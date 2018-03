Namen sind bekannt: CSU mit drei Ministern und einer Staatsministerin

Die Mitglieder der SPD haben gesprochen, nun war die CSU am Zug. Am Montag hat Parteichef Seehofer die Namen seiner Minister für die Große Koalition verkündet. Alle Infos im News-Ticker.

66,02 Prozent der SPD-Mitglieder haben am Sonntag „Ja“ zur Großen Koalition gesagt.

Die Reaktionen auf das Mitgliedervotum fielen gemischt aus.

Am Montagvormittag hat Horst Seehofer die Namen der CSU-Minister verkündet.

Die SPD hält die Namen ihrer Bundesminister weiter unter Verschluss, Kandidaten werden bereits hitzig diskutiert.

Als Termin zur Wiederwahl der Bundeskanzlerin Angela Merkel gilt der 14. März. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem Bundestag bereits eine formelle Empfehlung ausgesprochen.

12.20 Uhr: Der renommierte Klima- und Energieexperte Rainer Baake (Grüne) hat den designierten neuen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) um seine Entlassung als Wirtschafts-Staatssekretär gebeten. Das geht aus einem Schreiben Baakes an Altmaier hervor, das der Deutschen Presse-Agentur am Montag vorlag. Zuvor hatte die „taz“ darüber berichtet.

„Von einem Staatssekretär wird zu Recht erwartet, dass er sich in fortdauernder Übereinstimmung mit den grundsätzlichen Politiken und Zielen der Regierung befindet“, schreibt Baake. „Ich kann das von mir in Zukunft nicht mehr behaupten.“ Daher bitte er Altmaier, ihn nach der Regierungsbildung von seinen Aufgaben zu entbinden.

12.10 Uhr: Großes Interesse am SPD-Mitgliederentscheid über eine neue große Koalition: Rund 3,5 Millionen Zuschauer haben am frühen Sonntagvormittag die Bekanntgabe des Ergebnisses im Fernsehen verfolgt - verteilt auf alle Sender von n-tv bis Phoenix. Allein 1,55 Millionen schalteten ab 8.50 Uhr das „Tagesschau extra“ dazu ein, rund 0,92 Millionen ab 9.00 Uhr die entsprechende Sondersendung im ZDF.

11.30 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem Bundestag formell die Wiederwahl von Angela Merkel (CDU) zur Kanzlerin vorgeschlagen. Eine Sprecherin teilte am Montag mit: „Der Bundespräsident hat mit Schreiben vom heutigen Tag dem Deutschen Bundestag vorgeschlagen, gemäß Artikel 63 Absatz 1 des Grundgesetzes Frau Angela Merkel zur Bundeskanzlerin zu wählen.“

Merkel kann zu Beginn ihrer vierten Amtszeit nicht mehr mit so vielen Stimmen rechnen wie bei der vorangegangen Wahl von 2013. Die damalige "GroKo" verfügte über eine satte Mehrheit von 504 der 631 Stimmen im Bundestag. Das jetzige Regierungsbündnis kommt hingegen nur auf 399 von 709 Stimmen. Es müssen bei der für den 14. März geplanten Kanzlerwahl also 355 aller Abgeordneten für Merkel stimmen.

+ Frank-Walter Steinmeier hat sich ganz offiziell für eine Wiederwahl der Kanzlerin ausgesprochen. © dpa / Andreas Arnold

11.10 Uhr: Der designierte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die SPD zur Koalitionsdisziplin aufgerufen. Das CDU-Präsidiumsmitglied sagte dem Radiosender SWR Aktuell am Montag: "Eine Opposition in der Regierung sein und immer wieder blockieren und nicht richtig wissen, ob man eigentlich regieren will oder doch lieber Opposition sein will, das geht nicht."

Union und SPD sollten nach dem Mitgliederentscheid gemeinsam "ins Gelingen verliebt sein für Deutschland - und nicht die alten Debatten noch einmal führen". Nach Ansicht Spahns gibt es genügend Aufgaben, die jetzt ohne Streit gelöst werden könnten. Bei der Digitalisierung, der Pflege und Sicherheit sei es wichtig, "dass wir die Themen jetzt endlich umsetzen und nicht mehr nur darüber verhandeln".

11.00 Uhr: Langsam nimmt die Personalstruktur der bayerischen Christ-Sozialen Formen an. Neue Staatssekretäre in der neuen Bundesregierung sollen Thomas Silberhorn (Verteidigung) und Stephan Mayer (Innen/Bau/Heimat) werden, wie Seehofer in der Vorstandssitzung ankündigte. Nachfolger Scheuers als CSU-Generalsekretär soll auf Vorschlag Seehofers der bisherige Vize-Generalsekretär, der Landtagsabgeordnete Markus Blume werden, neue Vize-Generalsekretärin die Bundestagsabgeordnete Daniela Ludwig.

CSU: Blume soll neuer Parteisekretär werden

10.52 Uhr: Unionsfraktionschef Volker Kauder rechnet nicht mit größeren Konflikten, weil die designierte SPD-Vorsitzende Andrea Nahles dem künftigen Bundeskabinett fernbleiben will. „Ich kann überhaupt nicht erkennen, dass es mit Andrea Nahles mehr Streit gibt“, sagte der CDU-Politiker am Montag dem Fernsehsender „Welt“. Er kenne Nahles seit langem und schätze sie. „Ich bin sicher, dass wir eine gute Zusammenarbeit haben werden.“

10.46 Uhr: In der neuen großen Koalition soll aus Sicht von CDU-Vize Armin Laschet das Profil der CDU deutlich sichtbar werden. „Wir in der CDU werden auch mehr unsere Parteiposition einbringen in diese neue Regierung, mit unserem Grundsatzprogramm-Prozess, mit einer couragierten Generalsekretärin“, sagte Laschet am Montag vor Beratungen von Parteigremien in Berlin.

10.44 Uhr: Die vorab von Medien berichtetenPersonalien seien nun offiziell, schrieb das CSU-Vorstandsmitglied Thomas Silberhorn am Montag aus der Vorstandssitzung bei Twitter.

Jetzt ist es offiziell: Die Bundesminister der CSU werden Horst Seehofer, Andreas Scheuer und Gerd Müller. — Thomas Silberhorn MdB (@SilberhornMdB) 5. März 2018

Neuer Parteisekretär wird laut Silberhorn Markus Blume. Einen konkreten Termin nannte Seehofer zunächst nicht. Blume wird damit Nachfolger von Andreas Scheuer, der in der neuen großen Koalition für den Posten des Bundesverkehrsministers vorgesehen ist. Neue stellvertretende Generalsekretärin soll die Bundestagsabgeordnete Daniela Ludwig werden.

+ Markus Blume soll Andreas Scheuer als Parteisekretär beerben. © AFP / TOBIAS SCHWARZ

10.28 Uhr: Jetzt ist die SPD am Zug. Welche Parteimitglieder finden den Weg nach Berlin? Einige Funktionäre gelten bereits als potenzielle Minister.

CSU entsendet drei Minister und eine Staatsministerin nach Berlin

10.22 Uhr: Die CSU schickt neben Parteichef Horst Seehofer ihren bisherigen Generalsekretär Andreas Scheuer als Verkehrsminister nach Berlin. Entwicklungsminister bleibt Gerd Müller. Staatsministerin für Digitalisierung soll Dorothee Bär werden. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag am Rande der CSU-Vorstandssitzung in München. Seehofer selbst wird neuer Bundesinnenminister.

CSU-Chef Horst Seehofer will mit Ablauf des 13. März 2018 von seinem eigentlich bis zur Landtagswahl am 14. Oktober gewählten Amt des bayerischen Ministerpräsidenten zurücktreten, merkur.de* berichtet.

