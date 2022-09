Selenskyj mit emotionalem Appell gegen Mobilmachung in Russland: „Protestiert! Kämpft! Lauft weg!“

Von: Stephanie Munk, Fabian Müller

Der Westen bereitet nach der Teilmobilmachung der russischen Truppen weitere Sanktionen vor. Dmitri Medwedew poltert erneut. Der News-Ticker.

Update vom 22. September, 22.29 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Russen dazu aufgerufen, sich gegen die Teilmobilmachung im Land zu stellen. „Protestiert! Kämpft! Lauft weg! Oder begebt Euch in ukrainische Kriegsgefangenschaft! Das sind die Varianten für Euch zu überleben“, wandte sich Selenskyj am Donnerstag in seiner täglichen Videoansprache auf Russisch an die vor der Mobilisierung stehenden Menschen in Russland. Seinen Angaben nach sind bereits 55.000 russische Soldaten in der Ukraine ums Leben gekommen.

Selenskyj richtete auch einen Appell an die Mütter und Ehefrauen der Einberufenen. „Zweifelt nicht daran, dass die Kinder der Führung Eures Staats nicht am Krieg gegen die Ukraine teilnehmen. Diejenigen, die die Entscheidungen in Eurem Land treffen, schützen ihre Kinder. Und Eure Kinder werden nicht einmal beerdigt“, sagte er.

An die eigenen Landsleute gerichtet erklärte Selenskyj, dass die Mobilisierung in Russland ein Zeichen der Stärke der Ukraine sei. Mit der Entscheidung werde der Krieg nun für die Russen nicht mehr nur ein Ereignis aus dem Fernsehen sein, sondern ins reale Leben einziehen. Für die Ukrainer hingegen ändere sich dadurch nichts, sie würden weiter für die Befreiung ihres Landes kämpfen, gab er sich überzeugt. Bezug nehmend auf die UN-Vollversammlung erklärte der ukrainische Präsident, dass die Ukraine nun von einem noch größeren Kreis an Staaten der internationalen Gemeinschaft unterstützt werde.

Krieg in der Ukraine: EU und G7 streben neue Sanktionen gegen Russland an

Update vom 22. September, 20.22 Uhr: Nach der russischen Teilmobilisierung und der Drohung mit einem Einsatz von Atomwaffen streben die Europäische Union und die G7-Staaten weitere Sanktionen gegen Moskau an. „Wir werden neue restriktive Maßnahmen prüfen, wir werden sie verabschieden“, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nach einem Sondertreffen der EU-Außenminister am Rande der UN-Generaldebatte am Mittwoch in New York. Auch die Außenminister der G7-Staaten kündigten weitere Sanktionen an.

Borrell deutete an, dass neue Sanktionen sich sowohl gegen Einzelpersonen als auch gegen bestimmte Branchen richten würden. Eine endgültige Entscheidung werde bei einer formellen Sitzung getroffen, fügte er hinzu. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP könnten die neuen Strafmaßnahmen unter anderem ein Diamanten-Embargo sowie einen Preisdeckel für russisches Öl umfassen.

Die G7 würden „weitere gezielte Sanktionen anstreben“, hieß es in einer Mitteilung, die das Auswärtige Amt nach dem Treffen der Außenminister mit Borrell in New York veröffentlichte. Da Deutschland derzeit die Präsidentschaft der G7 innehat, fand das Treffen unter Vorsitz von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock statt.

Ukraine-News: EU-Kommission reagiert zurückhaltend auf Forderungen nach Sondertribunal

Update vom 22. September, 16.08 Uhr: Die EU-Kommission hat zurückhaltend auf die ukrainische Forderung nach einem Sondertribunal reagiert. „Diejenigen, die für die in der Ukraine begangenen Kriegsverbrechen verantwortlich sind, müssen zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte ein Sprecher. Die Kommission setzt seinen Worten zufolge aber zunächst auf die Unterstützung der ukrainischen Strafjustiz, um „die in der Ukraine begangenen Gräueltaten“ aufzuarbeiten.

Auf internationaler Ebene sei es wichtig, zuerst den „bestehenden Rahmen zu nutzen, insbesondere den Internationalen Strafgerichtshof“. Man ermutige die Ukraine, das Römische Statut - den Grundlagenvertrag des Gerichts - zu ratifizieren. Das würde es dem Internationalen Strafgerichtshof ermöglichen, das Verbrechen der Aggression zu verfolgen.

Teilmobilisierung: Ukraine-Krieg für Moskau weiterhin „militärische Spezialoperation“

Update vom 22. September, 13.56 Uhr: Trotz der Teilmobilisierung betrachtet Russland den Krieg gegen die Ukraine rechtlich weiter als „militärische Spezialoperation“. Die Einberufung von 300.000 Rekruten ändere daran nichts, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in Moskau.

