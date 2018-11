Generaldebatte im Bundestag: Lindner fordert Merkel und Seehofer indirekt zum Rücktritt auf

Bei der Generaldebatte im Bundestag hat FDP-Chef Christian Lindner Kanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer indirekt zum Rücktritt aufgefordert. Der News-Blog.

Am heutigen Mittwochmorgen hat im Bundestag die Generaldebatte über die Regierungspolitik stattgefunden.

Kanzlerin Angela Merkel hielt erstmals seit ihrer Ankündigung, nicht nochmal für den CDU-Vorsitz zu kandidieren, eine Rede im Bundestag.



AfD-Fraktionchefin Alice Weidel äußerte sich bei der Generaldebatte über die dubiosen Spendengelder und warf der Kanzlerin eine „Politik der Spaltung“ vor.

FDP-Chef Christian Lindner forderte indes Merkel und Seehofer indirekt zum Rücktritt auf (siehe 10.31 Uhr).



>>> Aktualisieren <<<

Haushaltsdebatte im Bundestag: Hofreiter bezeichnet Koalition als „Selbsthilfegruppe“

11.25 Uhr: Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat der Koalition von Union und SPD vorgeworfen, sich trotz gewaltiger Aufgaben hauptsächlich um sich selbst zu drehen. „Wir erleben eine Koalition, die als große Selbsthilfegruppe vor allem mit sich selbst beschäftigt ist und schon lange nicht mehr mit den Fragen und den Nöten der Menschen“, sagte er am Mittwoch in der Haushaltsdebatte des Bundestags. CDU und CSU hätten sich zweimal zerstritten und suchten nun nach neuen Vorsitzenden. „Und die SPD? Die SPD sitzt da wie das berühmte Kaninchen vor der Schlange.“

Großdemonstrationen wie in München, Chemnitz und Berlin seien ein „Stoppschild“ der Mehrheitsgesellschaft gegen rechte Hetze, aber auch gegenüber einer Regierungspolitik, „die die großen Probleme nicht und die kleinen viel zu häufig falsch anpackt“, sagte Hofreiter. Er warb für eine starke Europäische Union, die alleine Klima- und Sozialdumping in der Wirtschaft etwas entgegensetzen könne. Für mehr Gerechtigkeit und Chancengleichheit brauche es eine Kinder-Grundsicherung, ein Ende der Immobilienspekulationen, Bankenregulierung sowie gerechte Steuern auch für Digitalkonzerne.

Generalauschuss im Bundestag: Brinkhaus warnt vor Spaltung der Gesellschaft

11.10 Uhr: Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus hat vor einer Spaltung der Gesellschaft in Deutschland gewarnt. Es sei eine „verhängnisvolle Entwicklung“, dass der Zusammenhalt schwinde, sagte Brinkhaus am Mittwoch in der Generalaussprache im Bundestag. Der gesellschaftliche Konsens bröckele. Es gehe um Solidarität und darum, die Dialogfähigkeit zu stärken.

Was die Menschen am meisten beunruhige, sei die Frage, wie es weitergehe, sagte der CDU-Politiker mit Blick auf den digitalen Wandel und die Künstliche Intelligenz - den verstärkten Einsatz etwa von Robotern am Arbeitsplatz. Die Politik müsse auf Zukunftsfragen Antworten geben. Dabei komme es zentral etwa auf Weiterbildung an. Brinkhaus warb außerdem für eine vertiefte Zusammenarbeit in der Europäischen Union.

Wagenknecht bei Generaldebatte im Bundestag: Haben uns an Unfähigkeit von Regierungen gewöhnt

11.07 Uhr: Die Bundesregierung vernachlässigt bei ihren Investitionen nach Ansicht von Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht die Interessen der Menschen. „Meinen Sie wirklich, dass zufriedene Rüstungslobbyisten wichtiger sind als zufriedene Wähler?“, fragte sie am Mittwoch in der Generalaussprache zum Haushalt im Bundestag. „Wenn Sie das meinen, ist es wirklich kein Wunder, dass es mit solchen Parteien bergab geht.“ Den Etat für Waffen und Kriegsgerät stocke die Koalition um Milliarden auf, sei aber nicht in der Lage, alte Menschen vor Armut zu schützen, allen Kindern eine gute Bildung zu ermöglichen und ländliche Regionen mit schnellem Internet zu versorgen. „Das ist doch eine irre Politik“, sagte Wagenknecht. „Ich finde, wir haben uns viel zu sehr an die Unfähigkeit von Regierungen gewöhnt.“