10.08 Uhr: CSU-Chef Horst Seehofer, der als Bundesinnenminister nach Berlin wechselt, sagte vor der mit Spannung erwarteten Sitzung anders als sonst nichts - und auch Generalsekretär Andreas Scheuer nicht, der Verkehrsminister werden soll. Entwicklungsminister Gerd Müller, der sein Amt behalten dürfte, sagte vor der Vorstandssitzung lediglich: „Ich bin zufrieden.“

Merkel sieht „gute Grundlage“ für Zusammenarbeit mit der SPD

10.00 Uhr: Von einer geschwächten Kanzlerin spricht nun niemand mehr. „Sie ist wieder da“, schmunzelt der ntv-Korrespondent mit Bezug auf Angela Merkel. In einem Statement hat sich die Kanzlerin zur Zukunft der Großen Koalition geäußert.

Das Ergebnis des SPD-Mitgliederentscheids begrüßt Merkel naturgemäß und sieht eine „gute Grundlage für die Zusammenarbeit“. Es gelte nun einige Aufgaben umzusetzen, die Bevölkerung habe nach sechsmonatiger Wartezeit ein anrecht auf „gute Regierungsarbeit“.

Europaweit propagiert die Kanzlerin eine starke Stimme Deutschlands, auch die Situation in Syrien ist Thema des Statements. Hier sei die neue Regierung zum Handeln gezwungen.

„Ich hoffe, dass ich gewählt werde“, kokettiert Merkel in ihrem kurzen Statement noch mit ihrer Wiederwahl am 14. März. Die dürfte nun jedoch niemand mehr ernsthaft in Zweifel ziehen.

09.32 Uhr: Nach der Zustimmung der SPD-Mitglieder zu einer erneuten großen Koalition drückt die Union vor allem in der Zuwanderungspolitik aufs Tempo. „Wir von der Union werden die Vorhaben zur Steuerung und Begrenzung der Migration ganz oben auf die Tagesordnung setzen“, sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Montag. Als weitere Schwerpunkte nannte er die Digitalisierung und die Einführung des Baukindergelds.

09.20 Uhr: Der designierte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) fordert einen anderen Regierungsstil. Die große Koalition müsse besser erklären, was sie tue, sagte Spahn am Montag im Deutschlandfunk. Die Partner müssten Vertrauen bei den Bürgern zurückgewinnen und deutlich machen: „Wir haben verstanden.“ Es werde die „Kunst“ der Koalition sein, im Alltag gut zu regieren, zugleich als Parteien aber unterscheidbar zu bleiben.

Spahn zeigte sich erleichtert, dass die SPD-Basis mit zwei Dritteln der Neuauflage der Koalition mit der Union zugestimmt habe. Dies sei ein starkes Signal. „Die Deutschen haben lange genug gewartet“, betonte das CDU-Präsidiumsmitglied. „Es kann losgehen“, sagte Spahn mit Blick auf die am 14. März anstehende Wahl Angela Merkels zur Bundeskanzlerin.

GroKo 2018 im News-Ticker: SPD-Mitglieder stimmen für Große Koalition

Berlin - „66 Prozent für den Koalitionsvertrag: das ist deutlicher als ich erwartet hatte. Unsere Mitglieder haben sich diese Entscheidung nicht einfach gemacht. Ich bin stolz auf die Sozialdemokratische Partei“, reagierte Thomas Oppermann, Vizepräsident des Deutschen Bundestages, auf das Ergebnis des SPD-Mitgliedervotums. Das „Ja“ zur Großen Koalition wurde jedoch nicht von allen Seiten nur positiv aufgefasst; Juso-Chef Kevin Kühnert kündigte an, der Regierung „genau auf die Finger schauen zu wollen.

Gleich am Montag soll die nächste weitreichende Entscheidung in Sachen GroKo anstehen. Horst Seehofer will die Namen der drei CSU-Minister verkünden, die von Bayern nach Berlin entsendet werden.

Erleichterung über das SPD-Ja dürfte nun auch bei Kanzlerin Angela Merkel herrschen. Ihre lang erwartete Wiederwahl soll nun wohl am 14. März stattfinden.

Weitere Informationen zur GroKo finden Sie in diesem News-Ticker.