Update vom 22. September, 12.52 Uhr: Die fünf Briten, die im Rahmen eines Gefangenenaustausches aus russischer Kriegsgefangenschaft freikamen, sind sicher in ihrer Heimat angekommen. Die Männer seien auf dem Flughafen London-Heathrow gelandet, berichtete die BBC. Dort hätten sie dann auch ihre Familien wiedergesehen. Sie freuten sich „nach dieser schrecklichen Tortur auf die Normalität mit ihren Familien“, sagte Dominik Byrne von der Organisation Presidium Network, die die Angehörigen unterstützt.

In einem im Flugzeug aufgenommenen Video sagte einer der Männer, Shaun Pinner: „Wir sind noch einmal davongekommen.“ Pinner (48) war in einem Schauprozess von den Separatisten wegen Söldnertums zum Tode verurteilt worden. Genauso wie Aiden Aslin (28), der in dem Video sagt: „Wir sind jetzt aus der Gefahrenzone heraus und auf dem Weg nach Hause zu unseren Familien.“

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Ex-Präsident Medwedew droht Westen mit Atomwaffen

Update vom 22. September, 12.20 Uhr: Auch Russlands Ex-Präsident Dmitrij Medwedew droht dem Westen jetzt mit Atomwaffen - wie tags zuvor auch Putin bei seiner TV-Ansprache. Medwedew schreibt laut Spiegel auf seinem Telegram-Kanal, dass alle Waffen im Arsenal Russlands - auch strategische Atomwaffen - eingesetzt würden, um Gebiete zu verteidigen, die Russland jetzt per Scheinreferenden beitreten sollen.

Russland lasse sich nicht abschrecken von „Idioten im Ruhestand mit Generalstiefeln“, so Medwedew weiter, auch das „Gerede über einen Nato-Angrff auf die Krim“ sei nutzlos, denn russische Hyperschallwaffen seien schneller. „Das westliche Establishment und alle Bürger der Nato-Staaten im Allgemeinen müssen verstehen, dass Russland seinen eigenen Weg gewählt hat“, schreibt Medwedew. „Es gibt keinen Weg zurück.“

Es ist nicht das erste Mal, dass der einst als liberal geltende Politiker mit Moskaus Atomwaffen droht, vor wenigen Wochen warnte er gar vor dem „Untergang der Menschheit“.

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Größten Gefangenenaustausch seit Kriegsbeginn - auch Putin-treuer Oligarch wieder frei

Kiew/Moskau – Die Ukraine hat am Mittwoch den größten Gefangenenaustausch mit Russland seit Beginn des Ukraine-Kriegs verkündet. 215 Ukrainer kämen aus russischer Gefangenschaft frei, erklärte der Leiter des ukrainischen Präsidialamts, Andrij Jermak, im Fernsehen. „Unsere Helden sind frei“, triumphierte er.

Russland-Ukraine-Verhandlungen: Asow-Kommandeure bei Gefangenenaustausch freigekommen

Laut Selenskyj waren unter den freigelassenen Ukrainern auch die Kommandeure der Verteidigung von Mariupol, die verschanzt im Stahlwerk Azovstal bis Mitte Mai Widerstand gegen die russischen Eroberer geleistet hatten. Sie kamen in einer lange vorbereiteten Aktion in die Türkei.

Die freigelassenen Kämpfer würden „in vollständiger Sicherheit“ bis zum Ende des Krieges dort bleiben, so Selenskyj. Fünf der in Mariupol gefangenen ukrainischen Kommandeure seien in der Türkei unter dem besonderen Schutz des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, teilte Präsidialamtsleiter Jermak mit.

Russland-Ukraine-Verhandlungen: Unter Freigelassenen ist auch zu Tode verurteilter Brite

Die von Moskau gesteuerten Separatisten in der Ostukraine gaben außerdem auch zehn Ausländer frei. Sie wurden unter Vermittlung Saudi-Arabiens nach Riad ausgeflogen wurden. Dabei handelte es sich um zwei US-Amerikaner, einen Schweden, einen Kroaten, einen Marokkaner und fünf Briten.

Die britische Premierministerin Liz Truss sprach auf Twitter von einer „sehr willkommenen Nachricht“. Monate der Unsicherheit und des Leidens seien für die Kriegsgefangenen und ihre Familien zu Ende gegangen. Zu den Freigelassenen zählt auch der 28-jährige Aiden Aslin. Ihn hatte der Oberste Gerichtshof der selbsternannten „Volksrepublik Donezk“ in einem Schauprozess zum Tode verurteilt. Seine Freilassung teilte der britische Gesundheitsstaatssekretär Robert Jenrick via Twitter mit.

US-Außenminister Antony Blinken bestätigte, dass sich auch die beiden freigelassenen US-Amerikaner zuvor den ukrainischen Truppen angeschlossen hätten und im Gefecht gefangen genommen worden seien. US-Bürger sollten derzeit nicht in die Ukraine reisen, warnte Blinken, sondern das angegriffene Land lieber anders unterstützen.

Gefangenenaustausch zwischen Ukraine und Russland: Erdogan rühmt sich als Vermittler

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte, der Austausch sei unter Vermittlung der Türkei zustande gekommen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Erdogan nannte die Einigung demnach einen „wichtigen Schritt“ hin zur Beendigung des Ukraine-Kriegs. (smu/afp/dpa)