Gerhard Schröders Frau plaudert pikantes Ehe-Detail aus - und stellt ihn in NDR-Talkshow bloß

Zwei Jahre Ehe zwischen Altkanzler Gerhard Schröder und Soyeon Schröder-Kim ist ein Thema im NDR-Talk. Sie plaudert munter Privates aus.

Soyeon Schröder-Kim erzählt im „NDR Talk“ über ihre Ehe mit dem Altkanzler.

mit dem Altkanzler. Schröder-Kim verrät, dass sie Gerhard Schröder nur unter einer Bedingung heiraten wollte´.

nur unter einer Bedingung heiraten wollte´. Dann plaudert die Dolmetscherin ein pikantes Detail aus ihrem Alltag aus.

Hannover - Gerade haben die beiden ihren zweiten Hochzeitstag gefeiert: Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) und Soyeon Schröder-Kim. Ein guter Aufhänger für den NDR-Talk am Dienstag, zu dem die 52-jährige Süd-Koreanerin geladen war. Von der jungen Liebe und dem Hochzeitstag geht es dann aber direkt zum Thema Rotwein - und einem pikanten Detail über das Ehepaar Schröder-Kim.

Gerhard Schröders Passion für das rote, alkoholische Getränk ist so bekannt, dass sie natürlich auch Talkmaster Hubertus Meyer-Burckhardt ein Begriff ist. Tatsächlich: „Man lernt Wein kennen“, sagt Schröder-Kim, die bis zu dieser Ehe gar keinen Alkohol getrunken hat. Seitdem hat sich etwas geändert.

Gerhard Schröder: Alkohol ist offenbar schon länger Thema bei den Eheleuten

Eine Weinliebhaberin sei sie nicht. „Aber ich trinke mit“, sagt sie. „Damit mein Mann weniger trinkt“. Offenbar ist Alkohol bei dem Paar schon länger Thema. Das wird noch deutlicher, als Hubertus Meyer-Burckhardt genau wissen will, wie der Heiratsantrag abgelaufen sei. Schröder-Kim, gibt nicht zum ersten Mal Details aus ihrem Eheleben preis, plaudert weiter und es wird klar: Ihren Liebsten kennt sie wohl recht gut. Immerhin ist sie schon die fünfte Ehefrau von Schröder. Einmal war er sogar wegen Ehebruch angeklagt. Man müsse doch nicht heiraten, wegen ein paar Jahren, habe sie geantwortet, berichtet sie.

Ihre Forderung: „30 Jahre musst du mir bieten“, sagt sie. Das ist zugegebenermaßen für einen Mann von heute 76 Jahren schwierig zu bewerkstelligen. Wie das klappen kann, hatSchröder-Kim ihrem quasi Verlobten aber auch gleich erklärt: „Wenn du ab jetzt keinen Alkohol mehr trinkst, klappt das.“ Seine Antwort sei ganz die eines Realpolitikers gewesen, sagt sie. „Das zu versprechen, wäre eine Lüge“, habe er gesagt.

Schröder und seine Ehefrau Soyeon Schröder-Kim: Der Heiratsantrag war eine harte Verhandlung über Alkohol

Aber: Laut Schröder-Kim hat er zugleich versprochen, seinen Rotwein-Konsum auf zwei Gläser am Tag zu reduzieren. „Er dachte, ich sei beeindruckt von dieser Versprechung“, sagt Schröder-Kim im NDR-Talk. Aber weit gefehlt. „Jeden Tag. Zwei Gläser Wein. Das war für mich ein Alkoholiker.“ Immerhin: Bis auf wenige Ausnahmen, so Schröder-Kim, habe er sich bis jetzt an das Versprechen gehalten.

Das Eheglück, das nicht immer unproblematisch war, scheint somit noch ungetrübt. Für seine Soyeon schwingt Gerhard Schröder auch mal den Kochlöffel - und begleitet sie zu ihren Terminen, wenn es geht. Auch in den Sender, wie das Publikum von Talkmaster Hubertus Meyer-Burckhardt erfährt. Der weiß zu berichten: „Er ist hinter den Kulissen und amüsiert sich prächtig mit der Freundin von Till Schweiger.

Im Gegensatz zuAngela Merkel, über deren Ehe nur wenig bekannt ist*, hatte die Öffentlichkeit am Privatleben von Gerhard Schröder schon immer viel Anteil. Bei den Zuschauern kam die fünfte Ehefrau Schröders unterschiedlich gut an. Einige schätzten die Zukunft des Eheglücks düster ein. „Seit zwei Jahren verheiratet. Da war jeder noch verliebt.... Schröder kennt sich da aus.“, schreibt etwa ein Twitter-User.

Seit 2 Jahren verheiratet.

Da war jeder noch verliebt....



Schröder kennt sich da aus.#NDRTalkshow — bobbel.bleibt.daheim. (@chrissybobbel) May 12, 2020

Video: Altkanzler Gerhard Schröder heiratet zum fünften Mal Ehe

Lesen Sie auch: Zwei Fragen einer Abgeordneten verdeutlichen den Grünen-Absturz - Merkel bügelt sie einfach weg

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion.