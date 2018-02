News-Ticker: GroKo-Verhandlungen gehen wohl am Mittwoch weiter

Merkel und Seehofer am Dienstagabend bei den GroKo-Verhandlungen in der CDU-Zentrale.

Nie hat eine Regierungsbildung in Deutschland länger gedauert. Die Koalitionsverhandlungen sind sogar in der zweiten Verlängerung. Nun liegt schon ein erster Vertragsentwurf vor. Alle News im Ticker.

Am 12. Januar sind die Sondierungsgespräche von Union und SPD mit einem gemeinsamen Ergebnispapier erfolgreich zu Ende gegangen. CDU und CSU hatten bereits grünes Licht für „richtige“ Koalitionsverhandlungen gegeben.

Die Delegierten der SPD stimmten auf dem Parteitag für ein knappes „Ja“ zu den GroKo-Verhandlungen.

Die Verhandler gehen in die Verlängerung. Die GroKo-Ergebnisse sollten eigentlich bereits am Sonntag, dann schließlich doch am Montag feststehen. Nun werden die Gespräche am Dienstag (6. Februar) fortgesetzt. Ausgang: offen.

>>>AKTUALISIEREN<<<

22.40 Uhr: Teilnehmer der Koalitionsverhandlungen von Union und SPD rechnen damit, dass die große Runde zur abschließenden Besprechung erst am Mittwochmorgen zusammenkommt. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) sagte, die rund 90-köpfige Runde werde am Mittwochmorgen tagen. Auch ein SPD-Vertreter geht "definitiv" davon aus, dass die Abschlussberatung am Morgen stattfindet.

Zähe Verhandlungen am Dienstagabend

21.40 Uhr:

Die Schlussberatungen von CDU, CSU und SPD ziehen sich erwartungsgemäß in die Länge. Die Verhandlungen liefen zäh, hieß es am Dienstagabend aus Teilnehmerkreisen. Gegen 21.00 Uhr habe es noch keine Einigung bei den Hauptstreitpunkten Befristung von Arbeitsverträgen sowie in der Gesundheitspolitik gegeben, berichteten Teilnehmer der Verhandlungen. In den nächsten zwei Stunden werde es wohl keinen Abschluss geben.

Auch den Unions-Mitgliedern der großen Gruppe der mehr als 90 Unterhändler wurde am Abend gesagt, die Beratungen könnten noch Stunden dauern. Sie müssten nicht in der CDU-Zentrale warten, sondern würden für eine mögliche Abschlusssitzung oder anderweitig notwendige Abstimmungen im großen Kreis rechtzeitig informiert. Von Seiten der SPD hieß es, es gebe einige Verhakungen. Es gehe jetzt halt um das finale Gesamtpaket. Teile der CDU/CSU-Delegation zogen sich daraufhin ins Hotel zurück. Andere blieben und vertrieben sich die Zeit vor dem Fernseher mit den Viertelfinalspielen im DFB-Pokal.

20.34 Uhr: Nach dem Eintritt Tausender neuer Mitglieder in die SPD können insgesamt 463.723 Sozialdemokraten über den geplanten Koalitionsvertrag mit der Union abstimmen. Seit Neujahr seien 24.339 Neumitglieder dazugekommen, teilte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Dienstagabend mit. Mit einer Eintritts-Kampagne wollen besonders die Jusos verhindern, dass ein möglicher Koalitionsvertrag von der Parteibasis abgesegnet wird. Hintergedanke dabei ist, dass möglichst viele Neumitglieder mit „Nein“ stimmen sollen.

19.17 Uhr:

Die Grünen haben die Pläne der GroKo-Parteien als ideenlos und ungerecht kritisiert - insbesondere im Bereich Klima- und Umweltschutz. Fraktionschef Anton Hofreiter warf SPD und Union „Behäbigkeit“ vor. Der CSU falle nur noch ein, „in Panik vor der Landtagswahl in Bayern auf Ausländer draufzuhauen“, die SPD habe eine „ungeschickte Kommunikationsstrategie gepaart mit Großmäuligkeit und am Ende Einknicken bei den Verhandlungen“. Beispiel dafür seien fehlender Klimaschutz und das Ausbleiben einer „Blauen Plakette“, mit der Abgas-belastete Kommunen Fahrverbote organisieren könnten.

Grünen-Chefin Annalena Baerbock sagte, der Kohleausstieg sei nicht nur verschoben worden, sondern es werde in den Verhandlungen über eine große Koalition auch nicht mehr drüber gesprochen. Da zeige sich, „wie krass es ist, wenn Grüne nicht mit am Tisch sitzen“. Bundestags-Fraktionsvize Oliver Krischer nannte den Stand der bekannten Einigungen von SPD und Union am Dienstag „mutlos, kraftlos und visionslos“.

Eintrittswelle seit dem SPD-Sonderparteitag

17.06 Uhr: Kippt die SPD-Basis eine mögliche GroKo auf dem letzten Meter? Laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag unter SPD-Landesverbänden gab es eine Eintrittswelle seit dem Sonderparteitag am 21. Januar, der mit knapper Mehrheit die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union billigte. In die hessische SPD traten nach Angaben des Landesverbands bis Ende vergangener Woche mehr als 1800 Menschen ein, die bayerischen Sozialdemokraten verzeichneten mehr als 2900 Neuzugänge. Die SPD in Niedersachsen sprach von mehr als 1100 Neuanträgen bis vergangene Woche.

Der SPD in Brandenburg traten seit dem Parteitag fast 400 Menschen bei. Sachsen-Anhalt verzeichnete bis vergangene Woche 260 neue Anträge. Der Landesverband Nordrhein-Westfalen hatte bereits Ende Januar mitgeteilt, etwa 3600 Neuzugänge verbuchen zu können. Wer bis Dienstagabend um 18.00 Uhr in die Mitgliederdatenbank aufgenommen worden ist, soll sich an der Abstimmung über einen möglichen Koalitionsvertrag beteiligen können. Ein Datum für das Votum steht noch nicht fest.

15.49 Uhr: Der Entwurf des Koalitionsvertrags hat den Stand von Montagmittag und umfasst 167 Seiten. In dem Text fehlt noch eine Präambel, auch die zentralen Streitthemen wie die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen oder die Behandlung von Kassen- und Privatpatienten sind in dem Entwurf noch völlig ungeklärt.

Die von Union und SPD geplante Rentenkommission soll ihre Vorschläge für eine Rentenreform bis März 2020 vorlegen. Das geht aus dem

Entwurf

hervor, der am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Die Kommission solle sich "mit den Herausforderungen der nachhaltigen Sicherung und Fortentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung und der beiden weiteren Rentensäulen ab dem Jahr 2025 befassen".

Auftrag der Kommission ist es dem Vertragsentwurf zufolge, "eine Empfehlung für einen verlässlichen Generationenvertrag" vorzulegen. "Dabei streben wir eine doppelte Haltelinie an, die Beiträge und Niveau langfristig absichert", schreiben Union und SPD in dem Entwurf des Koalitionsvertrags.

Union und SPD wollen demnach auch junge Start-up-Firmen besser fördern und von Bürokratie entlasten. Die Bürokratiebelastung solle auf ein „Mindestmaß“ reduziert werden. Außerdem sollen junge Unternehmen in den ersten beiden Jahren nach ihrer Gründung von der monatlichen Voranmeldung der Umsatzsteuer befreit werden. Damit sollen sie von zusätzlicher Arbeit entlastet werden.

Hofreiters Vorwurf an Merkel

15.44 Uhr: Die Grünen haben der möglichen großen Koalition eine soziale Schieflage bescheinigt. Parteichefin Annalena Baerbock sagte am Dienstag in Berlin, Union und SPD seien bei der Bekämpfung der Kinderarmut hinter das zurückgefallen, was die Grünen bei den Sondierungen über ein mögliches Jamaika-Bündnis bereits durchgesetzt hätten. Als Beispiel nannte sie die automatische Auszahlung des Kinderzuschlages an Alleinerziehende: "Dass das jetzt fehlt, ist heftig".

Die große Koalition kämpfe nur in Trippelschritten gegen die soziale Spaltung im Lande, sagte Baerbock. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter warf Union und SPD vor, sie agierten "geräuschlos und ideenarm". Mit der großen Koalition gebe es "Stillstand statt neuer Ideen, Behäbigkeit statt spannenden Fortschritts".

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gehe es nur darum, im Amt zu bleiben, die SPD sei am Anfang mit "Großmäuligkeit" angetreten, aber schließlich eingeknickt, kritisierte Hofreiter. Er verwies dabei auf den Klimaschutz, bei dem sich Union und SPD von der verbindlichen Einhaltung der Ziele bis 2020 verabschiedet haben.

15.31 Uhr: Union und SPD bleiben bei ihrer harten Linie in der Sanktionspolitik gegen Russland. Der von der SPD angestrebte schrittweise Abbau der Strafmaßnahmen schon vor der vollständigen Umsetzung des Minsker Friedensabkommens für die Ostukraine findet sich in einem Entwurf für den Koalitionsvertrag (Stand Montag 11.30 Uhr) nicht wieder.

„Bei Umsetzung der Minsker Vereinbarungen sind wir zu einem Abbau der Sanktionen bereit und werden darüber einen Dialog mit unseren europäischen Partnern führen“, heißt es in dem Papier. Das entspricht der bisherigen Haltung.

14.38 Uhr: Wie die Bild-Zeitung aus Verhandlerkreisen erfahren haben will, sollen sich Unionspolitiker heute ab 16.00 Uhr bereithalten. Das könnte auf ein absehbares Ende der Verhandlungen hindeuten.

Andere Quellen widersprechen diesem Bericht. Wie unsere Redaktion aus Teilnehmerkreisen erfuhr, ist kein Ende in Sicht. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass sich die Verhandlungen bis in die Nacht hinein ziehen werden.

14.33 Uhr: Das Bundesverfassungsgericht hat offenbar keine rechtlichen Bedenken gegen dasVotum der SPD-Mitglieder zur GroKo. Zwei der fünf Eingaben wurden am Dienstag zunächst ohne Begründung abgewiesen, wie der der Sprecher des Bundesverfassungsgerichts Bild bekannt gab.

Bouffier: Auch ein Scheitern nicht ausgeschlossen

12.34 Uhr: Vor dem geplanten Mitgliedervotum über eine Neuauflage der großen Koalition verzeichnet die SPD eine Eintrittswelle. Allein der Berliner Landesverband sprach am Dienstag von mehr als 1000 neuen Parteimitgliedern seit Jahresbeginn. Eine ähnliche Entwicklung verzeichnen die Sozialdemokraten in Niedersachsen. „Wir hatten bis vergangene Woche 1100 Eintritte, seitdem dürften aber noch weit über hundert dazu gekommen sein“, sagte der niedersächsische SPD-Sprecher Axel Rienhoff.

Genaue Zahlen sollen erst am Abend vorliegen. Wer bis 18.00 Uhr im Mitgliederverzeichnis steht, soll wie alle anderen SPD-Mitglieder über einen Koalitionsvertrag mit CDU und CSU abstimmen dürfen. Schon in den vergangenen Wochen gab es Tausende Neueintritte bei der SPD. Gegner einer erneuen großen Koalition warben mit dem Slogan „Tritt ein, sag nein!“.

11.46 Uhr: SPD-Familienministerin Katarina Barley hat im ARD-Talk bei Frank Plasberg schwere Sexismus-Vorwürfe gegen das Team von „Hart aber fair“-Team erhoben. Mehr hier.

10.32 Uhr: Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) schließt ein Scheitern der Koalitionsverhandlungen mit der SPD nicht aus. Bouffier sagte am Dienstag vor den entscheidenden Beratungen in Berlin auf die Frage, ob ein Scheitern ausgeschlossen sei: „Ich schließe überhaupt nichts aus.“ Bouffier sprach von einem „harten Ringen“. Er halte eine Einigung für möglich. „Aber ob es gelingt, ist unsicher.“ Er verstehe, das die SPD nach ihrem Sonderparteitag etwas „mitbringen“ müsse. Anderseits gebe es einen Wählerauftrag. Die Bevölkerung erwarte, dass die Politik Klarheit schaffe.

10.29 Uhr:

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer rechnet in der Schlussphase der Koalitionsverhandlungen von Union und SPD mit einer langen Nachtsitzung. "Die Nacht wird lang", sagte Scheuer zum Auftakt der Beratungen am Dienstag in Berlin. Nur durch "Kompromiss und Einigungswillen" könne eine Lösung gefunden werden.

Scheuer verteidigte die langwierigen Verhandlungen zur Regierungsbildung auch mit Blick auf jüngste Umfragen, denenzufolge Union und SPD an Zustimmung verloren haben. Es müsse seriös gearbeitet werden. Eine stabile Regierung komme nur zustande, "wenn hart vorgearbeitet wird". Mit Blick auf die anhaltenden Differenzen über die SPD-Forderung nach einer Abkehr von der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen fügte er hinzu: "Ich erwarte immer Bewegung von der SPD."

Merkel nennt drei Knackpunkte für das GroKo-Finale

10.20 Uhr:

Bundeskanzlerin

Angela Merkel

hat zum Auftakt der Schlussrunde der Koalitionsverhandlungen zur Kompromissbereitschaft auf allen Seiten aufgerufen. „Jeder von uns wird schmerzhafte Kompromisse noch machen müssen. Dazu bin ich auch bereit, wenn wir sicherstellen können, dass die Vorteile zum Schluss die Nachteile überwiegen“, sagte die CDU-Vorsitzende am Dienstag in Berlin.

Es gehe darum, mit einer verlässlichen Regierung die Voraussetzungen dafür zu schaffen, „dass wir morgen auch noch in Wohlstand und in Sicherheit im umfassenden Sinne leben können“. Dieses Ziel dürfe man bei allen Details, um die es jetzt gehe, nicht aus den Augen verlieren. Merkel nannte drei Knackpunkte, um die es am Dienstag noch gehen werde: Gesundheit, Arbeitsmarkt und „internationale Verlässlichkeit“.

10.17 Uhr: Noch ein Thema mehr offen? Auf der Zielgeraden ihrer Koalitionsverhandlungen müssen CDU, CSU und SPD noch mehr größere Punkte abräumen als bisher bekannt. Nach wie vor strittig sind weiterhin die ganz großen Bereiche Gesundheit, Job-Befristungen und Finanzen. Offen ist aber beispielsweise auch noch die künftige Höhe der Ausgaben für die Verteidigungs- und die Entwicklungspolitik, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Verhandlungskreisen erfuhr.

+ Alexander Dobrindt. © dpa

10.16 Uhr:

CSU-Landesgruppenchef

Alexander Dobrindt

hat vor dem finalen Verhandlungstag bei den Koalitionsgesprächen von Union und SPD von allen Seiten Kompromisse gefordert. "Alle sind jetzt gefordert, sich aus ihren Schützengräben rauszubewegen", sagte Dobrindt am Dienstag in Berlin. "Eingraben geht jetzt nicht mehr."

CDU, CSU und SPD wollen ihre Verhandlungen am Dienstag abschließen. "Heute muss das was werden, ansonsten könnte sich das wahrscheinlich nicht leicht erklären lassen", sagte Dobrindt. "Die Stunde der Wahrheit, die naht."

09.33 Uhr: Vor der Fortsetzung der Verhandlungen von Union und SPD über eine Neuauflage der großen Koalition hat SPD-Chef Martin Schulz das Ziel bekräftigt, die Gespräche am Dienstag abzuschließen. "Wir haben guten Grund anzunehmen, dass wir heute zu einem Ende kommen werden", sagte Schulz am Dienstag vor Beginn der Gespräche im Konrad-Adenauer-Haus der CDU in Berlin. Er hoffe, dass es am Ende ein "gutes Ergebnis" gebe.

Knackpunkte sind nach wie vor die Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik.

+ Martin Schulz. © dpa

Bundesverfassungsgericht

09.00 Uhr: Eine Entscheidung über Personalien ist nach Angaben der Sozialdemokraten aber noch nicht zu erwarten. „Die Personalfragen kommen einfach später, das ist nichts, was heute ansteht“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, am Dienstag im ARD-„Morgenmagazin“.

Zur Frage, wann SPD-Chef Martin Schulz Klarheit über einen möglichen Wechsel ins Kabinett schaffen wird, wollte sich Schneider nicht äußern. „Ich werde mich an dieser Diskussion nicht beteiligen“, sagte er.

08.36 Uhr: Das Bundesverfassungsgericht prüft einem Bericht zufolge die Zulässigkeit des geplanten Mitgliedervotums der SPD zu einer großen Koalition.

Wie die "Rheinische Post" aus Düsseldorf am Dienstag berichtete, liegen in Karlsruhe derzeit fünf Anträge vor, die sich gegen die Befragung der rund 450.000 SPD-Mitglieder wenden. Dies habe das Gericht bestätigt. Demnach lehnte das Verfassungsgericht einen der Anträge bereits ohne Begründung ab. Wann es über die anderen entscheidet, sei noch unklar.

Vor vier Jahren hatte das höchste deutsche Gericht das Mitgliedervotum in einem Eilverfahren zugelassen. Dennoch gibt es Zweifel, ob sich die von der SPD geplante Mitgliederbefragung mit der Freiheit der Abgeordneten und den Grundsätzen der repräsentativen Demokratie vereinbaren lässt.

+ Juso-Chef Kevin Kühnert © dpa 07.16 Uhr: Juso-Chef Kevin Kühnert ist überzeugt, dass die vielen neuen SPD-Mitglieder echtes Interesse an der Partei haben und nicht nur eine große Koalition verhindern wollen. „Nach Hunderten Rückmeldungen und Gesprächen wissen wir, dass diese Neumitglieder nicht nur eingetreten sind, um mal schnell die Groko abzulehnen“, sagte Kühnert der Deutschen Presse-Agentur. Wer bis diesen Dienstag um 18.00 Uhr im Mitgliederverzeichnis steht, darf mit über den Koalitionsvertrag von SPD und Union abstimmen.

07.14 Uhr: Die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD gehen an diesem Dienstag in die möglicherweise entscheidende Runde. Nachdem die Gespräche am Montag ins Stocken geraten waren, wollen die Parteien ab 10.00 Uhr in der CDU-Zentrale weiter verhandeln. Gelingt eine Einigung, könnte am Mittwoch der Koalitionsvertrag vorgestellt werden. Allerdings wartet im Anschluss mit dem SPD-Mitgliederentscheid eine weitere Hürde.

07.06 Uhr: Zum Schlussspurt der Koalitionsverhandlungen dringt der Sozialverband VdK in zentralen Streitpunkten auf Einigungen im Sinne der SPD. So solle zur Vermeidung einer Zwei-Klassen-Medizin die gesamte Bevölkerung im System der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung versicherungspflichtig sein, sagte Verbandspräsidentin Ulrike Mascher der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „In einem ersten Schritt sollte die Gebührenordnung für Ärzte bei gesetzlich und privat Versicherten bei stabiler Gesamtvergütung vereinheitlicht werden.“ Dies fordern die Sozialdemokraten - die Union ist wie weite Teile der Gesundheitsbranche dagegen. Mascher sagte zu ihrer Forderung: „Dadurch wird ein Anreiz geschaffen, dass sich Ärzte auch in ländlichen Regionen und ärmeren Stadtteilen niederlassen, wo es wenig Privatversicherte gibt.“

Die wichtigsten Entwicklungen vom Montag zum Nachlesen

21.04 Uhr: Weil entscheidende Punkte noch ungelöst sind, müssen Union und SPD bei den Koalitionsverhandlungen in die Verlängerung. Wir haben für Sie zusammengefasst, worauf sich die Parteien schon geeinigt haben und woran es noch hakt.

