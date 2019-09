Greta Thunberg kommt Trump ganz nah - und erntet Lacher in der „Daily Show“

Nach ihrer Ankunft in den USA will Greta Thunberg vor dem Weißen Haus demonstrieren. Ob auch US-Präsident Donald Trump auch vorbeischaut?

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist mit einer Yacht über den Atlantik in die USA gesegelt.

Dafür steht sie seit einiger Zeit in der Kritik. Denn Begleiter und Crew-Personal mussten mit dem Flugzeug an- und abreisen. Das widerspricht eigentlich der Ideologie Thunbergs.

In New York hat sie am Weltklimagipfel teilgenommen.

Update 14.26 Uhr: Nach ihrer Reise mit einem Segelschiff in die USA tritt Greta Thunberg auch in den Vereinigten Staaten für den Klimaschutz ein. Dort ist sie weniger bekannt als in unseren Gefilden, weswegen sie auf öffentlichkeitswirksame Auftritte hoffen muss. Dazu plant sie, heute um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit vor dem Weißen Haus an einem Schulstreik teilzunehmen. Die Schüler in den USA haben dabei sogar die Unterstützung des New Yorker Bürgermeisters Bill de Blasio, der auf Twitter verkündet, den Kampf um das Klima zu unterstützen.

Ein weiterer Termin auf ihrer USA-Reise dürfte Thunberg ebenfalls etwas Bekanntheit gebracht haben: In der Daily Show sprach sie mit Moderator Trevor Noah vor Publikum über den Klimaschutz. Dort machte sie auch der Kontrast zwischen Europa und den USA klar: In ihrer Heimat Schweden werde der menschengemachte Klimawandel als Fakt gehandelt, erklärt Greta. „Hier wird es als etwas diskutiert, an das man entweder glaubt oder nicht“, sagt sie und erntet Lacher. Die Schwedin aber bleibt ernst. Ihre Mission scheint es auch weiterhin nicht zu sein, Smalltalk und Witze machen, sondern Fakten über den Klimawandel zu vermitteln. Der Kontrast zwischen Publikum und diesem besonderen Gast erscheint gerade in dem Show-Setting groß.

Auf die Frage, was jedes Individuum tun sollte, findet Greta Thunberg eine emotionale Antwort: „Wenn ich eine Sache auswählen dürfte, die jeder machen soll, dann wäre es sich selbst zu informieren und zu versuchen, die Situation zu verstehen“, sagt sie und unterstreicht, dass alle Bürger vor allem in Richtung eines politischen Umschwungs arbeiten sollen. „Ich denke, was wir als Individuen tun sollten, ist die Macht der Demokratie zu nutzen und unseren Stimmen Gehör zu verschaffen“, sagt Greta Thunberg. Wie sie sollten alle daran arbeiten, dass die Politik Klimaschutz nicht mehr ignorieren könne. Ihr Kampf geht auf jeden Fall weiter - im nächsten Schritt vor dem Weißen Haus.

Update vom 13. September 2019: Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg will sich am Freitag (17.00 Uhr) vor dem Weißen Haus in Washington an einem Schulstreik für mehr Klimaschutz beteiligen. Ähnliche Protestaktionen in New York waren in den vergangenen zwei Wochen deutlich kleiner ausgefallen als in Europa, wo es einen regelrechten Hype um die 16-Jährige gibt. Thunberg ist in den USA sehr viel unbekannter.

Sie ist seit Ende August in den USA, wo sie an einer Reihe von Terminen teilnehmen will. Unter anderem steht der Jugend-Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York an, kurz darauf auch der UN-Klimagipfel der Staats- und Regierungschefs. In Washington wird sie am Montag von Amnesty International ausgezeichnet.

In den USA werde anders über den Klimawandel gesprochen als in Schweden, sagte Thunberg am Mittwoch (Ortszeit) in der Daily Show von Talkmaster Trevor Noah. Während der Klimawandel ihr in den USA wie eine Art Glaubensfrage vorkomme, werde er in ihrer Heimat „eher wie eine Tatsache“ behandelt.

