Generaldebatte: Bundestag streitet über Entlastungspaket

Von: Katja Thorwarth

Friedrich Merz, Oppositionsführer und CDU-Chef, und Kanzler Olaf Scholz (SPD) liefern sich in der Generaldebatte einen Schlagabtausch. © Jutrczenka / Nietfeld / dpa

Das dritte Entlastungspaket sorgt für Kritik. In der Generaldebatte kommt es heute zum Schlagabtausch mit der Opposition.

Berlin - Die Generaldebatte im Bundestag am heutigen Mittwoch dürfte einen emotionsgeladenen Schlagabtausch zwischen der Ampelregierung und der Opposition hervorbringen. Ab 9 Uhr ist die Debatte auf vier Stunden angesetzt und findet traditionell im Kontext zu den Haushaltsberatungen statt.

Im Parlament gibt es aktuell einige wichtige Themen zu behandeln, die das Leben der Menschen im Land maßgeblich beeinflussen. So dürfte insbesondere das von SPD, Grüne und FDP beschlossene Entlastungspaket für den meisten Diskussionsstoff sorgen. Mit einem Gesamtvolumen von 65 Milliarden Euro sehen Kritikerinnen und Kritiker die Verteilung des Geldes als sozial unausgewogen an, auch Vertreter des Mittelstandes fühlen sich nicht ausreichend bedacht. Weiterer Streitpunkt: Die Bundesregierung will das Paket ohne zusätzliche Schuldenaufnahme umsetzen.

Generaldebatte im Bundestag: Entlastungspaket der Ampel im Fokus

Zum Auftakt der Plenarsitzung am Morgen will Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) des verstorbenen früheren sowjetischen Staats- und Parteichefs Michail Gorbatschow gedenken. Im Anschluss wird Kanzler Olaf Scholz seinen Standpunkt darlegen. Oppositionsführer Friedrich Merz wird sich kritisch auf die Kanzler-Rede beziehen. Die Politik des Wirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) dürfte ebenfalls im Fokus stehen, insbesondere der Streit um die Abschaltung der letzten Atomkraftwerke und die bislang unklar definierte Gaszulage. Und: Wie verhält sich der Bundestag zu Hilfen für die Ukraine im Krieg gegen Russland?

Weiter zur Diskussion stehen am Nachmittag die Einzeletats für das Auswärtige Amt (13.30 Uhr), das Bundesverteidigungsministerium (15.15 Uhr) und das Ministerium für Entwicklungshilfe (17.00 Uhr). Am Donnerstag wird die Debatte fortgesetzt. (ktho/dpa)