21.02 Uhr: Union und SPD streben in der Verlängerung ihrer Koalitionsverhandlungen an diesem Dienstag eine Einigung an. „Der Wille, dass es klappt, der ist da“, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Montagabend nach mehrstündigen Beratungen in Berlin. Er verwies auf intensive und kontroverse Gespräche unter anderem über die Gesundheitspolitik und die von der SPD verlangte Beschränkung grundloser Job-Befristungen. Daneben gebe es Themen, bei denen man gut vorangekommen sei.

Die Spitzenunterhändler seien sich einig, dass dieser Dienstag nun der entscheidende Tag sein werde, an dem sich zeige, ob die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden könnten oder nicht, sagte Klingbeil.

20.22 Uhr: So geht es am Dienstag weiter: Um 10 Uhr soll in der CDU-Zentrale zunächst die 15er-Steuerungsrunde um Kanzlerin Angela Merkel (CDU), SPD-Chef Martin Schulz und CSU-Chef Horst Seehofer tagen. Angestrebt wird, die Verhandlungen bis spätestens in der Nacht zu Mittwoch abzuschließen.

20.15 Uhr: Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther rechnet damit, dass Union und SPD an diesem Dienstag noch den ganzen Tag weiterverhandeln werden. „Den morgigen Tag brauchen wir auf jeden Fall noch“, sagte er am Montagabend nach der zweiten Verlängerung der Koalitionsverhandlungen. Der CDU-Politiker fügte aber hinzu: „Ich bleibe optimistisch, dass es zumindest morgen klappt.“ Die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Julia Klöckner sagte, sie gehe von einem Abschluss in der Nacht zu Mittwoch aus.

Kreise: Koalitionsverhandlungen gehen in zweite Verlängerung

19.30 Uhr: Die Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD gehen nach dpa-Informationen aus Teilnehmerkreisen am Dienstag in die zweite Verlängerung. Nach einer Zwischenbilanz der noch offenen Streitpunkte einigten sich die Parteispitzen demnach am Montagabend darauf, die Beratungen in der Nacht zu unterbrechen und den zweiten anvisierten Puffertag zu nutzen. Die Knackpunkte seien Finanzen, Gesundheit, Arbeitsrecht und Außenpolitik, sagte CDU-Vize Julia Klöckner am Montagabend.

19.08 Uhr: Der Countdown für das SPD-Mitgliedervotum läuft: Wer bis Dienstag um 18 Uhr nicht im Mitgliederverzeichnis steht, darf nicht mit über den Koalitionsvertrag einer neuen großen Koalition abstimmen. Für die Befragung der Basis sind etwa drei Wochen eingeplant. Eine Option könnte sein, die Briefwahlunterlagen am Wochenende 3./4. März auszuzählen und das Ergebnis zu verkünden. Zum Jahreswechsel hatte die SPD 443.152 Mitglieder. In den vergangenen Wochen gab es Tausende Neueintritte. Gegner einer neuen großen Koalition hatten unter anderem mit dem Slogan „Tritt ein, sag nein!“ geworben.

18.50 Uhr: Im Finale der Koalitionsverhandlungen hakt es offenbar noch bei einer Strategie zur Vermeidung sachgrundloser Befristungen für Jobs, unter denen viele jüngere, gering qualifizierte oder ausländische Arbeitnehmer leiden. Weiteres zentrales Konfliktthema ist die Gesundheitspolitik. Laut Bild könnten sich die Verhandlungen deshalb noch bis tief in die Nacht ziehen oder sogar auf morgen vertagt werden.

17.48 Uhr: Laut Bild-Informationen sitzt zur Stunde eine Spitzenrunde aus 15 Unterhändlern der drei Parteien zusammen und diskutiert die Lösungsmöglichkeiten in der Arbeits- und Gesundheitspolitik. Wann mit einer Einigung gerechnet werden kann, ist noch offen. Laut Bild geht man in Verhandlungskreisen aber von einer Nachtsitzung aus.

16.59 Uhr: Die Große Koalition hat nach einer neuen Meinungsumfrage keine Mehrheit mehr. Während Union und SPD über eine Neuauflage des Bündnisses verhandelten, kamen sie im aktuellen INSA-Meinungstrend für die Bild-Zeitung zusammen nur noch auf 47,5 Prozent der Wählerstimmen. CDU/CSU verloren bei der Sonntagsfrage im Vergleich zur Vorwoche drei Prozentpunkte und fielen auf 30,5 Prozent, die SPD fiel um einen halben Prozentpunkt auf 17 Prozent.

16.01 Uhr: Die Spitzenrunde der 15 Unterhändler von CDU, CSU und SPD ist am Montagnachmittag in die Beratung über einen der beiden Hauptknackpunkte im Finale der Koalitionsverhandlungen eingestiegen. Die Gruppe um Kanzlerin Angela Merkel (CDU), SPD-Chef Martin Schulz und den CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer verhandelte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen in Berlin über Lösungsmöglichkeiten angesichts der SPD-Forderung nach einem Aus für die Regelungen zur sachgrundlosen Befristung von Arbeitsplätzen.

Zuvor hatte es stundenlange Pendelberatungen sowohl zwischen den Parteichefs als auch mit der in den Verhandlungen für die Arbeitsmarktthemen zuständigen SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles gegeben. Die zweite zentrale Forderung der Sozialdemokraten nach einem Ende der „Zwei-Klassen-Medizin“ hatte demnach in der Spitzenrunde noch gar nicht im 15er-Format begonnen.

15.10 Uhr: In der SPD wird darüber diskutiert, ob bei einer Einigung auf einen schwarz-roten Koalitionsvertrag auch die Namen der möglichen sozialdemokratischen Minister genannt werden sollten. "Die SPD sollte, sobald der Koalitionsvertrag vorliegt, klarmachen, wer für uns als Minister ins Kabinett gehen soll", sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete Axel Schäfer am Montag der Tageszeitung "Die Welt". In der Partei sei das Bedürfnis nach Transparenz "sehr groß".

Falls sich die Unterhändler von CDU, CSU und SPD bei den laufenden Verhandlungen auf einen Koalitionsvertrag einigen, sollen darüber noch die SPD-Mitglieder abstimmen. Wer für die SPD ins Kabinett geht, soll aber erst bei einem positiven Votum bekanntgegeben werden. Schäfer mahnte nun, die SPD solle sich "drei Wochen lange Spekulationen über die Personalien ersparen".

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Thomas Hitschler sagte hingegen der "Welt", die Parteimitglieder wählten nicht "Germanys Next Top Minister", sondern entschieden über sozialdemokratische Inhalte. Er erwarte aber, "dass die Erneuerung der SPD auch personell sichtbar wird".

Es wird vor allem seit Wochen darüber spekuliert, ob SPD-Chef Martin Schulz ein Ministerium übernimmt. Laut Medienberichten strebt er einen Kabinettsposten an.

Lob bekam der SPD-Chef derweil aus der Union. "Er hat gut verhandelt", sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) dem MDR. Schulz könne mit dem zufrieden sein, was er in den Verhandlungen erreicht habe.

14.40 Uhr: CDU-Vize Julia Klöckner rechnet nicht mit einem schnellen Abschluss der Koalitionsverhandlungen von Union und SPD. „Im Endspurt sind wir, aber wir sind noch nicht fertig“, sagte Klöckner am Montag in Berlin. „Es gibt noch zwei, drei große Baustellen.“ Sie sei zwar zuversichtlich, dass es vorangehe, habe ihren für Montagabend geplanten Flug aber auf Dienstag verschoben. Klöckner sagte, sie hoffe, dass der Koalitionsvertrag am Dienstag vorgestellt werde. „Es werden ja auch dann die Gremien informiert.“ Die CDU-Politikerin betonte: „Wir haben wirklich gemeinsam ernsthaft das Interesse daran, dass wir zum Ende kommen.“

Zu einem der großen Streitpunkte - der Ungleichbehandlung von Kassen- und Privatpatienten - sagte Klöckner, die Union halte nichts von „Einheits-Zwangsmaßnahmen, die am Ende für alle teurer, aber im Inhalt nicht besser werden, nur um eine Überschrift zu haben, die dann Bürgerversicherung heißt“. Man sei aber bereit darüber zu reden, wo es Lücken und Verbesserungsbedarf gebe - etwa bei der Versorgung im ländlichen Raum, den Honoraren für Landärzte und den Wartezeiten auf Facharzttermine für gesetzlich Versicherte.

14.09 Uhr: Union und SPD wollen Verbrauchern eine gesündere Ernährung erleichtern und Lebensmittelverschwendung eindämmen. Dafür ziehen sie auch neue Kennzeichnungen in Betracht, wie aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Zwischenstand in den Koalitionsverhandlungen hervorgeht. So sollen Nährwertangaben für verpackte und verarbeitete Lebensmittel weiterentwickelt werden, indem der Gehalt pro 100 Gramm oder 100 Milliliter „gegebenenfalls durch farbliche Ausgestaltung visualisiert wird“. Ein Modell solle mit Lebensmittel- und Verbraucherverbänden sowie mit Rücksicht auf kleinere Anbieter erarbeitet und bis Sommer 2019 eingeführt werden.

Verbraucherschützer fordern seit langem eine Kennzeichnung in den Ampelfarben für Salz, Zucker und Fett - also je nach Gehalt in Rot, Gelb oder Grün. Die SPD nannte dies auch als Ziel in ihrem Wahlprogramm. Die deutsche Lebensmittelwirtschaft sieht das Modell äußerst kritisch. Die Konzerne Mondelez, Coca-Cola, Mars, Nestlé, Pepsi und Unilever machen sich aber für eine einheitliche europäische Ampel-Kennzeichnung auf Basis eines Modells in Großbritannien stark.

Um Lebensmittelabfälle zu vermeiden, sollen mit den Beteiligten in der Kette „Zielmarken“ vereinbart werden - also von der Herstellung bis zu Handel oder Gastronomie. Überprüfen wollen Union und SPD hierfür auch Angaben zum Mindesthaltbarkeitsdatum. Dies gilt als eine Ursache für unnötiges Wegwerfen, obwohl Produkte noch gut verzehrbar wären.

13.31 Uhr: Bei den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD wird mit Beratungen bis mindestens in den späten Abend hinein gerechnet. Das verlautete am Montag in Berlin aus Verhandlungskreisen. Der Entwurf des Koalitionsvertrags habe derzeit einen Umfang von rund 160 Seiten, hieß es.

CDU, CSU und SPD versuchen in einem harten Schluss-Poker, letzte Hürden aus dem Weg zu räumen. Als Knackpunkte gelten vor allem die SPD-Forderungen nach einem Ende der „Zwei-Klassen-Medizin“ sowie nach einer Eindämmung von befristeten Jobs.

Einigung in der Europapolitik

12.56 Uhr: SPD-Chef Martin Schulz hat an seine Partei appelliert, eine große Koalition als Chance für die Europapolitik zu betrachten. „Wir haben jetzt eine echte Chance, zusammen gerade auch mit Frankreich, Europa demokratischer, sozialer und handlungsfähiger zu machen“, schrieb Schulz am Montag in einem Messenger-Infodienst der SPD an die Parteimitglieder. Das sei im Interesse der Bürger Deutschlands und aller Europäer. „Dieses Projekt ist mir ein Herzensanliegen“, schrieb Schulz weiter. „Ich würde mir sehr wünschen, dass wir diese Chance jetzt auch nutzen.“

Die Verhandlungen von Union und SPD zu Europa seien abgeschlossen. Das Ergebnis sei „ein dringend nötiges Signal für einen neuen Aufbruch für Europa“, mahnte Schulz. Vereinbart seien unter anderem mehr Investitionen, ein Ende des Spardiktats, mehr Mittel zum Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit, stärkere Arbeitnehmerrechte und ein Sozialpakt für Europa.

Drei große offene Punkte

11.40 Uhr: CDU, CSU und SPD haben die Zahl der strittigen Punkte in ihren Koalitionsverhandlungen weiter reduziert. Teilweise in Nachtarbeit und seit dem frühen Morgen seien einige offene Fragen geklärt worden, verlautete am Montag aus Verhandlungskreisen.

Die sogenannte Steuerungsgruppe habe redaktionell am Koalitionsvertrag gearbeitet und beispielsweise Dopplungen beseitigt. Nach dem Verhandlungstag am Sonntag sei der Text aktualisiert, die erzielten Einigungen seien eingearbeitet worden. Nun gebe es noch etwa 15 kleinere offene Punkte und drei große Streitthemen: die Gesundheitspolitik, die Regeln für befristete Arbeitsverträge und als übergeordnetes Thema die Finanzen. Auch das Europa-Kapitel sei jetzt geeint worden. Jetzt gehe es „ans Eingemachte“, hieß es kurz vor dem geplanten Beginn der Beratungen der Chef-Unterhändler beider Seiten.

11.01 Uhr: CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt rechnet mit einer schwierigen Endphase der Koalitionsverhandlungen. „Der Wille ist da, ich glaube von allen Seiten. Aber die Hürden sind auch noch groß“, sagte er am Montagmorgen in Berlin. „Da kann das Ganze heute gelingen oder nochmal schwierig werden.“ Union und SPD gehen am Montag in die möglicherweise letzte Runde der Koalitionsverhandlungen. Ob es tagsüber, in der Nacht oder erst am Dienstag zu einem Abschluss kommen wird, ist aber völlig offen.

Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sagte auf die Frage, ob man am Montag fertig werde: „Wenn es nach mir geht, ja.“ Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte: „Ich bin optimistisch.“

Zu den noch ungelösten Knackpunkten in der Schlussphase gehören zwei Themen, die den Sozialdemokraten besonders am Herzen liegen: sachgrundlos befristete Arbeitsverträge und die Ungleichbehandlung von Kassen- und Privatpatienten.

10.30 Uhr: Union und SPD sollen schon am Dienstag einen fertigen Koalitionsvertrag vorstellen. Das berichtet die Rheinische Post und beruft sich auf ein internes Dokument der SPD-Parteiführung, das der Redaktion vorliege. Darin enthalten sei ein Zeitplan zu den GroKo-Verhandlungen, der für Dienstagmorgen einen Unterschriftentermin für die drei Parteichefs vorsieht. Nach der Fortsetzung der Verhandlungen ist für Montagabend ein öffentliches Statement von Angela Merkel, Martin Schulz und Horst Seehofer angesetzt.

09.53 Uhr: Der CDU-Vizevorsitzende Armin Laschet hat sich vor der erneuten Verhandlungsrunde mit der SPD zuversichtlich gezeigt, dass die Koalitionsgespräche am Montag erfolgreich beendet werden können. Ein Abschluss könne gelingen, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident dem Sender n-tv. "Und dann liegt ein guter Text auf dem Tisch."

SPD, CDU und CSU hatten ursprünglich einen Abschluss ihrer Verhandlungen am Sonntag angepeilt, sich Montag und Dienstag aber von Anfang an als Reservetage offen gehalten. Am frühen Sonntagabend entschieden sie aufgrund ungelöster Streitpunkte unter anderem bei den Themen Gesundheit und Arbeitsmarktpolitik, auch am Montag noch zu verhandeln.

Die SPD fordert eine Angleichung der Arzthonorare für Privat- und Kassenpatienten, was die Union bisher ablehnt. Laschet zeigte sich zuversichtlich, dass bei dem Thema ein "gutes Ergebnis" erzielt werde, damit auch "für gesetzlich Versicherte das Gesundheitssystem besser wird".

Auch im Konflikt um die SPD-Forderung nach der Abschaffung sachgrundloser Befristungen sieht Laschet einen Ausweg. "Da sollte der öffentliche Dienst erst einmal Vorbild sein, ehe er das von anderen verlangt", sagte der CDU-Vizevorsitzende. Zudem werde darüber geredet, "was kann man an welchem Punkt korrigieren".

06.48 Uhr: Thüringens CDU-Chef Mike Mohring hat die geplante SPD-Mitgliederbefragung zum schwarz-roten Koalitionsvertrag als „nicht praktikabel“ bezeichnet. „Das verzögert den ganzen Prozess“, zumal Deutschland schon seit viereinhalb Monaten keine neue Regierung habe, sagte Mohring der „Rheinischen Post“ (Montag). CDU und CSU pflegten mit ihrer Parteibasis eine Rückkoppelung über die wichtigen Themen wie etwa die Migration, so dass die Mitglieder den Unterhändlern vertrauten. Das sei der richtige Weg.

06.37 Uhr: CDU, CSU und SPD machen es zum Ende ihrer Koalitionsverhandlungen noch einmal spannend: In kurzer Folge präsentierten die Unterhändler am Sonntag Ergebnisse in den Bereichen Wohnen, Mieten und Digitalisierung. Bei den Knackpunkten Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik gab es hingegen noch keinen Durchbruch - die Entscheidung über einen neuen Koalitionsvertrag wurde auf Montag vertagt. Die Gespräche sollen um 10.00 Uhr in der SPD-Zentrale fortgesetzt werden.

Heiko Maas gibt sich im TV zuversichtlich

23:02 Uhr: Der SPD-Politiker Heiko Maas hat sich zuversichtlich geäußert, dass die Koalitionsverhandlungen mit der Union am Montag erfolgreich abgeschlossen werden. Angesprochen auf die noch ungelösten Streitthemen in der Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik sagte er am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“: „Das sind die letzten Punkte, die offen sind, da muss man eine Lösung finden. Ich bin auch ganz zuversichtlich, dass wir da bis morgen eine Lösung gefunden haben.“ Zum Ende der Sendung sagte der Bundesjustizminister kurz und knapp: „Das wird morgen klappen.“

22.58 Uhr: SPD-Chef Martin Schulz könnten in den kommenden Tagen gleich drei Versprechen zum Verhängnis werden. Sein „Nein“ zu GroKo und Ministerposten in einem Kabinett Merkel sind bekannt. Die „Bild“ berichtet unter Berufung auf „Spiegel“- und „Stern“-Informationen, dass Schulz seinem Vorgänger als SPD-Chef, Sigmar Gabriel, vor einem Jahr versprochen haben soll, bei einer Neuauflage der GroKo weiter Außenminister bleiben zu können.

Keiner der beiden hat jedoch diese Abmachung bestätigt.

Das Verhältnis der beiden gilt als belastet. Gabriel würde gerne Außenminister bleiben, bezeichnete es einst gar als „Lieblingsjob“. Doch auch Schulz dürfte mit einem Auge noch auf das Amt schielen. Er gilt schließlich als Europa-Experte seit er den Vorsitz im Parlament der EU inne hatte.