Haushaltsdebatte im Bundestag: Nahles wirbt für Grundgesetzänderungen zur Schulfinanzierung

10.43 Uhr: SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hat für die von der großen Koalition geplanten Finanzhilfen des Bundes für Schulen geworben. In den Schulen Deutschlands sei das Thema Digitalisierung „wirklich dringend“, sagte die Parteivorsitzende der Sozialdemokraten am Mittwoch in der Haushaltsdebatte des Bundestags. „Wir haben das Geld, das ist da.“ Dafür brauche es aber eine Änderung des Grundgesetzes. Mit FDP und Grünen sei man dafür „in intensiven Beratungen“. Es müsse nun ermöglicht werden, dass der Bund die Schulen unterstützen dürfe.

Nahles lobte den Haushalt der großen Koalition für 2019. „Dieser Haushalt investiert in die richtigen Fragen, nämlich in Chancengleichheit, in Bildung“, sagte Nahles. Er sorge aber auch für Sicherheit - für soziale Sicherheit etwa bei Renten und in der Pflege, aber auch für einen handlungsfähigen Staat und neue Stellen bei der Bundespolizei.

Generalausschuss im Bundestag: Lindner fordert Merkel und Seehofer indirekt zum Rücktritt auf

10.31 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner wirft der Bundesregierung eine unsolide Haushaltspolitik vor. „Baukindergeld, Mütterrente, Brückenteilzeit und, und, und - alles überwiegend konsumtive Ausgaben“, sagte Lindner am Mittwoch während der Haushaltsdebatte im Bundestag in Berlin. „Sie setzen keine Impulse dafür, den Etat zukünftig zu finanzieren, Sie schaffen Ansprüche, die den Etat zukünftig strangulieren werden.“

Lindner forderte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) zudem indirekt zum Rücktritt auf. „2018 ist ein verlorenes Jahr. Bei der Wettbewerbsfähigkeit, bei der Bildung, der Digitalisierung, im Klimaschutz, bei der Dieselproblematik, der Einwanderung und Europa“, beklagte Lindner. „Frau Bundeskanzlerin und Herr Seehofer, Sie beide haben erkannt, dass Ihre Parteien Erneuerung brauchen. Was für Parteien richtig ist, das kann für das Land, das kann für die Bundesrepublik Deutschland nicht falsch sein. Und deshalb hoffen wir auf das neue Jahr.“

Generaldebatte im Bundestag: Merkel verteidigt umstrittenen UN-Migrationspakt

10.15 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den umstrittenen UN-Migrationspakt im Bundestag verteidigt. „Dieser Pakt für Migration, genauso wie der Pakt für Flüchtlinge, ist der richtige Antwortversuch, (...) globale Probleme auch international und miteinander zu lösen“, sagte die scheidende CDU-Vorsitzende am Mittwoch in der Generaldebatte zum Bundeshaushalt. Die Flüchtlingskrise habe gezeigt „wie wichtig es ist, Flucht aber auch Migration im Zusammenhang des internationalen Kontextes zu lösen und nicht zu glauben, irgendein Land könnte das alleine“.

Merkel sagte, dass der Pakt in „nationalem Interesse“ sei, weil er die Bedingungen auf der Welt für Flucht und Arbeitsmigration verbessern könne. Sie betonte aber auch, dass der Pakt nicht rechtlich bindend sei und nationale Gesetzgebung nicht berühre.

Generaldebatte im Bundestag: Merkel spricht über Nationalismus und Patriotismus

10.04 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel über den Unterschied zwischen Nationalismus und Patriotismus: „Das Schöne an der heutigen Zeit ist, dass es wieder richtige Gegensätze gibt. Und dass man einfach sagen muss, da gibt es auch keine Kompromisse. Entweder man gehört zu denen, die glauben, sie können alles alleine lösen und müssen nur an sich denken. Das ist Nationalismus in reinster Form. Das ist kein Patriotismus. Denn Patriotismus ist, wenn man im deutschen Interesse auch andere mit einbezieht und Win-Win-Situationen akzeptiert.“

Generaldebatte im Bundestag: Merkel sieht große Herausforderung durch digitalen Wandel

9.55 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den rasanten digitalen Wandel als eine zentrale Herausforderung bezeichnet. Die Digitalisierung werde das Leben in allen Bereichen „tiefgreifend und qualitativ verändern“, sagte Merkel am Mittwoch bei der Generalaussprache im Bundestag. „Die Zeit drängt.“ Deutschland stehe in einem „wahnsinnigen globalen Wettbewerb“. Beim digitalen Wandel müsse der Mensch im Mittelpunkt stehen und nicht von der Technik beherrscht werden.

