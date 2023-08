Die Ukraine hat ein Problem mit dem Durchbruch

Von: Foreign Policy

Die Militärgeschichte legt nahe, dass der derzeitige Feldzug der Ukraine weitaus entmutigender ist, als es die Öffentlichkeit wahrnimmt.

: Es wäre keine Überraschung, wenn die Offensive bestenfalls mit einem Teilerfolg endet Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 03. August 2023 das Magazin Foreign Policy.

Washington, D.C. - Es ist die erklärte Politik der ukrainischen Regierung, das gesamte Gebiet, das Russland seit 2014 erobert hat, einschließlich der Krim, zurückzuerobern. Um dieses Ziel durch militärische Maßnahmen zu erreichen, muss das ukrainische Militär eine der schwierigsten militärischen Aufgaben bewältigen: Es muss dichte, gut vorbereitete Verteidigungsstellungen durchbrechen, etwas Spielraum finden und sich dann entweder schnell auf ein wichtiges geografisches Ziel wie das Asowsche Meer zubewegen, in der Hoffnung, die Reste der verteidigenden russischen Armee auf dem Weg dorthin aufzulösen, oder schnell versuchen, einen Teil der großen russischen Streitkräfte einzukreisen, in der Hoffnung, sie zu vernichten.

Ein Scheitern dieser Art von Kampagne würde bedeuten, dass die Ukraine wahrscheinlich zu einem langen Zermürbungskrieg verurteilt ist - einem ungünstigen Krieg, in dem sie gegen ein viel bevölkerungsreicheres Land antritt. Die Ukraine möchte natürlich einen Zermürbungskrieg vermeiden, indem sie mit ihrer Durchbruchsoffensive Erfolg hat. Die Militärgeschichte legt jedoch nahe, dass die Herausforderungen hier größer sind, als allgemein angenommen wird - zumindest in der westlichen Öffentlichkeit.

Das Problem des Durchbruchs entstand während des Ersten Weltkriegs, als die europäischen Länder zum ersten Mal reich und bevölkerungsreich genug wurden, um sehr lange Fronten zu verteidigen - in einigen Fällen fast ihre gesamten Grenzen. Unterstützt wurden sie dabei durch enorme Verbesserungen der Feuerkraft, einschließlich Reichweite, Geschwindigkeit, Genauigkeit und Tödlichkeit, die den typischen Vorteil der Verteidiger verstärkten: die Fähigkeit, das Gelände auszuwählen, auf dem sie kämpfen, Befestigungen zu errichten und ihre Truppen so anzuordnen, dass sie ihre Feuerkraft möglichst effektiv einsetzen können - zum Beispiel durch Hinterhalte.

Die Perfektionierung von Panzern, Kampfflugzeugen und Funkgeräten ermöglichte es geschickten Angreifern, die Verteidigung zu Beginn des Zweiten Weltkriegs zu überwinden, aber im Laufe der Zeit fanden die Verteidiger Wege, dieselben Mittel einzusetzen. Die Mobilität der gepanzerten Streitkräfte ermöglicht es dem Verteidiger, schnell Reserven in die Abschnitte seiner Verteidigung zu verlegen, die am stärksten vom Zusammenbruch bedroht zu sein scheinen. Eine vernünftige Luftabwehr vorausgesetzt, ist die seitliche Verlagerung von Panzern hinter die eigenen Linien wesentlich einfacher als die Vorwärtsbewegung von Panzern gegen eine verteidigte Stellung durch den Angriff. Die Verteidigung fügte ihrer Trickkiste den massenhaften Einsatz von Panzerabwehrminen und Antipersonenminen hinzu, die, wie US-Analysten kurz nach dem Zweiten Weltkrieg feststellten, als Panzerabwehrwaffen sehr kosteneffizient waren und bis zu 20 Prozent aller durch Feindeinwirkung beschädigten Panzer ausmachten.

