Aufruhr um Wölfe: Grünen-Ministerin ist gegen Abschuss – unter Verweis auf Elefanten und Tiger

Von: Patrick Mayer

Die Grünen-Bundesumweltministerin lehnt eine Abschuss-Erlaubnis für Wölfe in Deutschland offenbar ab. Jetzt soll zumindest die Wolfspopulation erfasst werden.

München/Bonn - Der Wolf geht um: In der Debatte um einen möglichen Abschuss der Tiere hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Die Grünen) auf den Artenschutz der Wölfe hingewiesen.

Wölfe in Deutschland: Immer häufiger werden Schafe, Rinder und Ponys gerissen

„Wenn wir von Ländern mit einem anderen Wohlstandsniveau als Deutschland erwarten, dass sie Elefanten, dass sie Tiger, dass sie andere Raubtiere, die dort relevante Schäden verursachen, schützen sollen“, solle man auch der eigenen Schutzverantwortung für dieses eine Raubtier nachkommen, sagte sie an diesem Freitag (12. Mai) zum Abschluss der Umweltministerkonferenz (UMK) der Länder in Königswinter bei Bonn.

In den vergangenen Monaten wurden vermehrt Fälle durch Wölfe gerissener Schafe, Rinder und Ponys in ganz Deutschland bekannt, etwa aus Bayern, Rheinland-Pfalz oder Niedersachsen. In den benachbarten Niederlanden soll ein Wolf unlängst sogar einen Rennradfahrer verfolgt haben.

Wölfe: Ihre Population steigt in Deutschland seit Jahren offenbar deutlich. © IMAGO/Martin Wagner

Der Rheinische Landwirtschafts-Verband (RLV) hatte im Umfeld des Gipfels zu einer Kundgebung in der NRW-Kleinstadt zum Thema „Wolfspolitik: Jetzt ändern!“ aufgerufen. Der Verband mit seinen rund 15.000 Mitgliedern zwischen Ruhrgebiet, Düsseldorf, Köln, Bonn und Aachen fordert konkret die „Entnahme“ von Wölfen, ergo die Erlaubnis zum Abschuss der Tiere.

Wölfe in Deutschland: Landwirte fordern Kontrolle der Wolfspopulationen

Bei besagter Demonstration überreichten RLV-Vertreter Nordrhein-Westfalens Umweltminister Oliver Krischer (Die Grünen) einen Forderungskatalog, in der sie eine stärkere Kontrolle der Wolfspopulationen forderten. Konkrete Beschlüsse zur Wolfspolitik wurden auf der zweitägigen Konferenz am Siebengebirge laut dpa jedoch nicht gefasst. Bis zur nächsten UMK im Herbst in Münster soll es zumindest eine Bestandsaufnahme zur derzeitigen Wolfspopulation in Deutschland geben, hieß es aus Königswinter.

Allein Ende Februar wurden als Bilanz eines einzigen Wolfs-Übergriffs in Dinslaken 39 Tiere Opfer des Schermbecker Wolfsrudels.

Der Unmut unter Landwirten ist groß: Der RLV schreibt auf seiner Website von „aufgerissenen hochträchtigen Schafen“ und „notgetöteten Tieren“. Auf der Verbandswebseite heißt es weiter: „Allein Ende Februar wurden als Bilanz eines einzigen Wolfs-Übergriffs in Dinslaken 39 Tiere Opfer des Schermbecker Wolfsrudels. Die Herde war gesichert mit einem empfohlenen Schutzzaun von 1,10 m Höhe, ebenso hatte eine Herdenschutzberatung stattgefunden. Schon in der Vergangenheit wurden im Schermbecker Wolfsgebiet Schutzzäune überwunden und selbst Ponys angegriffen und getötet.“

Wölfe in Deutschland: 161 Wolfsrudel zwischen Niedersachsen und Bayern

Laut Bundesamt für Naturschutz (BFN) wurden deutschlandweit zwischen April 2021 und April 2022 insgesamt 1175 registrierte Wölfe nachgewiesen. Im selben Monitoringjahr wurden in der Bundesrepublik den BFN-Informationen zufolge zudem 161 Wolfsrudel bestätigt. Der Bestand wuchs im Vergleich zu 2018/19 (105), zu 2019/20 (128) und zu 2020/21 (158) deutlich. Die meisten Wolfsrudel wurden in Brandenburg (47) registriert, gefolgt von Niedersachsen (34).

Das Bundesland Bayern hat mittlerweile strikt reagiert. Laut einer jüngsten Entscheidung der Staatsregierung genügt im Freistaat künftig der Riss eines Nutztieres, um Wölfe abschießen zu dürfen. Wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Ende April mitteilte, braucht es dafür auch kein DNA-Gutachten mehr. (pm)