„Wir wollen wieder überall Weltklasse werden“, sagte die Kanzlerin zudem bezogen auf die digitale Infrastruktur und die Bedeutung von Investitionen in die Künstliche Intelligenz. Daneben müsse die digitale Verwaltung für die Bürger ausgebaut werden.

Merkel verwies außerdem auf wichtige Weichenstellungen der Regierung bei der Rente, in der Finanz- und Wohnungspolitik sowie bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Weidel attackiert Merkel im Bundestag - Kanzlerin schießt zurück

9.45 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel lässt mit einer Antwort auf die Rede von Alice Weidel nicht lange auf sich warten. Zuvor hatte die Fraktionschefin der Alternativen in ihrer Rede im Bundestag hautsächlich über das Thema Parteispenden gesprochen. Die Reaktion der Kanzlerin dazu: „Das Schöne an freiheitlichen Debatten ist, dass jeder über das spricht, was er für das Land für wichtig hält.“

AfD-Fraktionschefin Weidel wirft Merkel „Politik der Spaltung“ vor

9.33 Uhr: AfD-Fraktionschefin Alice Weidel hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine „Politik der Spaltung und Unvernunft“ vorgeworfen. Weidel sprach am Mittwoch bei der Generalaussprache im Bundestag von einem „Ausgabenwahn“ mit falschen Prioritäten. Die ökonomische Grundlage aber habe sich geändert, sagte Weidel mit Blick auf die eingetrübte Konjunktur. An Merkel gerichtet meinte sie: „Ihre Politik ignoriert konsequent die ökonomische Vernunft.“ Das halte auch die stärkste Volkswirtschaft auf Dauer nicht aus.

Weidel kritisierte außerdem, die Politik führe seit Jahren einen „Krieg“ gegen den Verbrennungsmotor. Sie gebe „obskuren“ Lobbyvereinen die Möglichkeit, ein Diesel-Fahrverbot nach dem anderen einzuklagen, sagte sie mit Blick auf die Deutsche Umwelthilfe.

Die AfD-Politikerin attackierte außerdem die Migrationspolitik: „Wir geben jedes Jahr Geld für den Kampf gegen rechts aus und andere Bevormundungen der Bürger - aber Frauen und Mädchen können sich ja abends gar nicht mehr alleine auf die Straße wagen aus Furcht vor Übergriffen von sogenannten Schutzsuchenden.“

Auch diese Themen könnten Sie interessieren:

Angela Merkel fordert europäische Armee - und bekommt Gegenwind

Beben nach Hessen-Wahl: Merkel kündigt Politik-Aus an

Ermordeter Journalist Khashoggi: Audio-Mitschnitt von Telefonat enthüllt eiskalte Worte des Killer-Kommandos

„Respektlos, unwürdig und unwahr“: Maike Kohl-Richter geht auf Kritiker los - und macht Ankündigung

CDU-Attacke: Friedrich Merz greift AfD mit Nazi-Vorwurf an

Merkel spricht über ihre Rolle als Kanzlerin: „Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer“

Dieselskandal in Deutschland: Audi beginnt mit Rückruf - welche Autos betroffen sind

UN-Migrationspakt in der Kritik: Ein weiterer EU-Staat zieht sich zurück

Merkel: Frauenanteil im Bundestag nicht zufriedenstellend

„Wie irre muss man sein?“ Flüchtlingszoff bei Illner-Talk um Merkels Erbe

AfD-Affäre: Gauland soll getobt haben - FDP äußert schweren Verdacht

Scheuer kritisiert neues Diesel-Urteil als "unverhältnismäßig" - Eskalation in der GroKo?

„Abscheu und Empörung“: ARD-„Tagesthemen“-Kommentatorin rechnet mit Mays Brexit-Kurs ab

*Merkur.de und sauerlandkurier.de gehören zur bundesweiten Ippen-Digital-Zentralredaktion