Air Defender: Was verdient eigentlich ein Kampfjet-Pilot?

Von: Nils Bothmann

Sie üben bei Air Defender, sie absolvieren Auslandseinsätze, sie bilden die Alarmrotte. Doch wie hoch ist eigentlich das Gehalt eines Kampfjet-Piloten?

Köln – Nachdem der Kassenschlager Top Gun 1986 in die US-Kinos kam, konnte die US Navy in der Folgezeit eine Rekordmarke bezüglich neuer Rekruten verzeichnen. Als das Sequel Top Gun: Maverick 2022 veröffentlicht wurde, schaltete die US Air Force direkt Werbung in eigener Sache vor dem Film. Wer wollte nicht so cool und lässig wie Tom Cruise und Co. sein, wenn diese mit ihren F-14 und F/A-18E/F Super Hornets durch die Gegend donnern? In Deutschland ist aktuell auch erhöhte Kampfjet-Präsenz zu verzeichnen: Seit dem 12. Juni findet Air Defender im heimischen Luftraum statt.

Ob das gigantische Kampfjet-Manöver ähnlichen Eindruck hinterlässt wie die Hollywood-Hits, ist noch offen. Die Luftoperationsübung dauert noch bis Freitag, den 23. Juni. 250 Flugzeuge aus 26 Nationen nehmen daran teil, fast alle NATO-Mitglieder sind beteiligt. Mit dem Beitrittskandidaten Schweden und dem „Partner Across the Globe“ Japan sind außerdem zwei Nicht-NATO-Staaten mit von der Partie.

Das sind die Teilnehmer-Länder bei Air Defender 2023 ► NATO-Mitglieder: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Rumänien, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, USA, Vereinigtes Königreich ►Nicht-NATO-Mitglieder: Japan (enger Partner der NATO), Schweden (NATO-Mitgliedschaft beantragt)

Die Luftwaffe ist bei der Übung federführend und stellt 64 Flugzeuge, darunter auch die Kampfjets Eurofighter und Tornado. Während die Übung natürlich eine besonders fordernde Phase für die Piloten ist, sind diese regelmäßig im Einsatz. Eurofighter-Kampfjets sind Teil der Alarmrotte, die regelmäßig aufsteigt, wenn es darum geht, mögliche Notfälle oder Verletzungen des Luftraums über Deutschland zu untersuchen. Andere Militärpiloten hingegen fliegen Transportmaschinen wie die Airbus A350, mit dem unter anderem die Flugbereitschaft der Bundeswehr VIP-Gäste und Material rund um den Erdball bringt. Doch abgesehen vom Tom-Cruise-Appeal für die Kampfjet-Piloten stellt sich natürlich die Frage: Was verdient ein Kampfjet-Pilot eigentlich?

Dieses Gehalt bekommen Piloten bei der Bundeswehr

Das Gehalt eines Piloten richtet sich nach dem Dienstgrad. Die Flieger haben in der Regel den Rang eines Hauptmanns (Besoldungsgruppe A11 / A12), eines Majors (Besoldungsgruppe A13) oder eines Oberstleutnants (Besoldungsgruppe A14 / A15). Je nach Dienstdauer steigt die Besoldung an; insgesamt gibt es acht Stufen. Daher kann das Bruttogrundgehalt eines Kampfjet-Piloten zwischen monatlich 3.652,61 Euro (Besoldungsgruppe A11, Stufe 1) und 7.251,40 Euro (Besoldungsgruppe A15, Stufe 8) liegen. Um in Stufe 8 aufzurücken, muss man es laut Bundeswehr-Homepage auf eine Dienstzeit von 23 Jahren bringen. Hier ein Überblick über die Gehälter von Piloten bei der Bundeswehr je nach Besoldungsgruppe und Stufe.

Besoldungsgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 A11 3.652,61 Euro 3.858,28 Euro 4.062,62 Euro 4.268,31 Euro 4.409,46 Euro 4.550,62 Euro 4.691,78 Euro 4.832,97 Euro A12 3.916,11 Euro 4.159,44 Euro 4.404,10 Euro 4.647,41 Euro 4.816,81 Euro 4.983,50 Euro 5.151,55 Euro 5.322,29 Euro A13 4.592,31 Euro 4.820,84 Euro 5.048,02 Euro 5.276,57 Euro 5.433,86 Euro 5.592,51 Euro 5.749,77 Euro 5.904,36 Euro A14 4.722,70 Euro 5.017,10 Euro 5.312,87 Euro 5.607,27 Euro 5.810,26 Euro 6.014,63 Euro 6.217,60 Euro 6.421,96 Euro A15 5.772,62 Euro 6.038,82 Euro 6.241,80 Euro 6.444,82 Euro 6.647,81 Euro 6.849,46 Euro 7.051,12 Euro 7.251,40 Euro

Das Nettogehalt beziffert die Bundeswehr auf ihrem Karriereportal mit einem Betrag zwischen 2.045 Euro und 3.385 Euro. Zu dem Grundgehalt aus der Besoldungstabelle können noch weitere Zulagen, etwa für Kinder und die Übernahme bestimmter Ämter, kommen. Soldaten und Soldatinnen im Auslandseinsatz erhalten den sogenannten „Auslandsverwendungszuschlag“, der bei aktuell ungefähr 100 Euro pro Tag liegt. Piloten und Pilotinnen verdienen also nicht schlecht bei der Bundeswehr, müssen aber auch eine harte und fordernde Ausbildung hinter sich bringen und regelmäßige Fitnesschecks absolvieren, bei denen ihre Flugfähigkeit überprüft wird.

Maschinen wie dieser Airbus A400M und dieser Tornado mit Air-Defender-Sonderfolierung werden von Piloten der Luftwaffe geflogen © Christian Timmig/Bundeswehr

Das üben die Kampfjet-Piloten bei Air Defender 2023

Die Piloten der Luftwaffe heben aus verschiedensten Gründen ab: für Auslandseinsätze, für Transportflüge, im Rahmen der Alarmrotte oder für Übungen wie Air Defender 2023. Bei diesem Manöver wird der Ernstfall geprobt, nämlich die Attacke „eines östlichen Angreifers“ auf das NATO-Gebiet. Ein theoretisches Szenario, das seit 2018 in der Mache ist, unter dem Einfluss des Ukraine-Kriegs aber neue Bedeutung erhält. Gerade die Kampfjet-Piloten sollen bei dem Manöver die Wehrfähigkeit unter Beweis stellen. Trotz des defensiven Charakters regt sich Protest gegen Air Defender: Friedensinitiativen sehen in dem Manöver ein Säbelrasseln der NATO, eine Provokation gegenüber Russland und einen „Klima-Killer“.

Ganz anders stehen „Planespotter“ zu dem Manöver, da sie durch die Übung die Chance bekommen, jede Menge Flugzeuge abzulichten, die normalerweise nicht am deutschen Himmel zu sehen sind. Grundsätzlich sind Fotos von Air Defender 2023 erlaubt, allerdings gilt es bestimmte Restriktionen zu beachten. So darf man eigentlich keine Fotos auf dem Kasernengelände machen, obwohl die Bundeswehr manchmal auch ein Auge zudrückt und nicht Flugzeugenthusiasten vorging, die bei der Landung von Air-Defender-Maschinen am Fliegerhorst Wunstorf auch über den Zaun fotographierten. Allerdings sollte man sich auf diese Kulanz nicht verlassen.

Die Kampfjet-Piloten sind in drei Übungslufträumen für Air Defender 2023 unterwegs. Diese sind möglichst über dünn besiedeltem oder unbewohntem Gebiet eingerichtet worden und werden auch nur in bestimmtem Zeiträumen für das Manöver genutzt. Dann herrscht dort allerdings striktes Flugverbot für den zivilen Luftverkehr. Zu den von Fluglotsen befürchteten massiven Ausfällen im Reiseverkehr kam es bisher noch nicht während der Übung, dafür gab es (im Vorfeld erwartete) Auswirkungen abseits der Übungskorridore. Am Dienstag, den 13. Juni, donnerten beispielsweise zwei Kampfjets über Köln, die vom Fliegerhorst Nörvenich zum Manöver Air Defender 2023 aufbrauchen. Im Cockpit: Piloten der Luftwaffe. (nbo) Fair und unabhängig informiert, was in Deutschland und NRW passiert – hier unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren.