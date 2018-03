IS-Terror in Frankreich? Geiselnehmer will wohl Paris-Attentäter freipressen - mehrere Tote

Am Freitagmorgen wurde ein Polizist bei einer Schießerei in Südfrankreich verletzt. Außerdem wurden Geiseln in einem Supermarkt genommen. Der Täter bekannte sich bereits zum IS. Es gibt Tote. Alle Informationen im News-Ticker.

Ein mutmaßliches Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat in Südfrankreich in einem Supermarkt um sich geschossen und Geiseln genommen.

Mindestens zwei Menschen sind dabei getötet worden. Mit weiteren Opfern werde gerechnet, erklärte die Polizei am Freitag. Es sei noch nicht bekannt, ob es sich um einen oder zwei Geiselnehmer handele.

In Carcassonne wurde am Freitag zudem ein Polizist verletzt.



Nach Angaben der Staatsanwaltschaft bekannte sich ein Täter zur IS-Miliz.

>>> Aktualisieren <<<

14.01 Uhr:

Zwischen der Geiselnahme in einem südfranzösischen Supermarkt und dem kurz zuvor abgegebenen Schuss auf einen Polizisten gibt es offensichtlich einen Zusammenhang. Das Autos des Schützen sei auf dem Parkplatz des Supermarktes entdeckt worden, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Freitag unter Berufung auf Ermittlerkreise.

Premierminister Édouard Philippe bestätigte allerdings vor Journalisten in Mulhouse, dass der im nur wenige Kilometer entfernten Carcassonne verletzte Polizist nicht in Lebensgefahr sei.

14.00 Uhr: Der Geiselnehmer in einem südfranzösischen Supermarkt soll laut einem Medienbericht die Freilassung des Terrorverdächtigen Salah Abdeslam gefordert haben. Das meldete der Sender BFMTV am Freitag ohne Angabe einer klaren Quelle. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht. Der französische Staatsbürger Abdeslam soll zu einer Terrorzelle der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) gehören, die die schweren Anschläge in Paris im November 2015 und in Brüssel im März 2016 verübte. Er sitzt in Frankreich in Untersuchungshaft.

+ Salah Abdeslam. © AFP / DSK

13.15 Uhr: Der französische Fernsehsender TF1 meldete neben den zwei Toten auch zwölf Verletzte. Das Innenministerium rief auf Twitter dazu auf, den Bereich um den Supermarkt „Super U“ in dem 5500-Einwohner-Ort zu meiden. Erste Spezialkräfte der Gendarmerie trafen nach Angaben eines Sprechers am Tatort ein, Verstärkung aus Paris war auf dem Weg. Laut französischen Medien wurde das Gebiet abgeriegelt. „Ein großer Teil der Mitarbeiter und der Kunden des Super U konnten fliehen“, zitierte AFP eine namentlich nicht genannte informierte Person. Ein Beamter der Gendarmerie sei im Kontakt mit dem Geiselnehmer.

12.58 Uhr: Bei der Geiselnahme in Südfrankreich deutet nach Angaben von Premierminister Édouard Philippe alles auf einen Terrorakt hin. Dies ließen alle vorliegenden Informationen vermuten, sagte der Politiker am Freitag vor Journalisten.

12.55 Uhr: Zur Geiselnahme in Südfrankreich hat die Pariser Staatsanwaltschaft eine Untersuchung wegen Mordes und versuchten Mordes im Zusammenhang mit Terrorismus eingeleitet. Das teilte die Behörde am Freitag mit. Außerdem wird wegen Freiheitsberaubung ermittelt.

+ Geiselnahme bei Carcassonne. © dpa / Am envals Nathalie

12.50 Uhr: Bei der Geiselnahme in einem Supermarkt in der Stadt Trèbes in Südfrankreich sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Mit weiteren Opfern werde gerechnet, erklärte die Polizei am Freitag. Es sei noch nicht bekannt, ob es sich um einen oder zwei Geiselnehmer handele.

12.30 Uhr: Ein Augenzeuge sagte aus, der Täter habe "Allahu Akbar" (Gott ist groß) gerufen, als er den Supermarkt überfiel. Er sei mit Messern, einer Schusswaffe und Handgranaten bewaffnet gewesen. Spezialeinheiten der Polizei waren im Einsatz, mehrere Hubschrauber überflogen den Tatort.

12.10 Uhr: Die Geiselnahme habe gegen 11 Uhr in Trèbes östlich von Carcassonne begonnen. Zuvor habe der Geiselnehmer geschossen. Der französische Regierungschef Edouard Philippe sprach von einer "ernsten Situation". Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft in Paris nahm Ermittlungen auf.

Aus Justizkreisen hieß es, dass die für alle Terrorfälle in Frankreich zuständige Pariser Staatsanwaltschaft sich derzeit noch mit der örtlichen Staatsanwaltschaft von Carcassonne abstimme.

Geiselnahme in Supermarkt in Trèbes - Täter bekennt sich zum IS

CORRECTION: France gunman claims allegiance to Islamic State group: prosecutors (Changes 'Islamic State group claims' to 'France gunman claims') — AFP news agency (@AFP) 23. März 2018

12.00 Uhr: Schüsse und Geiselnahme in Südfrankreich, meldet die Nachrichtenagentur AFP. Das Pariser Innenministerium meldete auf Twitter einen laufenden Polizeieinsatz und kündigte weitere Informationen an.

In Carcassonne wurde am Freitag zudem ein Polizist verletzt, als ein Unbekannter das Feuer auf Beamte eröffnete, die gerade vom Jogging zurückkamen. Das bestätigte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt, war zunächst unklar.

⚠️ Intervention de police en cours à #Trèbes dans l'#Aude. La priorité est à l'intervention des forces de police et de secours. Plus d'informations à venir sur ce compte, ne diffusez pas de rumeurs ⬇️ pic.twitter.com/M2t4mLccG0 — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 23. März 2018

#Trèbes #Aude #Carcassonne Un périmètre de #sécurité a été mis en place. Evitez le secteur et restez à l'écoute des consignes des autorités. pic.twitter.com/mjpK2ajz0y — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 23. März 2018

Frankreich schon häufiger Ziel des IS

Frankreich wird nicht zum ersten Mal von einem IS-Angriff heimgesucht. Vor allem die Attacken von Paris 2015 und Nizza 2016 hatten das Land schwer erschüttert. Die Behörden sprechen regelmäßig von einer weiterhin hohen Gefahr. Innenminister Collomb hatte Ende Februar berichtet, dass seit Jahrestag zwei Anschläge auf eine Sportstätte und auf Militärkräfte vereitelt worden seien.

Lesen Sie hier: Terror in Paris: Die wichtigsten Fakten zu den Anschlägen des IS*

Weitere Infos folgen

dpa, mke

*merkur.de gehört zum deutschlandweiten Ippen-Digital-Netzwerk