20.14 Uhr: Juso-Chef Kevin Kühnert tritt trotz zahlreicher Teileinigungen für ein Ende der Verhandlungen ein. „Es finden sich viele sehr schräge Kompromisse“, sagt er in der ZDF-Sendung Berlin Direkt. „Union und SPD liegen grundsätzlich in vielen Fragen auseinander.“

Die Einigungsmasse zwischen beiden Parteien sei sehr weit aufgebraucht. Neuwahlen seien bei einem Scheitern der Gespräche nicht zwingend: „Eine Minderheitsregierung sollte nicht ausgeschlossen werden.“

Lesen Sie auch: Juso-Chef Kühnert mehrmals abgewürgt: Moderator verärgert ZDF-Zuschauer

+ Juso-Chef Kevin Kühnert. © dpa

19.56 Uhr: Die Unterhändler von Union und SPD müssen sich nach Angaben von Baden-Württembergs CDU-Landeschef Thomas Strobl noch über „gut zwei Dutzend Punkte“ einigen. Davon sei die Hälfte „eher schnell zu erledigen“, sagte Strobl am Sonntag in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“. „Meine Vermutung ist, dass es gut gehen wird.“ Strobl verteidigte die Verlängerung der Verhandlungen über eine neue große Koalition bis Montag. „Wir dürfen uns auch keinen schlanken Fuß machen“, sagte er. Es gehe um die Arbeitsgrundlage einer künftigen Regierung. „Wir brauchen einen klaren Koalitionsvertrag.“

Offiziell: GroKo-Verhandler werden erst am Montag fertig

19.33 Uhr: Jetzt ist es bestätigt: Union und SPD setzen ihre Koalitionsgespräche auch am Montag fort. Das teilte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil mit.

18.43 Uhr:Union und SPD wollen in der nächsten Legislaturperiode das Thema E-Sport aufwerten. Darauf verständigten sich die Unterhändler der Arbeitsgruppe „Digitales“ am Sonntag in Berlin. „Wir wollen dem Thema E-Sport einen größeren Bekanntheitsgrad geben“, sagte CSU-Unterhändlerin Dorothee Bär bei der Vorstellung der Ergebnisse. Deshalb soll das wettbewerbsmäßige Computerspielen im Vereins- und Verbandsrecht anerkannt und dem E-Sport eine „olympische Perspektive“ aufgezeigt werden.

Union und SPD wollten dafür sorgen, dass Computerspiele „endlich den Stellenwert bekommen, den sie längst haben sollten“. Deutschland soll zudem als Entwicklungsstandort für Computerspiele gestärkt werden.

+ Dorothee Bär. © dpa

18.04 Uhr: Die Parteien wollen ihre Koalitionsverhandlungen über die zentralen Streitthemen „Zwei-Klassen-Medizin“ und Jobbefristungen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur an diesem Montag fortsetzen. Beide Themen sollten noch am Sonntagabend andiskutiert, aber am Montag weiter besprochen werden. Die Unterhändler würden sich dazu um 10.00 Uhr erneut im Willy-Brandt-Haus treffen, der SPD-Zentrale in Berlin.

18.03 Uhr: CDU, CSU und SPD wollen einen Rechtsanspruch auf schnelles Internet in Deutschland einführen. Darauf verständigte sich die Arbeitsgruppe Digitalisierung, wie SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Sonntag in Berlin am Rande der Koalitionsverhandlungen von Union und SPD mitteilte. "Unser Ziel ist, dass alle am digitalen Fortschritt teilhaben." Spätestens 2025 solle das Recht auf schnelles Internet gesetzlich verankert werden.

"Wir schaffen den Sprung vom Kupfer zum Glaserfaser", kündigte Klingbeil im Hinblick auf die Übertragungskabel an. Demnach wollen Union und SPD in dieser Legislaturperiode einen Fonds mit zehn bis zwölf Milliarden Euro auflegen, um den Breitbandausbau in Deutschland voranzutreiben.

Milliardenpaket für Bauen und Wohnen beschlossen

17.33 Uhr: Union und SPD wollen in den nächsten Jahren mit einem Milliardenpaket Wohnraum in Deutschland schaffen. In ihren Koalitionsgesprächen einigten sich CDU, CSU und SPD darauf, dass der Bund in den kommenden Jahren zwei Milliarden Euro für sozialen Wohnungsbau ausgeben soll, wie die bayerische SPD-Vorsitzende Natascha Kohnen am Sonntag in Berlin sagte. Ohne eine Neuregelung wäre der Bund nach 2019 aus der Förderung des sozialen Wohnungsbaus ausgestiegen.

16.57 Uhr: Die Parteichefs Schulz und Merkel traten am Morgen vor die Presse, nur einer nicht: CSU-Chef Horst Seehofer. Er fuhr lieber sofort mit dem Fahrstuhl zum Verhandlungsraum. Aber warum? Die Bild spekuliert, dass schlechte Laune Schuld daran sein könnte.

Seehofer sei „genervt“, sagen dem Bericht nach CSU-Leute über ihren Vorsitzenden. Er habe extrem schlechte Laune, was bei ihm ohnehin gelegentlich in Schüben der Fall sei. Ihn nerve etwa die Dauer der Verhandlungen, die Zähigkeit der Gespräche, die Leute, einfach jeder. Irgendwann gebe sich das wieder, sagen seine Leute, heißt es weiter.

+ Merkel kommt, geht zum Mikrofon für ihr Morgen-Statement. Seehofer verschwindet rechts im Lift. © AFP

Daran, dass Seehofer seinen Zug am Sonntagnachmittag um 16.05 Uhr vom Berliner Hauptbahnhof nach München verpasst hat, wie CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer am Samstag mitteilen ließ, soll es aber wohl nicht liegen. Denn bekanntermaßen lässt sich Seehofer auf der Strecke München-Berlin fast immer fahren, nutzt die Zeit im Auto für Telefonate und sortiert seine Gedanken.

Auch die Bild schreibt: Scheuers Aussage sei doch alles nur ein Scherz gewesen, der auf das Getrödel bei den Verhandlungen abzielte.

DU, CSU und SPD wollen ihre Koalitionsverhandlungen über die zentralen Streitthemen „Zwei-Klassen-Medizin“ und Jobbefristungen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur an diesem Montag fortsetzen. Beide Themen sollten noch am Sonntagabend andiskutiert, aber am Montag weiter besprochen werden. Die Unterhändler würden sich dazu um 10.00 Uhr erneut im Willy-Brandt-Haus treffen, der SPD-Zentrale in Berlin.

16.44 Uhr: Union und SPD haben sich in ihren Koalitionsgesprächen im Bereich Kommunalpolitik geeinigt. Die Abmachungen zielen darauf, die Lebensverhältnisse in Deutschland anzugleichen, wie der nordrhein-westfälische SPD-Landesvorsitzende Michael Groschek am Sonntag mitteilte. "Künftig wird nicht mehr nach Himmelsrichtung oder geographischen Daten gefördert." Das künftige Fördersystem solle sich allein an der Strukturschwäche einer Region orientieren.

Im Verhältnis zwischen Bund und Kommunen solle künftig zudem das Motto gelten "Wer bestellt, bezahlt", sagte Groschek. Union und SPD verständigten sich demnach außerdem darauf, die Grundsteuer zu modernisieren, um zusätzliches Bauland zu schaffen, da nicht genutzte Grundstücke anders besteuert werden sollen.

Verhandlungsschluss verschoben - Sonntag noch immer kein Ende in Sicht

14.40 Uhr: CDU, CSU und SPD werden ihre Koalitionsverhandlungen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Parteikreisen voraussichtlich nicht wie geplant an diesem Sonntag abschließen. Die Beratungen dürften in der Nacht unterbrochen und an diesem Montag fortgesetzt werden. Unklar war zunächst, ob schon in der Nacht alle inhaltlichen Punkte abgeräumt werden könnten und dann am Montag nur noch der Koalitionsvertrag redaktionell in Form gebracht werden müsste - oder ob auch die inhaltlichen Verhandlungen weitergehen.

Schulz sagte bereits am Morgen, die drei Parteien seien sich in den Verhandlungen näher gekommen. Die Unterhändler müssten sich die Zeit nehmen, die nötig sei, um eine stabile Regierung auf die Beine zu stellen. „Am Ende geht es darum, dass man nicht wegen der einen oder anderen Uhrzeit einen Druck aufbaut, den man in so einer Schlussphase beim besten Willen nicht gebrauchen kann.“ Alle drei parteien stellen sich aber auf ein schwieriges Finale ein. Gerade sozialpolitische Fragen seien noch zu diskutieren, sagte SPD-Chef Martin Schulz.

13.15 Uhr: Die 15er-Runde der wichtigsten Unterhändler von CDU, CSU und SPD hat am Sonntagnachmittag ihre Beratungen aufgenommen. In diesem Kreis sollten letzte Arbeitsgruppen wie „Wohnungsbau, Mieten, Stadtentwicklung“, „Digitales“ oder „Kommunen, ländlicher Raum“ ihre Ergebnisse vortragen. Es wurde erwartet, dass der Spitzenkreis auch über den Ablauf der abschließenden Verhandlungsrunden spricht. Offen war zunächst, ob Union und SPD ihre Beratungen noch im Laufe des Sonntags beenden können.

12.45 Uhr: Die Unterhändler von Union und SPD haben sich bei ihren Koalitionsverhandlungen auf ein milliardenschweres Paket zur Schaffung von mehr Wohnraum geeinigt. Damit soll besonders der Mietenanstieg in Großstädten gedämpft werden. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Verhandlungskreisen in Berlin erfuhr, soll besonders der soziale Wohnungsbau gestärkt werden. Im Gespräch ist hierfür eine Summe von zusätzlich zwei Milliarden Euro bis 2021.

Zudem soll mit Projekten wie einem „Baukindergeld“ für Familien und Investitionsanreizen für die Bauwirtschaft das Bauen von mehr Wohnungen erreicht werden - dieses Paket soll ebenfalls zusätzlich zwei Milliarden Euro umfassen. Zu wenig Wohnraum gilt als Hauptgrund für rasant steigende Mieten in den Ballungszentren Deutschlands. Die 15 Personen umfassende Chef-Runde von CDU, CSU und SPD musste die Vorschläge der Arbeitsgruppe Wohnen noch absegnen.

‚Ein „Baukindergeld“ soll vor allem für mittlere Einkommen neue Anreize schaffen, um sich den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen.

Schulz sieht noch einige dicke Brocken

+ Aufwärts und in Richtung große Koalition: Die beiden CDU-Unterhändler Ursula von der Leyen (re.) und Volker Bouffier am Sonntag in der SPD-Parteizentrale in Berlin auf dem Weg zu den Verhandlungen. © AFP 10.20 Uhr: SPD-Chef Martin Schulz sieht vor dem Abschluss der Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU noch einige harte Brocken. Differenzen gebe es noch beim Thema Mieten, sachgrundlos befristeten Jobs und der „Zwei-Klassen-Medizin“. Hier müsse noch intensiv verhandelt werden, sagte Schulz am Sonntag in Berlin vor Beginn des eigentlich letzten Verhandlungstags. Die möglichen Koalitionäre haben für den Bedarfsfall zwei Puffertage eingeplant.

Die Unterhändler von CDU, CSU und SPD müssten sich die Zeit nehmen, die nötig sei, um eine stabile Regierung auf die Beine zu stellen, betonte Schulz. „Am Ende geht es darum, dass man nicht wegen der ein oder anderen Uhrzeit einen Druck aufbaut, den man in so einer Schlussphase beim besten Willen nicht gebrauchen kann.“ Die Gespräche könnten bis in die Nacht dauern.

8.45 Uhr: CDU, CSU und SPD setzen in ihren Koalitionsgesprächen zum Schlussspurt an. Die drei Parteien machten Fortschritte aus, eine Prognose für einen Abschluss der Verhandlungen über eine neue große Koalition an diesem Sonntag wagten sie aber nicht.

„Der Koalitionsvertrag nimmt langsam Gestalt an. Ob er zum Abschluss kommt, werden wir allerdings erst morgen konkreter sagen können“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer (CDU), am Samstagabend nach etwa elfstündigen Beratungen in der CDU-Zentrale in Berlin. Er sprach im Namen aller drei Verhandlungspartner.

Es sei noch nicht alles unter Dach und Fach, weitere Verhandlungen seien nötig. Dies gelte auch für die Bereiche Arbeit und Gesundheit sowie Wohnen und Mieten, so Grosse-Brömer. Wobei es im letzteren Bereich vorsichtige Fortschritte gebe. Der Sonntag werde spannend werden. Die drei Parteien hatten sich vorgenommen, am Sonntag fertig zu werden, sich aber auch zwei Puffertage frei gehalten.

Das waren die Nachrichten von Samstag, 3. Februar

20.17 Uhr: Die SPD beharrt darauf, dass der mit der Union gefundene Kompromiss beim Flüchtlingszuzug keine Obergrenze beim Recht auf Asyl bedeutet. „Wie die CSU in ihre eigenen Reihen kommuniziert, ist uns vollkommen wurscht“, sagte der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Ob die das Weißwurstlinie, Obergrenze oder Anti-Flüchtlingswall nennen.“

Man habe, „ausschließlich einer deskriptiven Schilderung der zu erwartenden Flüchtlingszahlen zugestimmt, nicht aber einer Obergrenze“.

19.08 Uhr:

Union und SPD im Schlussspurt der Koalitionsverhandlungen:

CDU, CSU und SPD gehen an diesem Sonntag in den Endspurt ihrer Koalitionsverhandlungen über eine Fortsetzung der schwarz-roten Regierung. Es wurde erwartet, dass beide Seiten in der SPD-Zentrale in Berlin zunächst zu getrennten Vorberatungen zusammenkommen. Gegen 11.00 Uhr sollte erneut die 15er-Spitzenrunde der Unterhändler um Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel, den SPD-Vorsitzenden Martin Schulz sowie CSU-Chef Horst Seehofer zusammenkommen. Offen war, ob die Verhandlungen tatsächlich wie ursprünglich geplant bereits abgeschlossen werden könnten.

Schulz hatte am Freitag zum Start in die Schlussrunde gesagt, es müsse „Sorgfalt vor Schnelligkeit“ gehen. Die CSU drängte auch am Samstag auf einen Abschluss bis Sonntag. Union und SPD hatten sich Montag und Dienstag für eine Fortsetzung der Verhandlungen als Puffertage freigehalten.

18.03 Uhr:

Union und SPD sollten schon am Sonntagnachmittag mit ihren Koalitionsverhandlungen fertig sein - zumindest wenn es nach

CSU-Chef Horst Seehofer

geht. "Mein Parteivorsitzender sagt, sein Zug geht um 16 Uhr am Sonntag. Er geht genauer gesagt um 16.05 Uhr", sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer am Samstag am Rande der Gespräche in Berlin. "Ich kann auch das Gleis dazu sagen. Also, das ist meine Vorgabe."

In Verhandlungskreisen hieß es, dass Seehofer in den Koalitionsgesprächen mehrfach seine angebliche Zugverbindung erwähnt habe. Dabei dürfte es sich aber wohl um einen Scherz handeln, der CSU-Chef ist nicht für Zugreisen zwischen Berlin und München bekannt. Allerdings fährt am Sonntag tatsächlich um 16.05 Uhr ein ICE auf Gleis 1 des Berliner Hauptbahnhofs in Richtung Bayern los. Fahrplanmäßige Ankunft in München: 20.41 Uhr.

+ Horst Seehofer. © dpa

Weitere GroKo-Einigungen am Samstag

17.13 Uhr: In Sachen Tierschutz in der Landwirtschaft plant man auch deutliche Verbesserungen. „Wir haben uns geeinigt auf die Beendigung des Kükenschredderns“, sagte CDU-Vizechefin Julia Klöckner am Samstag in Berlin.

Zuvor hatten sich die Parteien auf Leitlinien im Agrarbereich verständigt. Das geplante Verbot des Kükenschredderns hatten CDU, CSU und SPD schon während der Sondierungsgespräche ins Auge gefasst.

Über umstrittene Praktiken wie das Kürzen von Schnäbeln sollten Verbraucher künftig beim Kauf von Lebensmitteln hingewiesen werden, kündigte Klöckner an. Die Arbeiten an einer staatlichen Tierwohl-Kennzeichnung sollten noch im laufenden Jahr beginnen, sagte Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU).

16.41 Uhr: Außerdem haben sich Union und SPD auf verbindliche CO2-Einsparungen in Bereichen wie Industrie und Verkehr festlegt, um zumindest das Klimaziel bis zum Jahr 2030 zu erreichen.

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) sagte nach der Einigung in der Arbeitsgruppe "Energie, Klimaschutz, Umwelt" am Samstag in Berlin, dass ein entsprechendes Gesetz noch in diesem Jahr vorbereitet und 2019 verabschiedet werden solle. Zugleich räumte Hendricks ein, dass das Klimaziel für 2020 wohl verfehlt wird.

16.22 Uhr: Des Weiteren haben sich die drei Parteien auf zahlreiche Verschärfungen in der inneren Sicherheit verständigt. Sie wollen einen erneuten Anlauf nehmen, um Terrorkämpfer mit doppelter Staatsbürgerschaft auszubürgern. Ihnen soll der deutsche Pass entzogen werden. Das geht aus dem Beschlusspapier der zuständigen Arbeitsgruppe hervor, das den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vorliegt.

Die Fachpolitiker der großen Koalition einigten sich überdies darauf, die DNA-Analyse auszubauen. Bisher darf das Erbgut in Strafverfahren nur analysiert werden, um Abstammung und Geschlecht einer Person festzustellen. Künftig soll die Analyse auch das Alter und äußere Merkmale wie Augen, Haar und Hautfarbe erfassen, wie aus einem zwölfseitigen Papier laut Zeitungen hervorgeht.

Interna Brief: So will die SPD Missbrauch bei der GroKo-Abstimmung verhindern

16.09 Uhr: Union und SPD wollen drohende Diesel-Fahrverbote in Städten verhindern und den schleppenden Ausbau der Elektromobilität beschleunigen. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) räumte am Samstag in Berlin aber ein: „Wir wissen nicht, ob wir Fahrverbote werden vermeiden können.“

Eine vor allem von Umweltverbänden geforderte Einführung einer blauen Plakette sei in den Koalitionsverhandlungen kein Thema gewesen.

15.30 Uhr: An dem SPD-Mitgliederentscheid über den Einstieg der Sozialdemokraten in eine große Koalition sollen sich auch Mitglieder beteiligen dürfen, die jetzt erst in die Partei eintreten. Das kündigte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am vergangenen Montag im ZDF-„Morgenmagazin“ an. Doch genau dies könnte die Abstimmung entscheidend beeinflussen. Daher hat der SPD-Vorstand zuletzt den 6. Februar als Stichtag für die Teilnahme von Neumitgliedern am geplanten Mitgliedervotum festgelegt. Wer bis zu diesem Datum um 18 Uhr in die Mitgliederdatenbank aufgenommen worden sei, werde sich an der Abstimmung beteiligen können, so Klingbeil.

Wie der Focus berichtet, ruft der Parteivorstand in einem internen Schreiben die SPD-Ortsvereine nun dazu auf, Anträge von Personen abzulehnen, die nur wegen der GroKo-Abstimmung eintreten wollen. „Die für die Aufnahme zuständigen Ortsvereinsvorstände sollten bei Kenntnis dieser Beweggründe die Aufnahme nicht beschließen“, steht laut Focus in dem Schreiben.

Weiter heißt es: „Der Eintritt in die SPD allein aus dem Grund, um dann beim Mitgliedervotum gegen die Große Koalition stimmen zu können und sodann wieder aus der Partei auszutreten, ist nicht hinnehmbar.“ Eine solche Mitgliedschaft sei „mit dem grundsätzlichen Verständnis einer Mitgliedschaft in der SPD nach unserem Statut nicht vereinbar“.