Ukrainische Artilleristen wollen die Gegenoffensive im Ukraine-Krieg zu einem aus ihrer Sicht erfolgreichen Ende führen - auch mit Hilfe eines Mehrfachraketenwerfers BM-21 „Grad“. © ANATOLII STEPANOV/afp

Obwohl die filmischen Darstellungen des Zweiten Weltkriegs ein flüssigeres Schlachtfeld zu zeigen scheinen als die des Ersten Weltkriegs, arteten beide Kriege in brutale und blutige Abnutzungsschlachten aus. Wie im Ersten Weltkrieg suchten die Soldaten auf allen Seiten nach Möglichkeiten, die Verteidigung zu durchbrechen, die Mobilität wiederherzustellen und das Schlachtfeld zu manövrieren. Letztendlich fanden sie Wege, dies zu tun, wenn auch nur nach vielen harten Kämpfen und in der Regel erst nach einer großen materiellen Überlegenheit. Eine militärische Faustregel besagt, dass mindestens ein Vorteil von 3:1 in der Kampfkraft erforderlich ist, um eine vernünftige Chance auf Erfolg gegen eine gut durchdachte Verteidigung zu haben.

Aber die Angreifer müssen viel mehr tun, als eine materielle Überlegenheit zu organisieren. Der Verteidiger muss an der Front so ausgedünnt werden, dass er nach einigen anfänglichen Kämpfen den Zusammenhalt verliert; seine taktischen Reserven müssen durch vorherige Aktionen abgebaut, während des Kampfes verzögert oder einfach besiegt werden, wenn sie auftauchen; und seine operativen Reserven müssen ebenfalls entweder im Voraus abgebaut oder durch Täuschung oder unterstützende Angriffe für andere Aufgaben abgezweigt oder ebenfalls besiegt werden, wenn sie auftauchen. All diese Aufgaben müssen integriert und synchronisiert werden, was für jede Armee keine leichte Aufgabe ist.

Probleme beim Durchbruch: Russland hat gut ausgebautes Verteidigungssystem vorbereitet

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts können wir in dem begrenzten Umfang, den die Kombattanten zulassen, die Bemühungen der Ukraine beobachten, einige dieser Probleme anzugehen - vor allem das Problem eines ersten Durchbruchs. Wie inzwischen allen bekannt ist, haben die Russen ein dichtes und gut ausgebautes Verteidigungssystem vorbereitet. Minenfelder, tiefe Panzerabwehrgräben und Betonhindernisse verlangsamen den Angreifer. Die eingegrabenen Verteidiger, einige in Erdwerken, andere in Betonbunkern, decken diese Hindernisse mit direktem Feuer aus Maschinengewehren und Panzerabwehrraketen. Sie werden wahrscheinlich von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen unterstützt, die von ihren eigenen eingegrabenen Stellungen aus feuern. Defensive Kampffahrzeuge bewegen sich häufig zwischen mehreren vorbereiteten Stellungen, um dem Unterdrückungsfeuer des Angreifers zu entgehen. Artilleriefeuer von hinten ermöglicht die plötzliche Konzentration einer großen Anzahl von Granaten und Raketen auf den Angreifer, manchmal mit Streumunition. Der Angreifer muss Minenfelder räumen und andere Hindernisse beseitigen, während er unter Beschuss steht. Dabei wird er oft aufgehalten, sodass das Feuer des Verteidigers sehr effektiv ist. Es kann vorkommen, dass der Angreifer sich trotz der Minen bewegen muss, und die Minen fordern ihren Tribut.

Wir haben auch gesehen, dass die russischen Kampfhubschrauber als sehr mobile taktische Reserve fungieren. Wenn eine ukrainische Einheit an einem Hindernis oder Minenfeld hängen bleibt, verstärken die vom Hubschrauber abgefeuerten Raketen die örtlichen russischen Verteidiger. Aufgrund der niedrigen Flughöhe, die die russischen Flieger wahrscheinlich anwenden, und der Reichweite ihrer Panzerabwehrwaffen sind diese Hubschrauber für die bodengestützte Luftabwehr sehr schwer zu bekämpfen.

Hindernisse und Feuer wirken also zusammen, um Angreifer zu verlangsamen und schließlich zu zerstören. Aus Berichten über die Kämpfe geht hervor, dass die besten westlichen gepanzerten Fahrzeuge in diesen Kämpfen - Leopard II-Panzer und Bradley-Kampffahrzeuge - bei ihren Angriffsversuchen erhebliche Schäden erlitten haben. Der einzige Lichtblick für die Ukraine ist die Tatsache, dass die Besatzungen und Infanterieeinheiten die Schäden an den Fahrzeugen in der Regel überleben, was ein Verdienst der westlichen Konstrukteure ist. Dies reicht jedoch nicht aus, um die Offensive zum Erfolg zu führen. Für einen erfolgreichen Durchbruch müssen die Fahrzeuge selbst in der Lage sein, sich vorwärtszubewegen und ihre Feuerkraft in die Tiefe der gegnerischen Stellungen zu bringen.

