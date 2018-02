Gegendemonstranten blockieren AfD-„Frauenmarsch“ in Berlin

Mehr als 1000 Menschen haben in Berlin stundenlang eine AfD-Demonstration blockiert - einige gerieten deshalb in Konflikt mit der Polizei.

Berlin - Mehr als 1000 Menschen haben auf der Berliner Friedrichstraße für längere Zeit eine Demonstration aus dem AfD-Umfeld verhindert. Der von dem AfD-Mitglied Leyla Bilge angemeldete „Frauenmarsch zum Kanzleramt“ stecke seit etwa eineinhalb Stunden auf dem Kreuzberger Teil der Straße fest, sagte ein Polizeisprecher vor Ort am frühen Samstagabend. Die Polizei versuche dem angemeldeten Frauenmarsch, an der sich laut Polizei etwa 400 Menschen beteiligten, einen Weg zu bahnen.

Die Polizei stand mit gepanzerten Einheiten zwischen den beiden Gruppen. Dabei habe die Polizei begonnen, vereinzelt die Identitäten der Gegendemonstranten festzustellen, sagte der Sprecher. Im Anschluss daran könnten einzelne Personen auch in Gewahrsam genommen werden. Auf Videos im Internet waren Rangeleien und Wortgefechte zwischen Gegendemonstranten und Polizisten zu sehen.

Die Blockade angemeldeter Routen ist strafbar

Die Gegendemonstrationen seien zwar inzwischen als solche anerkannt und somit prinzipiell legal, sagte der Sprecher. Die Blockade der angemeldeten Route des Frauenmarsches sei jedoch strafbar.

Bilge, die im vergangenen Herbst etwa bei einer Veranstaltung des Pegida-Bündnisses auftrat, hatte den Marsch angemeldet, um nach eigenen Angaben für Frauenrechte zu demonstrieren. „Wir sind hier in Deutschland im 21. Jahrhundert, es darf keinen Rückfall ins Mittelalter und schleichenden Einführung der Scharia geben“, hieß es auf der Facebook-Seite des Marsches. Die Gegendemonstranten werfen den Initiatoren Rassismus unter dem Deckmantel des Feminismus vor.

Update 19.24 Uhr: „Frauenmarsch“ in Berlin nach Blockaden offiziell beendet

Nach massiven Blockaden ist ein rechter „Frauenmarsch zum Kanzleramt“ in Berlin von den Veranstaltern offiziell für beendet erklärt worden. Rund 900 Gegendemonstranten hatten nach Angaben der Polizei den Marsch am Samstagnachmittag auf der Friedrichstraße für mehrere Stunden blockiert. Die Polizei ging am frühen Abend davon aus, dass Teilnehmer des „Frauenmarsches“ versuchen könnten, in kleineren Gruppen zum Kanzleramt zu gelangen. Sie bezeichnete die Lage als „logistische und sicherheitsmäßige Herausforderung“. Gegen 18.30 Uhr hatten sich beide Demonstrationen auf Höhe des Checkpoints Charlie weitgehend aufgelöst.