13.38 Uhr: Die 15er-Spitzenrunde der Unterhändler von CDU, CSU und SPD hat am Samstagmittag damit begonnen, weitere Ergebnisse von Arbeitsgruppen der Groko-Verhandlungen zu bewerten. Nacheinander sollte mit den Verhandlungsführern der AGs „Landwirtschaft“, „Kommunen, ländlicher Raum“ sowie „Wohnungsbau, Mieten, Stadtentwicklung“ beraten werden.

Ob es bei den umstrittenen Gesundheitsthemen wie der von der SPD verlangten Abschaffung der „Zwei-Klassen-Medizin“ eine Annäherung gegeben hat, war zunächst offen. Am Nachmittag sollten wieder getrennte interne Beratungen stattfinden, am Abend wohl erneut die 15er-Runde.

SPD: Keine Obergrenze beim Recht auf Asyl

12.40 Uhr: Die SPD-Spitze beharrt darauf, dass der mit der Union gefundene Kompromiss beim Flüchtlingszuzug keine Obergrenze beim Recht auf Asyl bedeutet. „Wie die CSU in ihre eigenen Reihen kommuniziert, ist uns vollkommen wurscht“, sagte der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Ob die das Weißwurstlinie, Obergrenze oder Anti-Flüchtlingswall nennen.“ Fakt sei, „dass wir ausschließlich einer deskriptiven Schilderung der zu erwartenden Flüchtlingszahlen zugestimmt haben, nicht aber einer Obergrenze“.

12.29 Uhr: Der Thüringer AfD-Landesvorsitzender Björn Höcke ist gegen die Aufnahme weiterer Flüchtlinge in Deutschland. Das stellte der 45-Jährige am Samstag auf dem Landesparteitag in Arnstadt mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen in Berlin klar.

11.52 Uhr: Union und SPD haben am Samstag ihre Koalitionsverhandlungen fortgesetzt. Zunächst kamen die Delegationen in der CDU-Zentrale in Berlin zu parteiinternen Beratungen zusammen, gegen Mittag soll die Runde der 15 Spitzenvertreter der drei Parteien beraten.

11.45 Uhr: Die SPD-Vizevorsitzende Manuela Schwesig hat sich zum weiteren Verlauf der GroKo-Verhandlungen geäußert: „Wir müssen die Sache auch gut zum Ende bringen, aber es soll auch zügig sein.“ Schwesig erklärte, dass sie Fortschritte bei zwei Kernforderungen ihrer Partei erwarte: „Wir müssen uns unbedingt einigen beim Thema sachgrundlose Befristung und auch beim Thema Abschaffung der Zwei-Klassen-Medizin.“ Mit Blick auf das Ergebnis im Bereich Migration sagte sie: „Wir haben keine Obergrenze festgelegt.“

11.33 Uhr: CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hat die Absicht seiner Partei bekräftigt, die Koalitionsverhandlungen mit CDU und SPD an diesem Sonntag abzuschließen. „Das ist schon unser Ziel, an diesem Wochenende fertig zu werden“, sagte Scheuer am Samstag in Berlin. Es seien noch offene Fragen zu klären, insbesondere hinsichtlich der Finanzierbarkeit. „Da werden wir uns heute noch mal drüber beugen müssen, weil unser Finanzrahmen natürlich beschränkt ist.“ Mit dem Kompromiss zur Migration sei er „sehr zufrieden“.

SPD-Frauen erheben Anspruch auf nächsten Parteivorsitz

10.38 Uhr: Elke Ferner, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF), hat eine klare Vorstellung, wer nach Martin Schulz den Parteivorsitz der SPD einnehmen sollte. „Beim nächsten Wechsel auf dem Parteivorsitz ist es Zeit, dass nach mehr als 150 Jahren erstmals eine Frau Parteichefin wird“, sagte die 59-Jährige dem Spiegel. „Die SPD hat genug talentierte Frauen, die in der Lage sind, die Partei zu führen.“

Martin Schulz ist schwer angezählt. Seit Wochen wird über die Zukunft des SPD-Chefs diskutiert. Führende Genossen halten ihn nach seinen Wortbrüchen und dem Schlingerkurs sogar für untauglich, Deutschland als Vizekanzler zu führen. Es wächst der Druck auf Schulz, sich auf den Erneuerungsprozess der taumelnden Partei zu konzentrieren, die in den neuen Umfragen bei ARD und ZDF gerade noch auf 18 beziehungsweise 19 Prozent kommt.

+ Elke Ferner, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF). © dpa

SPD-Frauen pochen auf Frauenanteil von 50 Prozent in Bundeskabinett

10.02 Uhr: Die SPD-Frauen fordern einen Frauenanteil von 50 Prozent im künftigen Bundeskabinett, sollte es zu einer großen Koalition kommen. Es hänge an CDU und CSU, sagte die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF), Elke Ferner, im SWR am Freitag. Die SPD-Minister hätten bereits in der letzten Wahlperiode einen "Fifty-Fifty-Anteil" gehabt. An den Sozialdemokraten werde das Vorhaben also nicht scheitern.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe vor der Wahl versprochen, das nächste Kabinett solle einen Frauenanteil von 50 Prozent haben, erinnerte Ferner. Sie kritisierte in dem Zusammenhang den niedrigen Frauenanteil im Bundestag besonders bei Union, AfD und FDP. Der Frauenanteil bei den Parteien mit interner Quote - also neben der SPD die Grünen und die Linken - sei deutlich höher. Bei den Sozialdemokraten liege er bei gut 40 Prozent, gab Ferner an.

Im neuen Bundestag ist der Frauenanteil so niedrig wie seit knapp 20 Jahren nicht mehr. Bei der Bundestagswahl am 24. September wurden 218 Frauen und 491 Männer als Abgeordnete gewählt - das bedeutet einen Frauenanteil von rund 30 Prozent.

8.30 Uhr: Zum Start der entscheidenden Phase der Koalitionsverhandlungen von Union und SPD hat der Vorsitzende der Gewerkschaft verdi, Frank Bsirske, Kompromissbereitschaft von den Sozialdemokraten eingefordert. Aufgabe der Gewerkschaften sei es, im Arbeitnehmerinteresse Einfluss zu nehmen, sagte Bsirske den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Samstag). Das Sondierungsergebnis habe sicherlich Schwächen, aber es enthalte auch viele Punkte, die positiv seien und nicht ignoriert werden dürften. Er verfolge die Debatten in der SPD sehr genau. „Wunschlisten sind schön und gut. Aber es wäre gut, sich in Erinnerung zu rufen, dass es hier nicht um die Formulierung des Programms einer SPD-Alleinregierung geht“, so Bsirske.

7.11 Uhr: Die Verhandlungen rund um die Migrationspolitik waren laut Ralf Stegner alles andere als einfach - und ihr Ergebnis stellt ihn nicht zufrieden. Der SPD-Vize klagt: „Die CSU hat sich weit von einem christlichen Familienbild entfernt.“

Das waren die Nachrichten von Freitag, 2. Februar

22.57 Uhr: SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat ein positives Fazit der ersten Beratungen in der großen Runde der Koalitions-Unterhändler von CDU, CSU und SPD gezogen. „Wir sind heute große Schritte vorangekommen“, sagte Klingbeil in Berlin. Beispielsweise habe man ein riesiges Paket gegen Kinderarmut geschnürt. „Die entscheidenden Tage liegen jetzt vor uns“, ergänzte er und verwies auf weiter bestehende Konflikte etwa in den Bereichen Wohnen und Arbeitsmarktpolitik. Bei den Beratungen an diesem Samstag in der CDU-Zentrale wolle man versuchen auch bei diesen Themen voranzukommen.

21.59 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat der Union im Koalitionspoker zur Regierungsbildung in Berlin Vorwürfe gemacht. „Es hängt viel davon ab, dass insbesondere auch die Unionsseite jetzt endlich mal einen gewissen Pragmatismus walten lässt“, sagte Weil am Rande einer SPD-Veranstaltung im hessischen Friedewald. „Ich glaube, dass die Halsstarrigkeit auch bei relativ kleinen Punkten schon eine Menge Zeit gekostet hat. Das muss sich die Union einfach vorwerfen lassen.“

21.52 Uhr: Auf der Zielgeraden ihrer Koalitionsverhandlungen haben Union und SPD letzte Streitpunkte in der Migrations- und Flüchtlingspolitik abgeräumt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen. Demnach wurden in der großen Verhandlungsrunde auch letzte Dissenspunkte über die Auslegung eines Maximalwerts für die Zuwanderungszahlen beigelegt. Es bleibe bei den Verabredungen aus dem gemeinsamen Sondierungspapier, hieß es.

20.22 Uhr: Union und SPD wollen Langzeitarbeitslose mit öffentlich bezuschussten Jobs wieder in Arbeit bringen. Das soll auf einem sozialen Arbeitsmarkt sowie durch Lohnkostenzuschüsse für reguläre Jobs erreicht werden. Das geht aus einem Papier zum Arbeitsmarkt für den geplanten Koalitionsvertrag hervor, das der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorlag. Zu den von der SPD geforderten Einschränkungen von befristeten Arbeitsverhältnissen gab es noch keine Einigung.

„Bei den bezuschussten Arbeitsverhältnissen im sozialen Arbeitsmarkt orientiert sich der Zuschuss am Mindestlohn“, heißt es in dem Entwurf aus der Arbeitsgruppe Arbeit, Soziales und Rente. Unter einem sozialen Arbeitsmarkt versteht man öffentlich geförderte Beschäftigung.

19.45 Uhr: Union und SPD wollen das Kindergeld erhöhen: Im Laufe der kommenden Legislaturperiode soll die Zahlung pro Kind um insgesamt 25 Euro monatlich erhöht werden. Die erste Erhöhung ist im kommenden Jahr geplant, wie Bundesfamilienministerin Katarina Barley (SPD) und die Verhandlerinnen der Union, Annette Widmann-Mauz (CDU) und Angelika Niebler (CSU) am Freitagabend ankündigten. Gleichzeitig soll der steuerliche Kinderfreibetrag entsprechend steigen.

+ SPD-Chef Martin Schulz. © dpa

18.31 Uhr: Union und SPD wollen im Fall einer neuen gemeinsamen Regierung Angebote für Bahnfahrer deutlich ausbauen und Investitionen ins Verkehrsnetz beschleunigen. Mit einem „Schienenpakt“ von Politik und Wirtschaft sollten bis 2030 doppelt so viele Bahnkunden gewonnen und mehr Gütertransporte auf die umweltfreundliche Schiene verlagert werden, heißt es in einem Zwischenstand der Koalitionsverhandlungen zum Thema Verkehr. Das der Deutschen Presse-Agentur vorliegende Papier sieht dafür auch stärkere Vorgaben für die Deutsche Bahn vor.

18.00 Uhr: Auch nach ersten Einigungen von Union und SPD auf gemeinsame Regierungsvorhaben lehnt der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert eine erneute große Koalition weiter ab. "Wir präferieren immer noch die Lösung einer Minderheitsregierung", sagte Kühnert am Freitag am Rande der Koalitionsverhandlungen in der Berliner SPD-Zentrale dem Sender RTL. Und wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dies nicht wolle, "kann das auch jemand anderes anführen".

Spätestens in einem dritten Wahlgang könne auch die SPD einen Kandidaten im Bundestag zur Wahl stellen, fügte Kühnert hinzu. "Da könnte sich beispielsweise auch Martin Schulz zum Kanzler einer Minderheitsregierung wählen lassen." Schließlich sei der SPD-Vorsitzende ja bei der Bundestagswahl dafür angetreten, Kanzler zu werden. "Und besser als Angela Merkel würde er das allemal hinbekommen", sagte der Juso-Vorsitzende.

17.20 Uhr: Im Kampf gegen zu schmutzige Luft in vielen Städten ziehen Union und SPD auch technische Nachbesserungen an älteren Diesel-Autos in Betracht - aber nur unter großen Vorbehalten. „Wir werden insbesondere die Schadstoffemissionen aus dem Straßenverkehr an der Quelle weiter reduzieren“, heißt es in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Zwischenstand der Koalitionsverhandlungen zum Thema Umwelt. Dazu gehörten - „soweit technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar“ - auch „technische Verbesserungen von Fahrzeugen im Bestand“. In einen Förderfonds für Maßnahmen in stark belasteten Städten zahlen die deutschen Autobauer nun mehr Geld ein.

17.13 Uhr: Union und SPD wollen die Vergütung für die Krankenhäuser umstellen: Anfallende Personalkosten von Krankenschwestern und Pflegern sollen von den Krankenkassen künftig wieder direkt erstattet werden, wie die Passauer Neue Presse (Samstagsausgabe) unter Berufung auf das Papier der Arbeitsgruppe Gesundheit bei den Koalitionsverhandlungen berichtete. Bislang wurden die Personalkosten über Fallpauschalen für bestimmte Behandlungen abgerechnet.

Künftig soll es eine Kombination aus Fallpauschalen und Pflegepersonalkostenvergütung geben, heißt es dem Bericht zufolge in dem Papier. "Das Kaputtsparen bei der Pflege hat damit ein Ende", verlautete dem Bericht zufolge aus SPD-Verhandlungskreisen. Das bisherige Fallpauschalensystem schafft Anreize, möglichst wenig Personal einzusetzen. Durch die jetzt geplante Umstellung erhalten die Krankenhäuser mehr Geld von den Kassen, wenn sie mehr Pfleger pro Fall einsetzen.

16.37 Uhr: Spätestens seit dem Wahlkampf mit dem zweitschlechtesten CDU-Ergebnis in der Geschichte der Republik und den schleppenden Verhandlungen bei der Regierungsbildung ist klar: Für Angela Merkel läuft es nicht gut. Inzwischen wird sie in einem Atemzug mit Horst Seehofer und Martin Schulz genannt - jene Politiker, die einen Teil ihrer Macht einbüßen mussten. Der konservative „Berliner Kreis“ der CDU bemängelte bereits, dass Merkel wiederholt konservative Positionen vorschnell aufgegeben habe, wie etwa bei der doppelten Staatsbürgerschaft oder der Ehe für alle. Zudem sei der „Werte-Union“ laut focus.de eine Minderheitsregierung recht, auch wenn das mit Merkel nicht möglich sei. Aber selbst wenn der Unmut gegenüber der Kanzlerin existiert - die Union würde wohl kaum gegen Merkel rebellieren. Wer sollte den offenen Widerstand auch anführen? Zumal sich die Parteimitglieder eingestehen müssten: Die Kanzlerin bleibt derzeit nach wie vor alternativlos. Bleibt wohl eher abzuwarten, welche Rolle Merkel im Falle einer großen Koalitionsbildung, spielt.

16.12 Uhr: Union und SPD gehen mit einem gravierenden Dissens über die Auslegung der erwarteten Zuwanderungszahlen in die Schlussphase ihrer Koalitionsverhandlungen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vom Freitag verlangt die SPD eine Änderung am gemeinsamen Sondierungspapier.

Im Koalitionsvertrag soll demnach die Spanne von jährlich 180.000 bis 220.000 Zuwanderern als rein beschreibende, aber nicht beeinflussbare Zustandsbeschreibung festgehalten werden. Die Unionsmitglieder in der Arbeitsgruppe „Migration und Integration“ gehen dagegen von einem Zielkorridor aus, der den Maximalwert darstellt und nicht überschritten werden soll.

In Teilnehmerkreisen hieß es, die Arbeitsgruppe habe den Streit nicht ausräumen können. Nun müsse die Spitze der Unterhändler um Kanzlerin Angela Merkel (CDU), SPD-Chef Martin Schulz und dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer entscheiden. Die große Gruppe der Unterhändler wollte sich am frühen Freitagabend mit dem Thema befassen. Das Ergebnispapier der Arbeitsgruppe liegt der dpa vor.

Im von allen Seiten abgesegneten Sondierungspapier hieß es noch, man stelle fest, dass die Zuwanderungszahlen „die Spanne von jährlich 180.000 bis 220.000 nicht übersteigen werden“. Die SPD will nun die Formulierung einfügen, man stelle fest, „dass beim jetzigen Kenntnisstand zu erwarten ist, dass die Zuwanderungszahlen (...) für die nächsten Jahre bei jährlich insgesamt ca. 180.000 bis 220.000 liegen werden“.

16.10 Uhr: Amnesty International hat Union und SPD aufgefordert, im Falle einer Regierungsbildung am Exportstopp für Rüstungsgüter an Konfliktparteien im Jemen festzuhalten. Die bereits bei den Sondierungsgesprächen für den Konflikt im Jemen vereinbarte Linie dürfe nicht angetastet werden, erklärte Markus Beeko, Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, am Freitag in Berlin.

"Die wiederholten Verletzungen des humanitären Völkerrechts im Jemen-Konflikt, wie Angriffe auf Krankenhäuser und Schulen, und die aktuelle humanitäre Krise gebieten ein Festhalten an der getroffenen Vereinbarung", fügte Beeko hinzu.

In ihrem Sondierungspapier hatten Union und SPD vereinbart: "Die Bundesregierung wird ab sofort keine Ausfuhren an Länder genehmigen, solange diese am Jemen-Krieg beteiligt sind." Namentlich werden in dem Papier keine Staaten genannt.

14.49 Uhr: SPD-Chef Martin Schulz hat für die entscheidende Phase der Koalitionsverhandlungen mit der Union sorgfältige Beratungen ohne Hektik angemahnt. „Wir stehen unter keinem Zeitdruck“, sagte Schulz am Freitag vor der Berliner Parteizentrale der Sozialdemokraten, wo sich Vertreter von CDU, CSU und SPD am Nachmittag in großer Runde zu weiteren Gesprächen über eine große Koalition treffen wollten. Es werde in den kommenden Tagen noch „hart“ über sachgrundlos befristete Arbeitsverträge und die Gesundheitspolitik verhandelt. Das Prinzip „Sorgfalt vor Schnelligkeit“ müsse gelten, „ohne dass wir das zu lange ausdehnen wollen“, sagte Schulz.

14.33 Uhr: Auch CSU-Chef Horst Seehofer trat vor die Mikrofone und äußerte sich. Dabei blickte er den anstehenden Verhandlungsendspurt deutlich optimistischer entgegen: „Ich bin sehr guter Dinge. Wir schaffen das die nächsten Tage, obwohl noch viel aussteht.“

Auch wenn es noch an Knackpunkten wie in der Gesundheitspolitik und beim Arbeitsrecht Redebedarf gebe, ändere das „nichts an meiner Zuversicht.“ Es gebe auch keinen Anlass davon auszugehen, dass man länger brauche als bis Sonntag. Die Spitzen von Union und SPD hatten den Abschluss der Beratungen bis diesen Sonntag geplant, aber Montag und Dienstag schon als mögliche Puffertage festgelegt.

Seehofer rechnet mit weiteren finanziellen Spielräumen in den nächsten Jahren. Man habe mit 46 Milliarden sehr solide geplant. „Die Spielräume werden in der Realität größer sein, aber wir kalkulieren solide.“ Insgesamt wird von einem Finanzspielraum von zusätzlich rund 46 Milliarden Euro bis 2021 ausgegangen. Mögliche zusätzliche Spielräume wollen Union und SPD bevorzugt für die Bereiche Digitalisierung, Entwicklungspolitik und Bundeswehr nutzen.