In der Vergangenheit wurden die Verteidiger durch zwei Maßnahmen ausgedünnt. Die einfachste ist die vorherige Zermürbung, die durch den unmittelbaren Schock einer wirklich massiven offensiven Feuerkraft ergänzt wird. Die Angreifer bekämpfen die Verteidiger lange Zeit, nehmen hohe Kosten in Kauf und setzen darauf, dass die Verteidiger ihre Verluste nicht so schnell ersetzen können wie die Angreifer.

Ein Erfolg der Ukraine wie im Herbst 2022 in Charkiw ist nicht in Sicht

Genau das taten die Alliierten im Zweiten Weltkrieg im Kampf gegen die Deutschen. Mit der Zeit wurde die deutsche Kampfkraft einfach aufgerieben, vor allem durch die Kämpfe an der Front, aber auch durch die Bombardierungen der Alliierten. Die USA, die Sowjetunion und die Briten, die in Bezug auf Bevölkerung und Industriekraft weit überlegen waren, produzierten viel mehr Waffen und stellten viel mehr Einheiten auf als die Nazis. Die Bemühungen des deutschen Heeres um eine kohärente, durch mobile Reserven gestützte Verteidigung scheiterten schlichtweg an unzureichenden Ressourcen, obwohl es eine ganze Weile dauerte, bis der taktische Scharfsinn der Alliierten mit dem der Wehrmacht gleichzog.

Die bloße Zerstörung war auch ein entscheidendes Mittel der Alliierten, um die Verteidigung endgültig zu schwächen. Bei den Durchbruchsversuchen im Westen kombinierten die USA und die Briten massiven Artilleriebeschuss mit konzentrierten Bombenangriffen. Die Sowjets im Osten taten dasselbe, obwohl sie sich mehr auf ihre Artillerie als auf ihre Luftstreitkräfte verließen.

Es sieht nicht so aus, als sei die ukrainische Ausrüstung mit Artillerie, Raketenwerfern und Drohnen dieser Aufgabe gewachsen, aber diese Frage kann nur der weitere Verlauf der Kampagne beantworten. Und obwohl die Ukraine hofft, dass der Westen sie bald mit Kampfflugzeugen beliefern wird, legen die Erfahrungen der USA bei der Operation „Desert Storm“ gegen einen weitaus weniger fähigen Gegner als Russland nahe, dass die Anzahl der Kampfflugzeuge, die erforderlich sind, um sowohl die russische Luftabwehr zu unterdrücken als auch die russischen Bodentruppen in der Tiefe anzugreifen, weit über allen bisher genannten Zahlen liegt.

Die andere Möglichkeit, die feindlichen Streitkräfte zu schwächen, besteht darin, sie an einem Frontabschnitt zu überraschen, den sie aus eigenen Gründen nur schwach verteidigt haben. Das haben die Deutschen im Dezember 1944 in der Ardennenschlacht gegen die Amerikaner getan. Die Vereinigten Staaten und Großbritannien verfügten nicht über ausreichende Kräfte, um Offensiven auf der gesamten Front zu unterstützen. Die Vereinigten Staaten nutzten das hügelige und bewaldete Terrain der Ardennen, das als besser zu verteidigen galt, um eine „Ökonomie der Kräfte“ zu erreichen. Sie deckten die Front nicht nur mit einer Dichte ab, die nur halb so hoch war wie die von ihrer eigenen Doktrin empfohlene, sondern nutzten die Ardennen auch als - wie der Historiker Charles B. MacDonald es später nannte - „Kinderstube und Altersheim“, indem sie neue Divisionen einführten und Veteranendivisionen, die ungewöhnlich hohe Verluste erlitten hatten, einen Raum boten, um sich zu erholen.

Der deutsche Nachrichtendienst fand dies heraus, und eine sorgfältige Tarnung und Täuschung ermöglichte es den Deutschen, eine sehr große Streitmacht in diesem Sektor zu konzentrieren, ohne dass die USA dies bemerkten, und so ein günstiges Verhältnis von etwa 3:1 zu erreichen. Anfänglich hatten die Deutschen einige Erfolge zu verzeichnen, doch ihre Unfähigkeit, die taktischen und operativen Reserven der Alliierten zu besiegen und ihre Vorstöße vollständig zu versorgen, veranlasste sie schließlich, den Angriff abzubrechen.

