordneten für Merkel stimmen; das Regierungsbündnis aus CDU, CSU und SPD kommt auf 399 von 709 Stimmen.

Wird Merkel gewählt, wird sie noch am selben Tag gegen 11 Uhr im Schloss Bellevue von Bundespräsident Steinmeier zur Kanzlerin ernannt. Vereidigt würde sie vor den Mitgliedern von Bundesrat und Bundestag durch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU). Um circa 13.35 Uhr sollen auch die Bundesminister ernannt und vereidigt werden.

Zum Abschluss des Tages kommt die neue Regierung um 17 Uhr zur konstituierenden Kabinettssitzung im Kanzleramt zusammen, nachdem sie am Dienstag die Neuauflage der großen Koalition (GroKo) besiegelt hatten.