Es gibt kein Anlass, dass wir länger brauchen als bis Sonntag. Die Digitalisierung ist sehr wichtig für Deutschland. Wichtig bleibt auch die Bundeswehr und Entwicklungshilfe. sie sehen also, die Kanzlerin und ich sind sehr übereinstimmend.“

14.20 Uhr: Soeben hat sich Kanzlerin Angela Merkel zu den GroKo-Verhandlungen geäußert. Dabei wirkte sie verhalten, was die Fortschritte und den Abschluss der Gespräche anbelangt. „Es gibt noch eine Reihe sehr ernster Dissenspunkte. Wir haben noch ein riesen Stück Arbeit vor uns. Ich hoffe, dass es uns gelingen kann, aber wie gesagt: Die Probleme sind noch nicht gelöst.“

Im Unterschied zu den Sondierungen hätten Union und SPD in ihren Koalitionsverhandlungen einen sehr starken Schwerpunkt auf die Zukunftsherausforderungen gelegt. Dies werde sich besonders in der Arbeitsgruppe Digitales niederschlagen, die sich um das Thema in allen gesellschaftlichen Bereichen kümmere. „Damit ist ein Grundstein dafür gelegt, dass wir die Aufgaben der nächsten Jahre wirklich auch in einer möglichen neuen Regierung gut bewältigen können.“

14.10 Uhr:

Koalitions-Unterhändler von Union und SPD planen die schrittweise Abschaffung der nationalen Luftverkehrsteuer. Zu fairen Rahmenbedingungen für die Luftverkehrswirtschaft gehöre die Entlastung der Unternehmen von „einseitigen nationalen Kosten“, heißt es in einem Zwischenstand bei den Koalitionsverhandlungen. Ein entsprechendes Papier liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Die Luftverkehrsteuer solle in dieser Legislaturperiode schrittweise abgeschafft werden.

In der Vergangenheit hatte es immer wieder politische Vorstöße von Verkehrspolitikern von Union und SPD gegeben. Dies war aber vor allem auch am Widerstand auch der Haushaltspolitiker gescheitert.

14.06 Uhr:

Mehr Geld für Kliniken, mehr Landärzte und eine Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Krankenkassen bereits ab 2019 - darauf haben sich SPD und Union bei Gesundheit und Pflege geeinigt. Das geht aus dem achtseitigen Papier der entsprechenden Koalitionsarbeitsgruppe hervor, das der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Berlin vorlag und über das mehrere Medien zuvor berichtet hatten. Außerdem soll Außenwerbung für Zigaretten verboten werden.

Die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen soll bereits zum 1. Januar 2019 kommen. Schon bei ihren Sondierungen hatten sich beide Seiten darauf verständigt, dass die Beiträge wieder zu gleichen Teilen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bezahlt werden sollen.

Noch strittig ist, ob der bisherige Zusatzbeitrag, der heute von den Arbeitnehmern allein getragen wird, komplett entfallen solle oder ob er künftig paritätisch finanziert werde. Weiter einigten sich Union und SPD darauf, die Kliniken bei den Personalkosten für die Pflege zu entlasten.

Maas: „Können mit den Ergebnissen zufrieden sein“

13:40 Uhr: Der geschäftsführende Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat sich zufrieden mit den Ergebnissen zum Thema Innen und Recht bei den Koalitionsverhandlungen gezeigt. Die zuständige Arbeitsgruppe habe ihre Verhandlungen nun abgeschlossen, schrieb Maas am Freitagmittag bei einem Messenger-Informationsdienst seiner Partei. „Es war ein hartes Ringen. Aber wir können mit den Ergebnissen zufrieden sein.“

Als Beispiele nannte er den vereinbarten Personalzuwachs bei Polizei und Justiz sowie die geplante Einführung einer Musterfeststellungsklage. Beides hatten Union und SPD schon in ihrem Sondierungspapier festgehalten. „Wir werden in Zukunft auch korrupte Unternehmen sanktionieren können“, schrieb Maas weiter. „Damit es nicht mehr heißt: Die Kleinen packt man und die Großen lässt man laufen.“

13.30 Uhr: Union und SPD wollen im Fall einer neuen gemeinsamen Regierung die Transporte auf der Schiene deutlich ausbauen und auch die bundeseigene Deutsche Bahn stärker darauf verpflichten. Mit einem „Schienenpakt“ von Politik und Wirtschaft sollten bis 2030 doppelt so viele Bahnkunden gewonnen und mehr Güter in Zügen transportiert werden, heißt es in einem Zwischenstand der Koalitionsverhandlungen zum Thema Verkehr. Das Papier liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Die Verkehrs-Unterhändler betonen, für den Bund als Eigentümer der Bahn stehe „nicht die Maximierung des Gewinns, sondern eine sinnvolle Maximierung der Verkehre auf der Schiene im Vordergrund“. In der Satzung des Konzerns sollten dafür „volkswirtschaftliche Ziele wie die Steigerung des Marktanteils der Schiene“ festgeschrieben werden. Auch die Vorstände sollten auf diese Ziele verpflichtet werden. Eine Privatisierung und auch eine Aufspaltung der Bahn wird abgelehnt.

Für den Betrieb von Nebenstrecken auf dem Land sollen Bundesmittel fließen und kleinere Stationen mit einem „Tausend-Bahnhöfe“-Programm attraktiver gemacht werden. Die Umsetzung eines „Deutschlandtakts“ mit zuverlässigen Umsteigeverbindungen solle vorangetrieben werden.

13.08 Uhr: Union und SPD wollen den schleppenden Ausbau der Elektromobilität in Deutschland mit einem Maßnahmenpaket deutlich beschleunigen. So soll der Aufbau einer flächendeckenden Lade- und Tankinfrastruktur intensiviert werden, heißt es in einem Zwischenstand der Koalitionsverhandlungen. Das Papier liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Die Errichtung privater Ladesäulen soll mit 100 Millionen Euro im Jahr gefördert werden.

Damit mehr Firmen Elektro- und Hybridfahrzeuge als Dienstwagen anschaffen, soll es Anreize geben. Bei der pauschalen Dienstwagenbesteuerung soll es für Elektro- und Hybridfahrzeuge einen reduzierten Satz von 0,5 Prozent des inländischen Listenpreises geben. Nach heutigem Recht muss ein Arbeitnehmer, der seinen Firmenwagen privat nutzt, monatlich ein Prozent des Listenpreises als geldwerten Vorteil versteuern. Bei dieser Regelung gilt das E-Auto wegen bislang höherer Anschaffungskosten finanziell als unattraktiv. Denn Nutzer eines Strom-Firmenwagens hätten wegen höherer Listenpreise einen weit größeren geldwerten Vorteil zu versteuern.

Azubi Alexander Jorde lässt kein gutes Haar an GroKo

12.46 Uhr: 8000 neue Stellen in der Pflege wollen die GroKo-Verhandler schaffen, Arbeitsbedingungen und Bezahlung in Altenheimen und Kliniken sollen „sofort und spürbar“ verbessert werden. Das klingt erstmal vielversprechend. DochPflege-Azubi Alexander Jorde, der die Kanzlerin in der Sendung „Wahlarena“ kurz vor der Bundestagswahl mutig mit den Missständen in der Pflege (lesen Sie dazu einen Bericht von merkur.de*) konfrontierte, lässt kein gutes Haar daran. „Das ist eine minimale Korrektur, aber nicht der Neustart in der Pflege, den Martin Schulz versprochen hat“, wird der 21-Jährige von der Deutschen Presseagentur zitiert. Nötig sei ein viel deutlicherer Gehaltssprung und eine Verringerung der Wochenarbeitszeit, um die Belastungen erträglich zu machen. Auch das Versprechen der 8000 neuen Stellen zerpflückt Deutschlands wohl berühmtester Pflege-Azubi gnadenlos: „Bei mehr als 8000 Heimen in Deutschland bedeutet das nicht mal eine Stelle mehr pro Heim“, so Jorde. „Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein.“

11.50 Uhr: Im Kampf gegen schmutzige Diesel-Abgase ziehen Union und SPD auch technische Nachbesserungen an älteren Motoren in Betracht - aber nur unter Vorbehalt. „Wir werden insbesondere die Schadstoffemissionen aus dem Straßenverkehr an der Quelle weiter reduzieren“, heißt es in einem Zwischenstand der Verhandlungen über eine neue große Koalition zum Thema Umwelt, der der Deutschen Presse-Agentur am Freitag vorlag. „Dazu gehören sowohl - soweit technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar - technische Verbesserungen von Fahrzeugen im Bestand als auch eine zügige Flottenerneuerung mit real emissionsarmen Fahrzeugen.“

Derzeit wird die Abgasreinigung von Millionen Diesel-Autos mit Updates der Motor-Software verbessert. Sogenannte technische Nachrüstungen lehnen die Autobauer als teuer und ineffizient ab, Umweltschützer halten sie für notwendig.

10.32 Uhr: DerJuso-Vorsitzende Kevin Kühnert rechnet mit weiteren Verlusten der SPD in der Wählergunst - unabhängig davon, ob die Sozialdemokraten sich für eine Koalition mit der Union entscheiden oder nicht. Jüngste Umfragen, die die SPD bei nur noch 18 oder 19 Prozent sehen, bestätigten die These, "egal, wie die SPD sich in der jetzigen Situation entscheidet", werde es "erstmal an ihr nagen", sagte Kühnert am Freitag im SWR.

10.10 Uhr: Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig hat die zwischen SPD und Union erzielte Einigung in der Bildungspolitik als "Meilenstein" bezeichnet. Der Bund könne nun den Ländern und damit auch den Kommunen und vor allem den Schulen mehr Geld geben "und damit seinen Beitrag leisten, die Bildung zu verbessern", sagte Schwesig am Freitag dem Deutschlandfunk.

10.04 Uhr: Union und SPD wollen in einer neuen Regierung einen Schwerpunkt auf den Ausbau der Digitalisierung setzen. „Wir wollen, dass Deutschland in dieser Wahlperiode den Sprung nimmt zur Gigabit-Gesellschaft der Zukunft“, heißt es in einem Entwurf zur künftigen Wirtschaftspolitik, welcher der Deutschen Presse-Agentur am Freitag vorlag. Die Grundlage dafür sei eine flächendeckende Gigabit-Infrastruktur mit Glasfaser, dem Echtzeit-Mobilfunkstandard 5G und intelligenten Netzen. Der Ausbau entscheide darüber, ob Deutschland das Ziel einer Spitzenstellung bei der Digitalisierung erreichen könne.

9.39 Uhr: Der Kölner Kardinal Rainer Woelki hat die von SPD und CDU/CSU beschlossene Nachzugsregelung für Flüchtlinge als „Skandal“ bezeichnet. „Ich halte diesen Kompromiss für nicht gelungen“, sagte der Chef des größten deutschen Bistums der „Kölnischen Rundschau“ (Freitag). „Aus christlicher Perspektive halte ich ihn sogar für einen Skandal.“ Die Regelung werde großes menschliches Elend nach sich ziehen: „Es geht um 50.000 bis 100.000 Menschen, die da betroffen sind. Wenn ich mir vorstelle, dass Kinder dabei sind, die ihre Eltern erst dann wiedersehen dürfen, wenn sie erwachsen sind, dann finde ich das skandalös.“

6.17 Uhr: SPD-Vizechefin Manuela Schwesig sagte am Donnerstagabend in Berlin, dass in dieser Legislaturperiode sechs Milliarden Euro "in die komplette Bildungskette" von Kitas über Ganztagsschulen und berufliche Bildung bis zu Hochschulen fließen sollten. Weitere 3,5 Milliarden Euro sollten für die Umsetzung des Digitalpakts für die Schulen fließen, damit Schulen "in das 21. Jahrhundert befördert" würden.

Die Meldungen von Donnerstag, 1. Februar

23.05 Uhr:Die geplante große Koalition von CDU, CSU und SPD will das Grundgesetz ändern, damit der

Bund sich stärker am Ausbau von Ganztagsschulen in den Kommunen beteiligen

kann. Dazu solle der Paragraph 104c des Grundgesetzes geändert werden, teilten die Unterhändler in Berlin mit. Bisher ist eine Finanzhilfe des Bundes nur für finanzschwache Kommunen zulässig.

Wie der SPD-Politiker Hubertus Heil sagte, sollen zwei Milliarden Euro für den Ausbau von Ganztagsschulen und für die Betreuung zur Verfügung gestellt werden, zudem soll ein Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung eingeführt werden. Damit wolle man die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Zudem soll es eine Milliarde Euro für eine Bafög-Reform geben.

21.02 Uhr: Mit einer Runde der 15 Spitzenunterhändler sind CDU, CSU und SPD in die entscheidende Phase ihrer Koalitionsverhandlungen gestartet. Dabei sollen die Vorsitzenden der Arbeitsgruppen „Bildung und Forschung“, „Digitales“, „Finanzen und Steuern“ sowie „Gesundheit und Pflege“ ihre Zwischenergebnisse präsentieren. Die Runde um Kanzlerin Angela Merkel (CDU), SPD-Chef Martin Schulz und den CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer will unter anderem den Ausbau des schnellen Internets in ganz Deutschland zu einem Fokus der geplanten Koalition machen.

19.09 Uhr:

Union und SPD wollen in einer neuen großen Koalition mögliche

zusätzliche finanzielle Spielräume bevorzugt in den Bereichen Digitalisierung, Entwicklungspolitik und Bundeswehr

nutzen. Das geht aus einem Zwischenstand zu Steuern und Finanzen hervor, welcher der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Dies steht aber unter Vorbehalt: Diese Maßnahmen „können finanziert werden, wenn sich zusätzliche finanzielle Spielräume ergeben oder eine entsprechende Gegenfinanzierung sichergestellt ist“, heißt es in dem Papier.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte bei einer Pressekonferenz in Berlin, sie erwarte angesichts guter Wachstumsraten solche weiteren finanziellen Spielräume.

17.28 Uhr: Ralf Stegner erneuerte am Mittwoch seine Kritik an den „unseriösen Methoden“ der CSU-Politiker Alexander Dobrindt und Andreas Scheuer. Dazu übte er massive Kritik an der Politik der Christsozialen. Nun äußert sich der Generalsekretär dazu.

15.39 Uhr: CDU, CSU und SPD haben sich in den Koalitionsverhandlungen beim Thema Rente geeinigt. Für diese Legislaturperiode sei "ein rentenpolitisches Gesamtkonzept" verabredet worden, sagte SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles am Donnerstag in Berlin. Geplant ist eine doppelte Haltelinie: Bis zum Jahr 2025 soll das Rentenniveau nicht unter 48 Prozent sinken und die Beiträge zur Rentenversicherung nicht über 20 Prozent steigen. Für die Zeit danach soll eine Rentenkommission Vorschläge erarbeiten.

Die federführenden Unterhändler der drei Parteien - Nahles, der nordrhein-westfälische Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) und CSU-Vizechefin Barbara Stamm - verkündeten das Ergebnis auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im Willy-Brandt-Haus. Das Konzept enthalte eine "ganze Menge in der Lebenswirklichkeit der Menschen ankommende Verbesserungen", sagte die SPD-Fraktionschefin. Die Arbeitsgruppe habe "sehr konstruktiv" und "sehr zielorientiert" gearbeitet. Zu den Gesamtkosten der Rentenpläne machte sie keine konkreten Angaben, sondern sprach lediglich von "Milliardensummen".

Union und SPD sehen in ihrer Einigung auf ein Rentenpaket einen Meilenstein für Millionen Menschen in Deutschland. Zugleich räumten beide Seiten hohe Kosten ein. „Dass das, was wir hier an Verbesserungen machen, weil es Millionen von Menschen betrifft, auch Milliardensummen kosten wird, kann ich prognostizieren“, sagte SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles, die für die Sozialdemokraten die Verhandlungen im Sozialen führt, am Donnerstag in Berlin. „Dafür kriegen die Leute auch was.“

Zu dem Rentenpaket, das in weiten Teilen die Vereinbarungen aus dem Sondierungspapier von Union und SPD widerspiegelt, gehört auch eine verpflichtende Altersvorsorge für Selbstständige. Eine Grundrente für Geringverdiener soll dafür sorgen, dass Senioren mit einer langen Erwerbsbiografie im Alter mehr als das Sozialhilfeniveau erhalten.

15.36 Uhr: Mit einer Runde der 15 Spitzenunterhändler starten CDU, CSU und SPD am Donnerstagabend in die entscheidende Phase ihrer Koalitionsverhandlungen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin sollten die Vorsitzenden der Arbeitsgruppen „Bildung und Forschung“, „Digitales“, „Finanzen und Steuern“ sowie „Gesundheit und Pflege“ nacheinander ihre Zwischenergebnisse präsentieren. Die Runde um Kanzlerin Angela Merkel (CDU), SPD-Chef Martin Schulz und den CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer wollte um 20.00 Uhr in der bayerischen Landesvertretung in Berlin zusammenkommen.

15.03 Uhr: Martin Schulz hatte nach der enttäuschenden Bundestagswahl versprochen weder einen Posten unter Angela Merkel noch eine Regierung mit ihr haben zu wollen. Nun kursiert allerdings ein heißes Gerücht, nachdem er doch ins Kabinett eintreten wird. Hier mehr.

Härtefallfonds für Rentner in Ostdeutschland

14.51 Uhr: In der Gesundheitspolitik sind zwischen Union und SPD offensichtlich neben dem Grundsatzstreit um die Zwei-Klassen-Medizin noch weitere Fragen offen. CDU- und CSU-Politiker der Arbeitsgruppe Gesundheit pochen anders als die Sozialdemokraten auf ein Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, wie die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND - Freitagsausgaben) berichten. Die Union will demnach die Apotheken vor Ort durch ein Verbot des Versandhandels stärken.

Dagegen laute der Formulierungsvorschlag der SPD, der Versandhandel solle gestattet bleiben, "um die Arzneimittelversorgung besonders in ländlichen Regionen sicherzustellen", hieß es in dem Bericht weiter. Demnach sind sich die Parteien außerdem uneinig darüber, wie die künftige Finanzierung von Krankenhäusern gestaltet werden soll. Strittig sei hier, woher ein Teil der Mittel des bestehenden Strukturfonds für besondere Investitionen der Kliniken kommen soll. Die SPD wolle auf Steuermittel zurückgreifen, die Union dagegen die Reserven der Gesetzlichen Krankenversicherung anzapfen.

14.01 Uhr: Union und SPD planen im Rahmen der Koalitionsverhandlungen einem Bericht zufolge einen Härtefallfonds für Rentner in Ostdeutschland. Im Entwurf für einen Koalitionsvertrag sei ein Prüfauftrag für einen solchen Fonds vorgesehen, berichten die "Stuttgarter Zeitung" und die "Stuttgarter Nachrichten" unter Berufung auf Verhandlungskreise. Das sei der Wunsch der Parteivorsitzenden, heißt es in der Freitagausgabe der Zeitungen.

Demnach ist das Volumen des Fonds noch offen, mit dem in besonderen Fällen Nachteile für ostdeutsche Rentner ausgeglichen werden sollten, heißt es weiter.