Mit ihrer erfolgreichen Offensive in der Oblast Charkiw im Herbst 2022 fanden die Ukrainer einen dünn besetzten Frontabschnitt vor. Die Russen hatten Anfang des Jahres so viele Verluste erlitten, dass sie irgendwo sparen mussten, und das taten sie in Charkiw. Der ukrainische Nachrichtendienst fand dies heraus und konnte die Russen entweder überraschen, oder die Russen nahmen die Verluste einfach hin. Obwohl ihr Rückzug wie eine Flucht aussah, konnten sie die Gefangennahme oder Zerstörung der meisten ihrer Einheiten vermeiden.

Die Ukrainer haben zweifellos gehofft, die Erfahrung von Charkiw in ihrer Gegenoffensive im Sommer 2023 wiederholen zu können, aber bis jetzt ist der Erfolg noch nicht in Sicht.

Ein Mädchen betrachtet die Fotos von ukrainischen Soldaten, die im Krieg gegen Russland gefallen sind, an der Wand der Erinnerung. © Jae C. Hong/dpa

Russland hat Kampfkraft im Verlauf des Ukraine-Kriegs wiederherstellen können

Auf den ersten Blick scheinen die russischen Streitkräfte in der Ukraine dünn gesät zu sein, was die Hoffnung auf erfolgreiche Offensiven genährt hat. Nach meiner Schätzung sind die Russen mit vielleicht 40 Brigaden in den Krieg gestartet. Einige wurden zerschlagen, und die meisten haben eine hohe Zermürbung erlitten, aber die Mobilisierung der russischen Reservetruppen im Herbst 2022 scheint es ihnen ermöglicht zu haben, ihre Kampfkraft wiederherzustellen. Aber selbst wenn wir davon ausgehen, dass sie wieder in voller Stärke zur Verfügung stehen, können die Russen bestenfalls die gesamte etwa 1.000 Kilometer lange Front verteidigen, indem sie jede Brigade ohne Reserven einsetzen - und selbst das ist vielleicht etwas übertrieben. Während des Kalten Krieges hätten Analysten gesagt, dass eine Brigade höchstens 15 bis 20 Kilometer erfolgreich verteidigen kann, auch nur für kurze Zeit.

Doch moderne Technologien - wie Drohnen, fortschrittliche Artillerie- und bodengestützte Raketensysteme sowie Panzerabwehrlenkraketen mit großer Reichweite - ermöglichen es den Verteidigungseinheiten, größere Aufgaben zu übernehmen als ihre Vorgänger. Der Offensiverfolg der ukrainischen Armee im Herbst 2022 hat es den Russen paradoxerweise auch ermöglicht, ihre Linien zu verkürzen und damit ihre Verteidigungsaufgabe zu erleichtern. Die Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Südukraine hat die Verteidigung des Südens erleichtert und eine weitere Konsolidierung der russischen Kampfkraft ermöglicht.

Möglicherweise haben die Russen ihren Streitkräften in der Ukraine auch zusätzliche Kampfeinheiten hinzugefügt. Ominöserweise erklärte General Christopher Cavoli, der Oberbefehlshaber der US-Verbündeten in Europa, im April, dass die russischen Streitkräfte in der Ukraine stärker seien als zu Beginn des Krieges. Er nannte keine Zahlen, aber ich habe von bis zu 300.000 Soldaten gehört, verglichen mit 200.000 zu Beginn des Krieges. Wenn das stimmt, dann hat Russland wahrscheinlich zusätzliche Brigaden in die Ukraine verlegt und damit seine Fähigkeit verbessert, taktische und operative Reserven aufrechtzuerhalten.

Einige westliche Experten vermuten, dass die Russen keine Reserven mehr haben, aber das würde bedeuten, dass die Russen immer noch die militärischen Amnesiekranke sind, die sie zu Beginn des Feldzugs waren. Die Russen haben jedoch seit Monaten effektiv gekämpft, also müssen sie sich an ihre alten Handbücher und Praktiken erinnert haben, und es ist ihnen auch gelungen, neue Technologien zu nutzen. Wenn westliche und ukrainische Geheimdienste glauben, dass es keine nennenswerten russischen Reserven gibt, würde dies sowohl die Entschlossenheit der Ukraine erklären, ihre Bemühungen fortzusetzen, die russischen Verteidigungsstellungen zu durchbrechen, als auch die Vertrauenserklärungen der westlichen Militärs in die Offensive. Sie können immer noch hoffen, die erste russische Verteidigungslinie zu durchbrechen, die Mobilität auf dem Schlachtfeld wiederherzustellen und die verbleibenden russischen Kräfte aus den Angeln zu heben.