„Die Welt wird streiken“ - Greta Thunberg ruft zu neuen Großdemos auf

9. September 2019: Greta Thunberg rührt bei ihrem Aufenthalt in den USA weiter ordentlich die Werbetrommel: Die 16-jährige Schwedin will den 20. und 27. September zu weltweiten Klima-Streiktagen machen. „Die Welt streikt erneut für das Klima“, schreibt sie auf Instagram. „Jeder ist willkommen und jeder wird gebraucht.“ Sie selbst werde am 20. in New York und am 27. in Montreal teilnehmen.

8. September 2019: Greta Thunberg bemüht sich darum, die Schulstreik-Bewegung „Fridays for Future“ von Europa aus in die USA zu bringen. Das zeigt ein neues Foto auf ihrem Instagram-Account, das sie inmitten von US-Schülern in New York City zeigt. Es ist für die 16-Jährige bereits die 55. Woche im Schulstreik. Thunberg schreibt dazu: „Ich werde jeden Freitag demonstrieren, wo auch immer ich bin.“

CSU lästert auf Youtube - das geht nach hinten los

7. September 2019: München - Über Umweltaktivistin Greta Thunberg wird immer wieder gespottet. Nachdem sich zuletzt Pop-Titan Dieter Bohlen über die 16-Jährige geäußert hatte, gibt es nun auch aus der CSU entsprechende Töne. Auf ihrem YouTube-Kanal hat die Partei ein entsprechendes Video hochgeladen. Es ist die erste Folge des neuen Formats CSYOU.

Vor der Kamera steht der Armin Petschner, er ist der Social-Media-Chef der Partei. In bekannter Influencer-Manier zieht er über Greta Thunbergs Segeltörn in die USA her. „Klimaneutral? Leider nein. Denn um die Yacht zurück nach Europa zu bringen, müssen fünf Leute nach New York fliegen“, erklärt er.

Seine Behauptungen entsprechen nicht unbedingt der Wahrheit, wie Skipper Boris Herrmann bereits zuvor via Facebook erklärt hatte. Zum einen fliegen weniger Menschen als behauptet in die USA, zum anderen nutzt die Crew die Reise zu Trainingszwecken. Petschner fährt fort: „Auch die Crew, die Greta über den Atlantik gesegelt hat, fliegt zurück. Interessante Definition von klimaneutral.“

Video: CSU lästert über Greta Thunberg

Greta Thunberg: CSUYOU-Video erhält mehr Dislikes als Likes

Petschner kommt schließlich zu der Erkenntnis: „Wäre Greta einfach in die USA geflogen, hätte sie deutlich weniger CO2 produziert.“

Das Video kommt in den sozialen Netzwerken nicht gut an. Zum einen werden die zum Teil dargestellten Fakten kritisiert, zum anderen die Machart. Schließlich erinnern schnelle Schnitte, Soundeffekte und übertriebene Ausdrucksweisen eher an das Werk eines Influencers, als an einen seriösen Beitrag.

„Ich habe gerade das #csyou-Video gesehen und ich würde das bitte gerne einmal rückgängig machen“, findet ein Twitter-User. Ein anderer User schreibt: „Zufrieden mit einem Video ohne Quellen verdrehten Fakten und unfassbar schlechtem Schnitt?“ Hinzu kommt die Anschuldigung, dass die CSU negative Kommentare gelöscht haben soll. Bis Samstagmittag stehen 4.000 Likes rund 168.000 Dislikes gegenüber. Im Netz sind indes fiese Alkohol-Fotos von Greta Thunberg aufgetaucht, wie nordbuzz.de* berichtet. Jägermeister nahm dazu Stellung.

Video: Greta Thunberg protestiert mit US-Schülern vor UNO-Sitz