Die ostdeutschen Ministerpräsidenten hatten bei einem Treffen am Montag ebenfalls die Errichtung eines Fonds für Ost-Rentner gefordert, um Härten aus dem Rentenanpassungsprozess nach der Wende auszugleichen. Sie warnten, gebrochene Erwerbsbiografien dürften nicht zu Altersarmut führen.

10.28 Uhr: Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat der SPD Umfallerei beim Familiennachzug für Flüchtlinge vorgeworfen. „Sie knicken ein in der Familienfrage“, warf sie den Sozialdemokraten am Donnerstag im Bundestag vor. „Wie klein will sich die SPD eigentlich noch machen? Sie sind noch in keiner Koalition. Sie können heute hier zeigen, dass es Ihnen wirklich um die Familien geht.“ Sie forderte die SPD-Abgeordneten auf, gegen die weitere Aussetzung des Familiennachzugs zu votieren.

+ Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt kritisiert den Kompromiss zwischen Union und SPD zum Familiennachzug. © dpa

9.39 Uhr: Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat die weitere Begrenzung des Familiennachzugs gegen Kritik verteidigt. „Unser Kompromiss steht für Humanität und Verantwortung, für Integration und Begrenzung, für Großzügigkeit und Realismus“, sagte de Maizière am Donnerstag im Bundestag.„Manche Idealisten halten die Regelung für zu streng“, betonte der Minister. Die gefundene Lösung sei aber angemessen. Das geplante Kontingent von 1000 Menschen pro Monat begrenze den Familiennachzug, Härtefälle würden aber weiter berücksichtigt. „Ein bisschen Barmherzigkeit“ sei schließlich auch nötig.

Lesen Sie auch: Arbeiten CDU-Politiker heimlich gegen Merkel? SPD-Mann nennt pikante Details

„Ja, das ist ein Kompromiss“, räumte de Maizière ein. Union und SPD hätten dabei unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Er mahnte aber: „Wir müssen zum Inhalt des Kompromisses stehen.“

Lindner: „Damit kann man Menschen nicht überzeugen“

9.20 Uhr: Die FDP hat offenbar zur Kritik-Offensive gegen die noch nicht mal bestehende GroKo geblasen. So kritisiert jetzt FDP-Chef Christian Lindner den Kompromiss von Union und SPD zum Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus. „Ein Kontingent ist keine Haltung, damit kann man auch Menschen nicht überzeugen und begeistern“, sagte Lindner am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“. Der FDP-Vorsitzende plädierte dafür, durchweg die Einzelfallprüfung anzuwenden und den Nachzug bei Härtefällen immer zu ermöglichen. „1000, wie die GroKo das will, das ist keine Haltung. Warum nicht 500, warum nicht 2000? Das ist einfach die Methode Merkel, einfach irgendeinen Kompromiss gefunden“, kritisierte Lindner.

7.51 Uhr: Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig sieht den ausgehandelten Kompromiss zum Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus für ihre Partei kritisch. „Ich würde nicht von einem Erfolg sprechen, das wäre total übertrieben. Es war von Anfang an klar, dass das ein schwieriges Thema ist, insbesondere zwischen SPD und CSU“, sagte Schwesig am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“. Mit dem Kontingent von 12.000 Menschen pro Jahr und der Härtefallregelung gebe es allerdings „eine gute Planbarkeit“, erklärte die Regierungschefin von Mecklenburg-Vorpommern.

Kubicki: Wahlkampf spätestens im Frühsommer 2019

6.40 Uhr: Die FDP warf bei den Jamaika-Verhandlungen hin - nun stellt der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki in Sachen Groko gleich vorab eine düstere Prognose: Kubicki rechnet für den Fall eines Zustandekommens der großen Koalition mit deren Auseinanderbrechen deutlich vor Ablauf der Legislaturperiode. „Ich richte mich darauf ein, dass wir spätestens im Frühsommer 2019 wieder einen Bundestagswahlkampf haben werden“, sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerkes Deutschland. „Angela Merkel, Horst Seehofer und Martin Schulz kämpfen um ihr politisches Überleben. Selbst wenn sie jetzt noch einmal zusammenfinden, wird das keine vier Jahre halten.“ Kubicki weiter: „Sollte Angela Merkel bei der Regierungsbildung ein zweites Mal versagen, wäre ihr Nimbus der Stärke dahin. Sie würde sicher nicht noch einmal antreten.“

6.02 Uhr: FDP-Generalsekretärin Nicola Beer hat Union und SPD vorgeworfen, keine Vision für die Zukunft des Landes zu entwerfen. Obwohl CDU, CSU und SPD bei den Bundestagswahlen gemeinsam fast 14 Prozent verloren hätten, verrieten sie den Wählern "nicht einmal in Ansätzen", was sie anders machen wollen, sagte Beer der Nachrichtenagentur AFP. "Da ist kein 'Wir haben verstanden', sondern da ist ein 'Wir haben doch eigentlich alles richtig gemacht'."

Die Meldungen von Mittwoch, 31. Januar

18.32 Uhr: CDU, CSU und SPD wollen die Entwicklung Europas zum Hauptanliegen einer neuen großen Koalition machen. Ein Koalitionsvertrag werde „den Willen zu einem neuen Aufbruch in Europa signalisieren“, sagte SPD-Chef Martin Schulz nach Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer zur Europapolitik in einer abgestimmten Erklärung. Man sei „einig, dass Europa und der Kampf für ein starkes, ein erneuertes, ein gestärktes Europa eines der Hauptanliegen einer zukünftigen deutschen Regierung sein muss“. Schulz sprach von einer sehr Mut machenden Diskussion mit Merkel und Seehofer, bei der ein großer Fortschritt erzielt worden sei.

18.24 Uhr: Deutschland und Frankreich sollen nach Plänen der Koalitions-Unterhändler von Union und SPD wirtschaftlich enger zusammenarbeiten. „Wir werden mit Frankreich konkrete Schritte zur Verwirklichung eines deutsch-französischen Wirtschaftsraums mit einheitlichen Regeln vor allem im Bereich des Unternehmens- und Konkursrechts und zur Angleichung der Bemessungsgrundlage der Körperschaftsteuer vereinbaren“, heißt in einem Zwischenstand zur Wirtschaftspolitik.

15.20 Uhr: CSU-Chef Horst Seehofer hat in eindringlichen Worten vor Verzögerungen oder einem Scheitern der Koalitionsverhandlungen mit der SPD gewarnt. „Ich hoffe, wir haben es ja auch so vereinbart, dass wir am Sonntag, spätestens am nächsten Dienstag, fertig werden.

Das halte ich auch noch für erreichbar“, sagte Seehofer am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Sonst wäre die Regierungsbildung vor Ostern in Gefahr. „Stellen Sie sich mal vor, Deutschland hätte über Ostern immer noch keine Regierung. Dann müssten wir danach in vielen Punkten nochmal von vorne anfangen. Das wäre ein Desaster.“

„Das würde in der Bevölkerung zu berechtigter Wut führen“, warnte Seehofer. „Ich kann einen solchen Weg nicht befürworten. Und wir werden auch alles tun, dass es nicht kommt. Das wäre für Deutschland eine Katastrophe.“ Deutschland könne sich nicht erlauben, „dass wir ein halbes Jahr überhaupt keine Regierung haben“, betonte er.

15.02 Uhr:CSU-Chef Horst Seehofer hat SPD Vize Ralf Stegner als „Konsensbremse“ auf dem Weg zu einer neuen großen Koalition kritisiert, aber ein positives Zwischenfazit der Koalitionsgespräche gezogen. „Wir haben jetzt die ersten Vereinbarungen getroffen: beim Familiennachzug, bei der Rente, bei der Pflege. Ich denke, wir sind auch atmosphärisch auf einem guten Weg“, sagte Seehofer am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Ich habe den Eindruck, dass in den Parteispitzen und -führungen viel Wille da ist, diese gemeinsamen Lösungen auch gemeinsam zu vertreten.“

Über Stegner aber sagte er: „Wir alle kennen den Kollegen Stegner, der ist eine ausgesprochene Konsensbremse. Und deshalb hat es auch keinen Sinn, sich furchtbar lange und tief damit zu beschäftigen, was Herr Stegner sagt.“ Der SPD-Politiker hatte die CSU am Dienstagabend in den ARD-„Tagesthemen“ als scheinheilig kritisiert.

12.39 Uhr: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) fordert deutlich ambitioniertere Kompromisse in den Koalitionsverhandlungen. Die Sondierungsergebnisse lieferten zwar gute Ansätze, sagte DIW-Präsident Marcel Fratzscher am Mittwoch in Berlin. „Aber zu Europa, in der Steuerpolitik, in der Bildung, bei den Investitionen und auch in anderen Bereichenfehlt es an Visionen und Ambitionen.“ Das Land brauche trotz einer guten wirtschaftlichen Lage Reformen. „Gerade jetzt ist die Zeit, sie anzustoßen, um nicht weitere vier Jahre zu verschenken“, sagte Fratzscher.

12.04 Uhr: Eine neue große Koalition will den Beitragssatz für die gesetzliche Rente bis 2025 nicht über 20 Prozent steigen lassen. Das vereinbarten Union und SPD nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bei ihren Koalitionsverhandlungen. Zuerst berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstag) darüber.

Für die Zeit nach 2025 soll eine Rentenkommission mit Vertretern der Tarifpartner und der Wissenschaft eingerichtet werden. Der Beitragssatz liegt aktuell bei 18,6 Prozent, dürfte nach offiziellen Prognosen 2023 auf 18,7 und bis 2025 auf 20,1 Prozent steigen.

10.31 Uhr: Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat die SPD aufgefordert, sich zum ausgehandelten Kompromiss beim Familiennachzug für Flüchtlinge zu bekennen. Eines der Probleme der Sozialdemokraten sei, „dass man sich einerseits auf etwas einigt, es aber anschließend Teile der SPD gibt, die dann erklären, dass sie nicht zufrieden sind“, sagte der beim Thema Migration federführende CSU-Unterhändler am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“. „Wenn man etwas vereinbart, dann muss man auch mit Überzeugung anschließend dazu stehen und es so vertreten. Wenn man es anschließend immer wieder in Frage stellt, ist das für eine künftige Regierung nicht ganz einfach.“

08.59 Uhr: Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert hat die Einigung von SPD und Union zum Familiennachzug für Flüchtlinge kritisiert. Auf dem SPD-Parteitag sei eine "weitergehende Härtefallregelung" gefordert worden, sagte Kühnert am Mittwoch im Deutschlandfunk. "Dieser Auftrag ist nicht erfüllt worden." Der Juso-Chef wird voraussichtlich auch bis zur Mitgliederabstimmung der SPD über einen möglichen Koalitionsvertrag Stimmung gegen eine neuerliche GroKo machen.

08.56 Uhr: Der SPD-Vizevorsitzende Ralf Stegner hat von CDU und CDU mehr Kompromissbereitschaft bei den Koalitionsverhandlungen gefordert. Bei einzelnen Teilnehmern habe er nicht den Eindruck, dass sie eine Einigung wollten, sagte Stegner am Mittwoch dem MDR. "Wenn CDU und CSU einen Koalitionsvertrag mit uns wollen, dann müssen sie sich schon bewegen." Ob das bis Ende der Woche gelinge, wisse er nicht.

Union und SPD erzielten in der Nacht auf Mittwoch eine Einigung über Verbesserungen in der Pflege, streiten aber weiter über die sachgrundlose Befristung von Arbeitsplätzen. "Für junge Leute ist es ein großes Problem, wenn sie von einem befristeten Job zum nächsten gereicht werden. Die kriegen keine Wohnung, kriegen keinen Kredit", sagte Stegner.

06.04 Uhr:Union und SPD haben sich bei ihren Koalitionsverhandlungen auf eine bessere Bezahlung in der Alten- und Krankenpflege verständigt. In diesen Pflegebereichen sollen auch Sofortmaßnahmen für eine bessere Personalausstattung eingeleitet werden. Dies teilte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstagabend in Berlin am Rande eines Spitzentreffens der Unterhändler beider Seiten mit.

Zusammen mit den Tarifpartnern solle dafür gesorgt werden, dass Tarifverträge in der Pflege flächendeckend zur Anwendung kommen. Beim Thema sachgrundlose Befristungen hakt es aber wohl noch.

Das waren die Infos vom Dienstag, 30. Januar

22.55 Uhr: SPD-Vize Ralf Stegner hat den Kompromiss von Union und SPD beim Familiennachzug als bescheidenen Erfolg gewertet und sich scharf von der CSU abgegrenzt. Er sei „sehr befremdet, dass eine Partei, die sich christlich nennt, mit einer solchen Inbrunst gegen die Zusammenführung von Familien“ kämpfe, sagte Stegner am Dienstag in den ARD-„Tagesthemen“. Dies sei ziemlich scheinheilig. Mit einer Partei, „die geradezu in blindwütigem Wettbewerb mit der AfD über die Deutungshoheit über den Stammtischen ist“, gehe aber eben nicht mehr.

Stegner warf der CSU vor, taktische Spielchen mit der Humanität zu treiben. Auf die Frage, wie so eine erneute große Koalition funktionieren solle, sagte er: „Wir sind verschiedene Parteien, wir wollen nicht heiraten.“ Es gehe maximal um eine Lebensabschnittspartnerschaft, „die dann hoffentlich bald auch wieder enden wird“. Die SPD habe sich mehr gewünscht. Aber es gebe für seine Partei weitere wichtige Themen wie ein Ende der grundlosen Befristung von Arbeitsverträgen und der „Zwei-Klassen-Medizin“.

Mit einer CSU, die im blindwütigen Wettbewerb mit der AFD fanatisch bekämpft,dass Kinder aus Kriegsgebieten zu ihren Eltern dürfen bzw. Eltern nachkommen, war nur ein sehr kleiner Fortschritt möglich.Zum Kontingent von jährlich 12000(letzte 2 Jahre:0)kommt Härtefallregelung dazu. — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) 30. Januar 2018

21.34 Uhr: Die Spitzengruppe der 15 Unterhändler von CDU, CSU und SPD ist am Dienstagabend mit über einstündiger Verspätung zu ihrer zweiten Verhandlungsrunde zusammengekommen. Begründet wurde die Verzögerung mit Terminen - bei der SPD hatte eine Sitzung der Fraktion dem Vernehmen nach länger als geplant gedauert.

Bei dem Treffen am Abend in der SPD-Zentrale in Berlin dürfte es um den Kompromiss beim Familiennachzug für Flüchtlinge mit geringerem Schutzstatus gehen. Außerdem hieß es in Verhandlungskreisen, die Runde um die Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU), Martin Schulz (SPD) und Horst Seehofer (CSU) wolle sich auch mit der Forderung des SPD-Parteitags befassen, die Befristung von Jobs ohne sachlichen Grund abzuschaffen. Auch über Entlastungen für Familien und den Pflegebereich sollte demnach gesprochen werden.

Die Verhandlungen in den Arbeitsgruppen sollen bis Freitag abgeschlossen sein. Am darauf folgenden Wochenende (3. und 4. Februar) sollen dann die Ergebnisse durch die Parteiführungen gebilligt werden. Sollte dieser kurze Frist nicht ausreichen, sind zwei weitere Puffertage eingeplant.

17.12 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die mit der SPD vereinbarte Einigung zum umstrittenen Familiennachzug von Flüchtlingen als gelungen bezeichnet. Sie nannte den Kompromiss in einer Sitzung der Unionsfraktion am Dienstag in Berlin nach Angaben aus Teilnehmerkreisen eine „gute Nachricht“.

Jetzt gehe es bei den Koalitionsgesprächen um die Frage, wie weit man in den nächsten vier Jahren kommen wolle, wurde Merkel weiter zitiert. Es gehe bei der Regierungsbildung um die Sache - und um die Frage, was Deutschland brauche. Merkel unterstrich vor den Abgeordneten von CDU und CSU die Bedeutung der Digitalisierung - für die Koalitionsgespräche wie für die nächste Legislaturperiode. Zur Länge des möglichen Koalitionsvertrags sagte die CDU-Chefin, der letzte sei 130 Seiten lang gewesen, nun müssten es nicht unbedingt mehr sein.

15.47 Uhr: Saar-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) glaubt nach eigenem Bekunden an einen Abschluss der Verhandlungen über eine Neuauflage der großen Koalition in wenigen Tagen. Trotz aller Schwierigkeiten bei einigen Themen sei die Atmosphäre „sehr konstruktiv und sehr konzentriert“, sagte sie am Dienstag in Saarbrücken.

„Insofern bin ich guter Hoffnung, dass wir am Sonntag, spätestens Montag zu einem Ergebnis kommen können.“

Kramp-Karrenbauer betonte, in allen Gruppen seien die Sondierungsergebnisse die Grundlage für die jetzigen Verhandlungen. „Es werden keine neuen Texte dazugelegt.“ Am schwierigsten sei die Diskussion über die sachgrundlose Befristung.

CDU-Bundesvize Volker Bouffier erkennt nach eigener Aussage trotz der Einigung beim Streitthema Familiennachzug von Flüchtlingen noch keinen Durchbruch bei den Gesprächen. Er gehe zwar weiter davon aus, dass die Koalitionsverhandlungen bis zum Sonntag abgeschlossen werden könnten, sagte der hessische Ministerpräsident in Wiesbaden. Es gebe aber noch erheblichen Gesprächsbedarf. „Die Sache ist sehr anspruchsvoll. Die Parteien ringen.“

Kauder wertet Einigung bei Familiennachzug als Erfolg der Union

15.36 Uhr: Unionsfraktionschef Volker Kauder wertet die mit der SPD vereinbarte Einigung zum umstrittenen Familiennachzug von Flüchtlingen als Verhandlungserfolg der Union. Damit finde eine Steuerung des Zuzugs für subsidiär Geschützte statt, die sich an der Integrationsfähigkeit unseres Landes bemesse, sagte der CDU-Politiker vor einer Fraktionssitzung am Dienstag in Berlin. „Damit hat sich das zwischen CDU und CSU formulierte Regelwerk zur Migration durchgesetzt, und wir sind deshalb mit dieser Lösung zufrieden“, sagte Kauder. Mancher in der SPD habe den Nachzug von „Zigtausenden“ zum Ziel gehabt. Das werde nicht kommen.

Die SPD dagegen hofft in den laufenden Koalitionsgesprächen auf weitere Zugeständnisse der Union beim Familiennachzug. „Wir werden natürlich schauen, ob wir das auch noch umsetzen können, was beim Parteitag Gegenstand der Beratung war, nämlich eine etwas großzügigere, weitergehende Härtefall-Regelung zu erreichen“, sagte Vize-Fraktionschefin Eva Högl am Dienstag in Berlin. „Das ist jetzt alles in den nächsten Stunden und Tagen noch Verhandlungssache zwischen den Verhandlungspartnern.“

Für die SPD-Mitglieder werde am Ende entscheidend sein, was im Koalitionsvertrag stehe, sagte Högl. „Das wird ungefähr so sein wie das, was bei den Sondierungen schon angesprochen wurde“ - ergänzt möglicherweise um eine weiterreichende Nachzugsregelung. Die Sozialdemokraten wollen nur dann in eine erneute Koalition mit der Union eintreten, wenn die Basis sich in einem Mitgliedervotum hinter das Ergebnis der Koalitionsgespräche stellt.