Es wäre keine Überraschung, wenn die Offensive der Ukraine bestenfalls mit einem Teilerfolg endet

Sollte sich diese Annahme jedoch als falsch erweisen, dann hat es wahrscheinlich wenig Sinn, dass die Ukraine ihre derzeitigen Bemühungen fortsetzt, denn selbst wenn sie tief in von den Russen gehaltene Gebiete vordringt, wird sie wahrscheinlich unter den denkbar ungünstigsten Umständen auf erhebliche russische Gegenangriffe stoßen - bei durch Zermürbung geschwächten eigenen Kräften, die aufgrund der vorangegangenen Kämpfe aufgesplittert und verstreut sind und wahrscheinlich unterversorgt sind. Zu diesem Zeitpunkt könnten sich die ukrainischen Streitkräfte auch außerhalb der Reichweite einiger ihrer eigenen Unterstützungsdrohnen, Artillerie und Raketen befinden, auf die sie sich verlassen haben und die nun aufgrund russischer Störsender weniger effektiv zu sein scheinen als früher.

Ein solch schrecklicher Ausgang ist keineswegs sicher, aber das Problem für die Ukraine besteht darin, dass sie keine Erfahrung hat, auf die sie zurückgreifen kann, wenn diese Möglichkeit eintritt. Und da die ukrainische Luftwaffe klein und weitgehend auf die Verteidigung ausgerichtet ist, kann die Luftwaffe die Ukrainer nicht retten. Sie werden auf sich allein gestellt sein. Die Russen haben in diesem Krieg zwar weder viel Geschick bei mobilen Operationen noch viel Improvisationstalent bewiesen, aber sie haben sich im Laufe des Konflikts verbessert, und es ist nicht ausgeschlossen, dass sie auf ihre Chance warten.

Die ukrainischen Streitkräfte befinden sich noch in den ersten Tagen ihrer Sommeroffensive. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts scheint es sich um eine Großoffensive mit dem Ziel Asowsches Meer und eine unterstützende Offensive um Bachmut zu handeln. Wenn diese Bemühungen an Fahrt gewinnen, könnten sie dennoch mit zwei wichtigen Problemen konfrontiert werden: mit den russischen taktischen Reserven, die sich ihnen in den Weg stellen, um ihren Schwung zu brechen, und mit den russischen operativen Reserven, die sich für Gegenangriffe auf die immer länger werdenden ukrainischen Flanken sammeln könnten. Die russische Luftwaffe, die in den letzten Wochen bei Bodenangriffen wesentlich erfolgreicher war als zu Beginn des Krieges, kann den ukrainischen Vormarsch weiter verlangsamen, indem sie sowohl Kampfverbände als auch die Logistik trifft.

Wahrscheinlich wurden diese Probleme im Rahmen von Kriegsspielen mit Nato-Beratern analysiert, und wahrscheinlich wurden zumindest in der Theorie auch Lösungen gefunden. Die Geschichte lehrt jedoch, dass diese Operationen in Bezug auf Material, Planung und militärische Fähigkeiten sehr anspruchsvoll sind. Es gibt nur wenige Fakten, die ausreichen, um eine fundierte Einschätzung der Erfolgschancen der Ukraine vorzunehmen. Beobachter sollten jedoch nicht überrascht sein, wenn diese Offensive bestenfalls mit einem Teilerfolg abschließt.

Zum Autor Barry R. Posen ist der internationale Ford-Professor für Politikwissenschaft des Programms für Sicherheitsstudien am Massachusetts Institute of Technology. Als Stipendiat des Council on Foreign Relations, der 1982 dem Büro des US-Verteidigungsministers zugeteilt wurde, arbeitete er an Fragen im Zusammenhang mit den sowjetischen Bodentruppen und gepanzerten Durchbruchsoperationen an der innerdeutschen Grenze. Er hat bereits über das Problem des gepanzerten Durchbruchs in „Breakthroughs: Armored Offensives in Western Europe 1944“.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 03. August 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