14.31 Uhr: Juso-Chef Kevin Kühnert hat die zwischen SPD und Union gefundene Einigung zum Familiennachzug scharf kritisiert. "Die SPD geht beim Familiennachzug in Vorleistung und bekommt von der Union dafür ungedeckte Schecks", sagte Kühnert dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es sei "vollkommen unklar, ob eine ergänzende Härtefallregelung, die mehr als 1000 Menschen pro Monat den Familiennachzug ermöglichen soll, wirklich kommt und wie diese Regelung aussehen würde".

Die Formel "1000plus", mit der die SPD jetzt werbe, sei auf Grundlage der veröffentlichten Informationen "leider nicht mehr als eine vage Hoffnung", fügte Kühnert hinzu. Die "GroKo"-kritischen Jusos wollen beim geplanten Mitgliederentscheid der Sozialdemokraten nach den anstehenden Koalitionsverhandlungen ein erneutes Bündnis von Union und SPD verhindern.

Der Gesetzentwurf zum Familiennachzug soll am Donnerstag im Bundestag verabschiedet werden. Derzeit ist der Nachzug für subsidiär Geschützte bis Mitte März ausgesetzt. Damit eine Anschlussregelung rechtzeitig den Bundesrat passieren kann, musste schnell eine Einigung gefunden werden.

13.49 Uhr: SPD-Vize Ralf Stegner sieht die Einigung mit der Union zum Familiennachzug zunächst als Zwischenschritt. „Die SPD hat mit der Union eine erste Einigung beim Familiennachzug erzielt“, sagte Stegner am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Zunächst sei ein Wiedereinstieg beim Familiennachzug für Menschen mit subsidiärem Schutzstatus vereinbart. „Was die Neuregelung ab 1. August betrifft, so ist diese Gegenstand der noch laufenden Koalitionsverhandlungen.“ Wie genau die künftige Begrenzung auf 1000 Menschen im Monat geregelt und ausgestaltet werde, sei Sache der weiteren Verhandlungen mit der Union in den nächsten Tagen.

Stegner argumentierte, die SPD habe bereits jetzt über die im Sondierungspapier hinaus vereinbarten 1000 Familiennachzüge pro Monat eine „weitergehende Härtefallregelung“ durchgesetzt - „wie vom SPD-Bundesparteitag gefordert“. Er räumte aber ein: „Natürlich hätte sich die SPD weitergehende Regelungen gerade zugunsten von Kindern gewünscht als sie insbesondere mit der CSU möglich waren.“

Unter den Genossen gibt es Unmut über die Einigung. Kritik kam von der Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt in der SPD. Deren Bundesvorsitzender Aziz Bozkurt beklagte, der „Kompromiss“ entspreche keineswegs den Forderungen des SPD-Parteitages. „Man sollte dies den Delegierten, die engagiert um jede Formulierung gerungen haben, nicht als Erfolg verkaufen.“ Dass Details zur Härtefallregelung erst in der Zukunft geklärt werden sollten, sei nicht hinnehmbar.

12.45 Uhr: CDU und CSU haben die Einigung mit der SPD beim Familiennachzug begrüßt. „Die CSU hält Wort“, betonte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer am Dienstag. „Es gibt kein Mehr an Zuwanderung zu den bestehenden Vereinbarungen, sondern eine bessere Steuerung und Ordnung mit begrenzender Wirkung.“

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erklärte: „Mit der Neuregelung wird der Anspruch auf Familiennachzug für subsidiär Geschützte endgültig abgeschafft.“ Das sei ein zentraler Baustein zur weiteren Begrenzung der Zuwanderung. „Neue Härtefallregelungen, die ein Mehr an Zuwanderung bedeutet hätten, gibt es nicht“, betonte er. „Wir dürfen die Integrationsfähigkeit unseres Landes nicht überfordern. Gerade deswegen war es wichtig, jetzt auch den Familiennachzug zu begrenzen.“

Unions-Fraktionsvize Stephan Harbarth (CDU) betonte, es sei „die entscheidende Einigung gelungen“. „Wir können damit das laufende Gesetzgebungsverfahren fristgerecht abschließen, so dass es auch nach dem 16. März zu keinem unkontrollierten Familiennachzug kommen wird.“ Entscheidend aus Sicht der Union sei, dass der Familiennachzug nach dem 1. August streng begrenzt werde. „Auch in Zukunft wird es keinen Anspruch auf Nachzug zu subsidiär Schutzberechtigten geben.“

Das steht in starkem Kontrast zu der Interpretation von SPD-Chef Martin Schulz, der die Regelung lautwelt.de „als deutlich weitergehende Härtefallregelung“ interpretiert hatte.

SPD-Chef Schulz verbucht Familiennachzugsregelung als Erfolg

12.11 Uhr: SPD-Chef Martin Schulz ist zufrieden mit der Einigung beim Familiennachzug, wie welt.de berichtet. „Wir haben jetzt eine Regelung 1000+“, zitiert ihn das Nachtrichtenportal. „Denn die SPD hat über die im Sondierungsergebnis hinaus vereinbarten 1.000 Angehörigen pro Monat eine deutlich weitergehende Härtefallregelung – wie vom SPD-Bundesparteitag gefordert – durchgesetzt.“

11.21: Die Sozialdemokraten freuen sich über die Einigung mit der Union beim Streitthema Familiennachzug. „Familiennachzug ist für alle Familien wichtig und richtig - unabhängig von dem in Deutschland erhaltenen Schutzstatus“, erklärte Vize-Fraktionschefin Eva Högl am Dienstag in Berlin. „Die SPD hat sichergestellt, dass ab 1. August 2018 der Familiennachzug auch für Familien von subsidiär Geschützen dann endlich wieder möglich ist.“ Die SPD hatte auf eine weichere Regelung gedrungen, während insbesondere die CSU auf eine stärkere Begrenzung gepocht hatte.

10.27 Uhr: Union und SPD haben eine Einigung beim Familiennachzug von Flüchtlingen erzielt. Bis zum 31. Juli soll der Nachzug ausgesetzt bleiben, anschließend soll er auf 1000 Menschen pro Monat begrenzt werden, ergänzt um eine bereits bestehende Härtefallregelung, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Verhandlungskreisen erfuhr. Das Weiterbestehen der Härtefallregelung war im Sondierungspapier bisher nicht fixiert. Die genauen Details für diese dauerhafte Neuregelung sollen in den kommenden Monaten noch erarbeitet werden.

9.40 Uhr: SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat sich zuversichtlich gezeigt, in den Koalitionsverhandlungen mit der Union am Dienstag eine Einigung beim Familiennachzug von Flüchtlingen zu erzielen. „Ich bin guter Dinge, dass wir bis heute Abend eine gemeinsame Lösung finden. Aber man merkt schon, dass da Parteien am Tisch sitzen, die von sehr unterschiedlichen Positionen kommen“, sagte er am Morgen im Radiosender NDR-Info.

9.00 Uhr: Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat die SPD aufgerufen, mit der Union in eine erneute große Koalition zu gehen. "Die SPD kann dann zeigen, dass sie für die einfachen Menschen etwas bewegen und mehr soziale Gerechtigkeit durchsetzen kann", sagte Asselborn der "Welt" vom Dienstag. "Eine Einschränkung der befristeten Arbeitsverträge, bezahlbaren Wohnraum oder eine gerechtere Gesundheitspolitik wird es ohne die SPD nicht geben."

Asselborn hofft zudem auf ein Signal über Deutschland hinaus. "Wenn die SPD im größten EU-Land in der Regierung sitzt, würde das auch den sozialdemokratischen Parteien in Europa einen Schub geben", sagte der Luxemburger.

"Es würde einfacher, am Verhandlungstisch in Brüssel eine sozialere Politik in der Europäischen Union durchzusetzen." Auch die Antwort Deutschlands auf die EU-Reformpläne von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron werde mit der SPD in der Regierung "sicherlich konstruktiv ausfallen", sagte Asselborn.

07.15 Uhr: Beim Familiennachzug muss zwischen CSU und SPD wie wild gekämpft werden. So sehr, dass sich CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zu einer Aussage hinreißen ließ: „So verlasse ich diesen Raum nicht“, soll er gezürnt haben. Mehr lesen Sie hier.

Das waren die News vom 29. Januar

19.00 Uhr: Neue Details gibt es über den Gesundheitszustand von Peter Tauber. Der CDU-Generalsekretär meldete Ende Dezember eine schwere Darmerkrankung und lässt seither seine politische Tätigkeit ruhen.

18.41 Uhr: Beim umstrittenen Thema Familiennachzug für Flüchtlinge will die SPD bis Dienstagabend eine Einigung mit der Union erzielen.

Bevor die Sozialdemokraten am Donnerstag in Bundestag einer Übergangslösung zustimmen, müsse es Klarheit über die Grundzüge einer dauerhaften Regelung geben, sagte Fraktionschefin Andrea Nahles am Montag in Berlin. „Wir müssen nur eine Grundverständigung darüber haben, wo es lang gehen soll.“ Am Dienstagabend tagt der Hauptausschuss, der die Plenarsitzung am Donnerstag vorbereitet.

18.26 Uhr: Unionsfraktionschef Volker Kauder hat die Abgeordneten von CDU und CSU auf schwierige Koalitionsverhandlungen mit der SPD in den nächsten Tagen eingestimmt. In manchen Arbeitsgruppen laufe es besser, in anderen zäher, bilanzierte der CDU-Politiker nach Teilnehmerangaben am Montag in der Fraktionssitzung die bisherigen Gespräche.

„Insgesamt ist man noch nicht über den Berg.“ Man habe alle Hände voll zu tun, um gute Ergebnisse zu erzielen, sagte Kauder demzufolge.

Beide Seiten müssten die Fähigkeit zum Kompromiss haben. Das umstrittene Thema um den Familiennachzug von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus war nach Teilnehmerangaben kein Thema in der Sitzung.

16.37 Uhr: CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hat die harte Linie seiner Partei beim Thema Zuwanderung in den Koalitionsverhandlungen mit der SPD bekräftigt. "Mit der CSU wird es keine zusätzliche Ausweitung der Zuwanderungsregeln geben", sagte Scheuer am Montag. " Das ist Fakt. Aber das wissen auch die Sozialdemokraten." Ein "Sondierungspapier plus" werde es an dieser Stelle mit der CSU nicht geben.

Union und SPD ringen um eine Neuregelung des Familiennachzugs bei Flüchtlingen mit eingeschränktem subsidiärem Schutzstatus. Ein von der CDU/CSU-Fraktion in den Bundestag eingebrachter Gesetzentwurf sah zunächst nur eine Verlängerung der Mitte März auslaufenden Aussetzung des Familiennachzugs vor.

15.00 Uhr: Union und SPD messen in den Koalitionsverhandlungen dem Thema Digitalisierung eine zentrale Rolle zu. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte am Montag in Berlin, die Parteien seien sich einig, dass dieser Bereich aufgewertet werde. Während die Digitalisierung im Sondierungspapier nur am Rande zur Sprache gekommen sei, solle es in einem möglichen Koalitionsvertrag ein "eigenständiges Digitalisierungskapitel" geben.

Neben dem Aufbruch für Europa wollten CDU, CSU und SPD auch einen "Aufbruch für Deutschland" beschreiben, sagte Klingbeil weiter. "Da spielt die Digitalisierung eine sehr wichtige Rolle", etwa bei der Infrastruktur, der Bildungspolitik und der Veränderung der Arbeitswelt.

14.40 Uhr:In den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD deutet sich beim zentralen Streitthema Flüchtlingspolitik eine Kompromissmöglichkeit an: Der Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus - sogenannten subsidiär Geschützten - soll demnach wie vereinbart auf 1000 Menschen pro Monat begrenzt, aber um eine schon existierende Härtefallregelung ergänzt werden. Das erfuhr die dpa am Montag aus Verhandlungskreisen. Nach der Spitzenrunde von Union und SPD am Sonntagabend werde an einem entsprechenden Kompromissvorschlag gearbeitet. Endgültige Entscheidungen zu dem zentralen Streitpunkt standen am Montag aber zunächst weiter aus.

In ihren Sondierungsgesprächen hatten Union und SPD vereinbart, den Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutz weiter zu begrenzen: auf 1000 Menschen pro Monat. Die SPD will bei den Koalitionsverhandlungen eine weitergehende Härtefallregelung erreichen - was CDU und CSU bisher ablehnten. Sollte der jetzige Kompromissvorschlag Realität werden, würde aber jedenfalls die im Aufenthaltsgesetz vorgesehene Härtefallregelung weiter greifen. Bislang profitierten davon allerdings nur wenige Menschen aus der betroffenen Gruppe: 2017 wurde nur einigen Dutzend subsidiär Geschützten auf dieser Basis der Familiennachzug erlaubt.

SPD setzt Frist für Neumitglieder

13.38 Uhr: Bei der Abstimmung über eine Regierungsbeteiligung setzt die SPD Neumitgliedern eine Frist bis zum 6. Februar. Wer bis zu diesem Tag um 18 Uhr in die Mitgliederdatenbank eingetragen ist, darf über den bis dahin ausgehandelten Koalitionsvertrag von CDU und CSU mit abstimmen. Das teilte die Partei am Montag mit. „Das ist aus technischen Gründen sinnvoll, um allen eine Teilnahme zu ermöglichen“, erklärte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil.

13.29 Uhr:

SPD-Chef Martin Schulz will die Ressortverteilung einer weiteren großen Koalition erst zum Schluss festlegen. In einer Sitzung des SPD-Vorstands sagte Schulz am Montag nach Teilnehmerangaben, der Ressortzuschnitt werde Teil des Koalitionsvertrages sein und erst ganz am Ende diskutiert - wenn man so weit komme. Erst wenn die Partei dem Koalitionsvertrag in ihrem Mitgliederentscheid zustimme, stünden Personalien an.

Bereits am Wochenende hatte Schulz betont, über Personalfragen rede man am Ende von erfolgreichen Koalitionsverhandlungen. Die Mitglieder entschieden, ob die SPD in eine Koalition eintreten dürfe. „Und dann weiß man, wer in die Regierung gehen kann.“ Damit hielt sich Schulz auch selbst offen, als Minister ins Kabinett einzutreten - trotz parteiinternen Drucks. Aus den eigenen Reihen wurde Schulz wiederholt aufgefordert, auf einen Ministerposten zu verzichten.

+ Andreas Scheuer. © dpa

10:37 Uhr: In der Arbeitsgruppe Migration hatte es nach Angaben aus Teilnehmerkreisen zu Beginn einen Schlagabtausch zwischen den Unterhändlern von SPD und CSU, Ralf Stegner und Andreas Scheuer, gegeben. Der CDU-Verhandlungsführer, Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, sei um Schlichtung bemüht gewesen. Das berichtete die dpa.

In SPD-Verhandlungskreisen wurde diese Darstellung zurückgewiesen. Die SPD führe die Verhandlungen auf der Grundlage der Sondierungsergebnisse. „Aber Koalitionsverhandlungen sind Koalitionsverhandlungen und keine Sondierungen mehr. Den Jamaika-Stil mit Plaudereien aus Verhandlungen werden wir uns nicht gefallen lassen“, hieß es. Stegner und Scheuer hatten sich bereits nach den Sondierungen gegenseitig belastet. SPD-Vize Stegner warf dem CSU-General vor nachträglich einen Satz ins Papier „geschmuggelt“ zu haben und sprach von einer „Intrige“.

An diesem Donnerstag will der Bundestag über eine Verlängerung der inzwischen zweijährigen Aussetzung des Familiennachzugs für Flüchtlinge mit geringem Schutzstatus entscheiden.

+ SPD-Vize Ralf Stegner. © dpa

8.28 Uhr: Im Streit um den Familiennachzug für Flüchtlinge erwartet die stellvertretende SPD-Vorsitzende Malu Dreyer eine baldige Verständigung mit CDU und CSU. Es habe "noch keine Einigung gegeben", sagte Dreyer am Montag im Deutschlandfunk. Union und SPD seien in dem Punkt aber in der "Endabstimmungsphase", fügte sie hinzu. "Es gibt den Willen, dass man da heute zu einer Einigung kommt."

Herrmann fordert von Schulz Vorschlag

7.26 Uhr: Der CSU-Unterhändler bei den GroKo-Verhandlungen Joachim Herrmann forderte SPD-Chef Martin Schulz auf, sich mehr an den Interessen des Landes als seiner Partei zu orientieren. „Es kann nicht sein, dass jetzt plötzlich die Union einseitig weitere Zugeständnisse machen soll“, sagte Bayerns Innenminister der „Passauer Neuen Presse“ . Zugleich beharrte er bei der Flüchtlingsaufnahme auf der Zielmarke von nicht mehr als 220.000 Menschen. Herrmann forderte die SPD dennoch auf, „einen Vorschlag zu machen, wie sie sich die konkrete Ausgestaltung beim Thema Familiennachzug vorstellt“.

+ Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Malu Dreyer: "Es gibt den Willen, dass man da heute zu einer Einigung kommt." © dpa

6.16 Uhr: Trotz anhaltender Differenzen in Kernthemen haben CDU, CSU und SPD ihre Bereitschaft zu Kompromissen bei ihren Koalitionsverhandlungen betont. Es sei „der feste Wille vorhanden, Lösungen zu finden“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer (CDU), am frühen Montagmorgen nach dem Treffen der 15 Spitzenvertreter von Union und SPD in einem mit allen Seiten abgestimmten Statement. Zuvor hatte es zum Start der Koalitionsverhandlungen bei den Streitthemen Migration und Gesundheit keine sichtbare Annäherungen gegeben.

Die Arbeitsgruppe Migration soll im Laufe des Montags beim Thema Familiennachzug für Flüchtlinge mit geringem Schutzstatus Lösungsmodelle erarbeiten. Darüber hinaus berät an diesem Montag erstmals die Arbeitsgruppe Gesundheit. Die SPD erhofft sich hier Nachbesserungen des Sondierungsergebnisses. Die Union signalisierte zwar Entgegenkommen. Aber SPD-Forderungen nach einer vollständigen Angleichung der Arzthonorare für gesetzlich und privat Versicherte wies Saarlands Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) in der „Bild am Sonntag“ zurück. Dies sei nichts anderes als die Bürgerversicherung durch die Hintertür.

Die Meldungen von Sonntag, 28. Januar

22.22 Uhr: Am Sonntagabend zeichnete sich ein heftiger Streit beim Thema Familiennachzug ab. Aus Teilnehmerkreisen hieß es, der Arbeitsgruppe Migration stehe eine harte Woche bevor.

An diesem Donnerstag will der Bundestag über eine Verlängerung der inzwischen zweijährigen Aussetzung des Familiennachzugs für Flüchtlinge mit geringem Schutzstatus entscheiden. Dieses Thema stand auch am Abend auf der Tagesordnung eines Spitzentreffens der drei Parteien. Deshalb sei auch Innenminister Thomas de Maizière (CDU) zu dem Treffen dazu gebeten worden, hieß es.

17.47 Uhr: SPD-Chef Martin Schulz will erst nach einem Ja der Parteimitglieder zu einer neuen großen Koalition endgültig entscheiden, ob er als Minister in ein schwarz-rotes Kabinett geht. „Über Personalfragen redet man am Ende von erfolgreichen Verhandlungen“, sagte Schulz am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“.

Auf mehrfache Nachfragen der Moderatorin Tina Hassel ergänzte Schulz: Nach erfolgreichen Koalitionsverhandlungen „muss ich die SPD-Basis überzeugen, dass das ein gutes Ergebnis war. (...) Und wenn wir alles abgeschlossen haben, dann reden wir in der SPD über Personen.“ Die Mitglieder würden entscheiden, ob die SPD in eine Koalition eintreten dürfe. „Und dann weiß man, wer in die Regierung gehen kann.“

Direkt im Anschluss an die Aufzeichnung des Interviews kam Schulz in der CDU-Zentrale mit Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer zu weiteren Beratungen über die Abläufe in der entscheidende Woche der Koalitionsverhandlungen zusammen.

16.39 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer sind am Sonntag zu Beratungen über ihren Kurs für die entscheidende Woche der Koalitionsverhandlungen mit der SPD zusammengekommen. Die CDU-Vorsitzende wollte mit Seehofer in der Parteizentrale der Christdemokraten in Berlin erneut die gemeinsame Unionslinie abstecken, bevor gegen 17 Uhr der SPD-Vorsitzende Martin Schulz dazustoßen soll.

Von 20 Uhr an will die kleine Runde der 15 Spitzenunterhändler von CDU, CSU und SPD über erste Zwischenergebnisse der Arbeitsgruppen beraten. In diesen Gruppen soll nach Lösungen für die einzelnen Streitpunkte gesucht werden. Ist kein Kompromiss möglich, müssen am Ende üblicherweise die Parteivorsitzenden den Knoten durchschlagen.

14.55 Uhr: CDU und SPD haben nach Informationen der Bild am Sonntag im Wahljahr 2017 erstmals seit langem wieder mehr Eintritte als Austritte und Todesfälle verzeichnet. In die SPD sind laut Parteizentrale im vergangenen Jahr 31.094 Menschen eingetreten, so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr, wie das Blatt berichtet. Insgesamt hätten die Sozialdemokraten zum 31. Dezember 443.152 Mitglieder gezählt.

SPD mit höchstem Mitgliederstand seit der Wiedervereinigung

Zieht man Austritte und Todesfälle ab, bleibt dem Bericht zufolge ein Plus von 10.448 Mitgliedern im Vergleich zum Vorjahr - nach Angaben der SPD-Zentrale der höchste Wert seit der Wiedervereinigung. Seit dem knappen Ja des SPD-Sonderparteitags zu Koalitionsverhandlungen mit der Union ist die Zahl der Parteieintritte zuletzt weiter in die Höhe geschnellt. Ein Grund dürfte auch sein, dass die SPD am Ende ihre Mitglieder über einen Koalitionsvertrag mit der Union abstimmen lassen will.

Bei der CDU gab es lautBild am Sonntag 2017 erstmals seit 14 Jahren mehr Eintritte (rund 15.000) als Austritte (etwa 14.000). Weil gleichzeitig rund 7.000 Mitglieder gestorben seien, sei die Partei trotzdem geschrumpft, heißt es in dem Bericht. So habe die CDU Ende des Jahres nur noch 425.910 Mitglieder gezählt (2016: 431.920). Damit ist die SPD wieder die mitgliederstärkste Partei Deutschlands.

11.29 Uhr: Unionsfraktionschef Volker Kauder fordert die Einrichtung eines „nationalen Digitalrats“. Die Digitalisierung Deutschlands müsse ein Schwerpunkt der Legislaturperiode werden, bekräftigte der CDU-Politiker in einem Gastbeitrag für die Welt am Sonntag. „Wir müssen auch die Strukturen in der künftigen Bundesregierung anpassen, etwa durch die Schaffung eines zentralen Koordinators für den Bereich Digitalisierung, am besten im Kanzleramt.“ Ein „nationaler Digitalrat“ solle Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften und Experten an einen Tisch bringen.

Digitalisierung: „Sogar Portugal ist hier mit 58 Prozent besser.“

Kauder beklagte einen massiven Entwicklungsrückstand: „Deutschland ist momentan kein Wirtschaftsstandort, wo der digitale Fortschritt optimal gedeihen kann.“ Er verwies auf jüngste Zahlen des Statistischen Bundesamtes, wonach im vergangenen Jahr nur 42 Prozent aller Unternehmen mit mindestens 10 Beschäftigten in Deutschland über ein schnelles Internet verfügten. Die sei mehr als betrüblich, sagte Kauder. „Selbst Portugal ist hier mit 58 Prozent besser.“

06.56 Uhr: CDU, CSU und SPD setzen heute ihre Koalitionsverhandlungen fort. Zunächst wollen sie weiter in Arbeitsgruppen beraten. Am späten Nachmittag kommen dann die Parteivorsitzenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Martin Schulz (SPD) in der CDU-Zentrale zusammen, um erste Zwischenergebnisse zu erörtern und den weiteren Fahrplan zu besprechen. Am Abend will die 15 Mitglieder starke Spitzenrunde beraten.

Die ersten Runden der Arbeitsgruppen hatten zunächst keine erkennbaren Fortschritte beim umstrittenen Thema Familiennachzug gebracht. Die SPD will bei den Verhandlungen eine weitergehende Härtefallregelung für den Familiennachzug von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus erreichen. Die CSU lehnt dies ab. Dagegen gab es beim Thema Verbesserungen für das Gesundheitssystem Signale aus der CDU, dass man hier der SPD entgegenkommen will.

Die Verhandlungen in den Arbeitsgruppen sollen bis kommenden Freitag abgeschlossen sein. Am darauffolgenden Wochenende (3. und 4. Februar) sollen dann die Ergebnisse durch die Parteiführungen abgesegnet werden. Sollte dieser kurze Frist nicht ausreichen, sind zwei weitere Puffertage eingeplant.

Die Entwicklungen am 27. Januar:

19.01 Uhr: CDU, CSU und SPD setzen am Sonntag ihre Koalitionsverhandlungen fort. Zunächst wollen sie weiter in Arbeitsgruppen beraten. Am späten Nachmittag (17.00 Uhr) kommen dann die Parteivorsitzenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Martin Schulz (SPD) in der CDU-Zentrale zusammen, um erste Zwischenergebnisse zu erörtern und den weiteren Fahrplan zu besprechen. Am Abend will die 15 Mitglieder starke Spitzenrunde beraten.

+ Markus Söder. © dpa 13.53 Uhr: Der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will bei einer Neuauflage der großen Koalition eine “Renaissance“ der Schutzfunktion des Staates. Dabei sei eine Begrenzung der Zuwanderung „essentiell“, bekräftigte Söder am Wochenende im Deutschlandfunk. Ein großer Teil von SPD-Wählern habe bei der Zuwanderungsfrage eine ganz andere Auffassung als Teile der Parteispitze. Die SPD müsse dies annehmen.

Bei den Sozialdemokraten gibt es große Bedenken gegen eine neue GroKo. Die SPD geht mit drei Forderungen in die Koalitionsverhandlungen, die über das Ergebnis der Sondierungen hinausgehen - so fordern die Sozialdemokraten eine weitergehende Härtefallregelung für den Familiennachzug von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus. Die CSU lehnt dies ab.

Söder sagte, die SPD habe bei der Bundestagswahl in Ballungsräumen verloren und vor allem in ihrem Stammland in Nordrhein-Westfalen. „Und sie hat da nicht an die CDU verloren, auch nicht an die Grünen, sondern an die AfD.“ Beim Thema Zuwanderung brauche es eine auf Dauer angelegte substanzielle Antwort. „Deswegen ist beim Thema Begrenzung der Zuwanderung, Familiennachzug die konsequente Linie das entscheidende.“

Die „Schutzfunktion“ des Staates könne eine Überschrift einer neuen GroKo sein. „Schutzfunktion im Sinne von Sicherheit bei Grenzschutz, bei Asyl, bei Zuwanderung. Und Schutzfunktion dort in den Bereichen, wo die Menschen den Eindruck haben, dass der Staat nicht mehr leistungsfähig ist. Pflege, die letzte Meile des Lebens, das letzte Drittel.“

12.02 Uhr: Die SPD hat vor Spekulationen über die Nachfolge des scheidenden Aufsichtsratsvorsitzenden der Bahn, Hellmuth Felcht, gewarnt. „Bei einem so wichtigen Unternehmen wie der Deutschen Bahn verbieten sich jegliche Personalspekulationen“, sagte SPD-Fraktionsvize Sören Bartol am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. „Der Bahn-Aufsichtsrat ist für die weitere Entwicklung des Unternehmens zu wichtig, als dass sich einzelne Personen selbst oder durch andere ins Spiel bringen sollten.“

Nach einem Bericht des Magazins „Der Spiegel“ will die SPD in den laufenden Koalitionsverhandlungen mit der Union den früheren Tui-Chef Michael Frenzel als neuen Chefaufseher durchsetzen. Der 70-Jährige, der als einfaches Mitglied im Kontrollgremium sitzt und schon einmal Aufsichtsratschef der Bahn war, sei „aktueller Favorit“ der SPD für den Posten.

Da Felcht Ende März ausscheidet, muss die Bundesregierung als Eigentümerin der Bahn demnächst über die Nachfolge entscheiden.

11.59 Uhr: Koalitionsunterhändler von Union und SPD haben am Samstag ihre Detailarbeit fortgesetzt. Arbeitsgruppen seien zu Beratungen zusammengekommen, hieß es in Parteikreisen. Union und SPD haben für ihre Koalitionsverhandlungen 18 Arbeitsgrupen eingesetzt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Freitagabend in Greifswald bekräftigt, die Verhandlungen über eine Neuauflage der großen Koalition rasch zum Erfolg führen zu wollen. Die CDU-Vorsitzende bezeichnete das Sondierungsergebnis dort als guten Rahmen für einen Koalitionsvertrag.

CDU, CSU und SPD wollen ihre Verhandlungen in insgesamt zehn Tagen bis zum 4. Februar abschließen. Zusätzlich haben sie einen Zeitpuffer von zwei weiteren Tagen vorgesehen.

Scheidende Grünen-Chefin Peter wirft SPD Versagen vor

21.39 Uhr: Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat ihre Partei auf eine energische Oppositionsarbeit eingeschworen. „Wir haben noch eine Rechnung offen. Ich ganz persönlich, ich habe noch eine Rechnung offen“, sagte Göring-Eckardt am Freitag in Hannover beim Grünen-Parteitag mit Blick auf die gescheiterten Jamaika-Sondierungen und die nun geplante große Koalition.

Sie wisse, dass eine bessere, sozialere und ökologischere Politik möglich sei. Die Grünen würden nicht nur gegen die große Koalition Opposition machen, sondern auch gegen die AfD und die FDP. „Das Jahr 2018 ist für Bündnis 90/Die Grünen das Jahr der wild Entschlossenen.“

20.05 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihren Willen bekräftigt, die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD zum Erfolg zu führen. Merkel bezeichnete das Sondierungsergebnis von Union und SPD als guten Rahmen für den Koalitionsvertrag. „Ich glaube, dass dieser Rahmen geeignet ist, Deutschland richtig zu positionieren und für die Menschen in den nächsten Jahren was richtig Positives zu bewegen.“

19.22 Uhr: Die scheidende Grünen-Chefin Simone Peter hat der SPD vorgeworfen, bei den bisherigen Verhandlungen zur Neuauflage der großen Koalition versagt zu haben. Gerade wenn eine Volkspartei auf 20 Prozent absacke, "dann holt man doch was raus bei den Sondierungen" und mache keine "lauwarmen Kompromisse", sagte Peter am Freitagabend beim Grünen-Parteitag in Hannover.

Konkret warf sie der SPD vor, beim Familiennachzug für Flüchtlinge eingeknickt" zu sein. Das Sondierungspapier von Union und SPD sei zudem ein "klimapolitischer Totalausfall".Dabei hatte man den Grünen nach den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen noch vorgeworfen, selbst bei der Migrationspolitik zu große Zugeständnisse gemacht zu haben.

Seehofer will offenbar Minister werden

18.22 Uhr: Neben Schulz soll auch CSU-Chef Horst Seehofer bereit sein, ein

Ministeramt in Berlin zu übernehmen. Das berichtet der Spiegel. Voraussetzung sei, dass von einem schwarz-roten Koalitionsvertrag ein Aufbruchsignal ausgehen sollte, insbesondere im Bereich der Digitalisierung, heißt es im Bericht. Seehofer soll dies in internen Gesprächen deutlich gemacht haben.

Wie der Spiegel schreibt, werde Seehofers Signal in der CSU als Hinweis gewertet, dass er in einer möglichen Koalition entweder ein um Digitalthemen erweitertes Wirtschaftsministerium übernehmen könnte oder sich sogar um das Finanzministerium bemühen soll.

+ Horst Seehofer (l), Martin Schulz (r) und Bundeskanzlerin Angela Merkel wollen bis 4. Februar ein Verhandlungsergebnis haben. © dpa

18.03 Uhr:Die CDU will in den Koalitionsverhandlungen laut Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier beim Thema Migration keine großen Zugeständnisse an die SPD machen. Man habe bei den Sondierungen ein gemeinsames Ergebnis erzielt und das müsse gelten, sagte Bouffier am Freitagnachmittag beim „Künzeller Treffen der CDU Hessen“. „Dann werden wir mal schauen, ob es Punkte gibt, die wir drumherum machen können, aber im Kern wird es dabei bleiben müssen.“ Dies sei auch den Sozialdemokraten klar.

17.20 Uhr: Zum Auftakt der Koalitionsverhandlungen von Union und SPD sind Zweifel an den Finanzplänen für eine neue große Koalition aufgekommen. Die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) berichteten unter Berufung auf eine Aufstellung der Haushaltspolitiker der CDU/CSU-Bundestagsfraktion über eine Finanzierungslücke von bis zu 100 Milliarden Euro. Die im Finanztableau des Sondierungspapiers ausgewiesenen Ausgaben von rund 46 Milliarden Euro seien "nur die halbe Wahrheit der Kosten", zitierten die Zeitungen aus der Aufstellung.

Die "nicht prioritären Maßnahmen" im Sondierungspapier könnten demnach je nach Ausgestaltung und zeitlichem Beginn schlimmstenfalls "zu finanziellen Auswirkungen für den Bundeshaushalt beziehungsweise die Sozialversicherungen in Höhe von bis zu 100 Milliarden Euro" führen.

Für die schwarz-roten Pläne zur Alterssicherung, die unter anderem die Einführung einer Grundrente für Geringverdiener und die Ausweitung der Mütterrente vorsehen, würden die Unions-Haushälter mit jährlichen Kosten von zehn Milliarden Euro rechnen.

Für die Aufstockung der Krankenkassenbeiträge von Hartz-IV-Empfängern würden ebenfalls zehn Milliarden Euro pro Jahr fällig, hieß es. Die vereinbarte Erhöhung der Ausgaben für die Entwicklungszusammenarbeit führe den Berechnungen zufolge zu einer Belastung des Bundeshaushalts von rund 15 Milliarden Euro.

Für Schulz kommt Verzicht auf Ministerjob nicht in Frage

Die vorgesehene Aufstockung der Bundespolizei um 7500 Stellen sowie weitere Ausgaben für den Ausbau der digitalen Infrastruktur seien in der Aufstellung der Haushälter auch noch nicht berücksichtigt. Hinzu kommen weitere kleinere und größere Ausgaben, bei denen sich die Verhandler dem Bericht nach verkalkuliert haben sollen.

15.05 Uhr: CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sieht zum Start der Koalitionsverhandlungen in den offenen Streitpunkten noch keine größeren Annäherungen zwischen Union und SPD. „Die Inhalte haben wir jetzt doch schon rauf und runter kommuniziert, die Positionen sind klar, da hat sich ja heute keine Veränderung ergeben“, sagte Dobrindt nach den ersten Gesprächen am Freitag auf die Frage, inwieweit sich die Union mittlerweile auf die SPD zubewege bei Kernforderungen der Sozialdemokraten.

Lesen Sie auch: CDU-Mann fordert Merkel-Ablösung - und nennt diesen CSU-Politiker als Nachfolger

13.45 Uhr: CDU, SPD und CSU wollen ihre Koalitionsverhandlungen möglichst bis zum 4. Februar abschließen. Das machte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer (CDU), am Freitag nach einer ersten Runde der Koalitionsverhandlungen für alle Seiten deutlich. Sollte doch noch weiterer Verhandlungsbedarf bestehen, stünden als Reserve zwei zusätzliche Tage zur Verfügung.

+ Blick nach oben: Martin Schulz strebt laut einem Medienbericht ein Ministeramt an. © dpa

13.00 Uhr: SPD-Chef Martin Schulz hat nach Informationen des "Spiegel" gegenüber mehreren Mitgliedern der Parteispitze seinen Anspruch auf ein Ministeramt untermauert. Vor dem Sonderparteitag am vergangenen Sonntag hätten mehrere führende Sozialdemokraten die Bereitschaft von Schulz getestet, Parteivorsitz und Regierungsamt zu trennen, berichtete das Nachrichtenmagazin am Freitag. Schulz lehnte demnach ab. "Er ist da entschieden", sagte ein stellvertretender Parteivorsitzender dem "Spiegel". Offen sei nur, welches Ressort er anstrebe. Laut "Spiegel" wird in der SPD damit gerechnet, dass Schulz entweder das Außenamt oder das Finanzministerium besetzen wolle. Öffentlich äußert sich Schulz zu Personalfragen nicht und verweist darauf, dass die Frage der Postenverteilung erst ganz zum Schluss anstehe.

+++ Alle bisherigen Entwicklungen rund um die Koalitionsverhandlungen können Sie in diesem News-Ticker nochmals nachlesen.

Vorbericht

Mehr als 120 Tage nach der Bundestagswahl haben die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD endlich begonnen. Länger hat eine Regierungsbildung in Deutschland noch nie gedauert. Am Freitagvormittag kamen die Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Martin Schulz (SPD) in der CDU-Zentrale in Berlin zusammen, um die Rahmenbedingungen zu klären. Fest steht: Einfach werden die Verhandlungen nicht, dafür gab es bereits in den vorausgegangenen Gesprächen zu viele Störfeuer.

Doch in einem Punkt sind sich Union und SPD einig: Die Verhandlungen sollen rasch zu einem Abschluss gebracht werden. Kanzlerin Angela Merkel hat sich vorgenommen, „optimistisch, aber auch sehr bestimmt in die Gespräche“ zu gehen. Sie will darauf achten, dass die Verhandlungen möglichst zügig voranschreiten werden. Auch CSU-Chef Horst Seehofer drängt auf einen baldigen Abschluss, als Termin nannte er den 8. Februar.

Groko-Verhandlungen: Nahles will sich nicht auf Frist festlegen

SPD-Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles meinte zwar auch, dass die Zeit drängt, eine Frist wollte sie aber nicht setzen. „Wir sollten versuchen, das jetzt zügig zu verhandeln. Wir warten ja nun schon in Deutschland lang genug auf eine Regierung. Aber das lag ja auch nicht nur an der SPD. Ich würde mir ungerne dann doch solche absoluten Enddaten setzen, dann gibt's wieder Nachtsitzungen, wo alle übermüdet sind“, sagte sie. „Gerne zügig, aber auch mit der nötigen Sorgfalt.“ In den nächsten Tagen und womöglich auch in den kommenden Wochen werden die Groko-Verhandlungen weiterhin das bestimmenden Thema in Deutschlands Polit-Landschaft bleiben. In unserem News-Ticker bekommen Sie alle wichtigen Infos!

kus/dpa/AFP/Video: Glomex