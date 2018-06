G7-Gipfel im News-Ticker: Trumps Alleingänge belasten Beziehungen

Der G7-Gipfel am kommenden Wochenende ist das 44. Gipfeltreffen dieser Art. Veranstaltungsort ist die Stadt La Malbaie in Kanada. Besonders Brisanz hat der Gipfel aufgrund der Spannungen mit den USA. Wir berichten im Ticker.

Kanadas Premier Justin Trudeau hat besseren Zugang für Frauen und Mädchen zu Bildung insbesondere in Krisengebieten zu einem der Schwerpunkte des Treffens am Freitag und Samstag gemacht.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat offen gelassen, ob beim anstehenden G7-Gipfel in Kanada überhaupt eine gemeinsame Abschlusserklärung möglich sein wird. Der Grund: die Spannungen mit den USA.

Eine Rückkehr Russlands in die Gruppe schloss Merkel am Mittwoch im Bundestag aus.

Der Gipfel in der kanadischen Stadt La Malbaie (Quebec) beginnt am 8. Juni und endet einen Tag später.

Vorbericht auf den G7-Gipfel in Kanada:

Hilfsorganisationen haben von der G7-Gruppe der reichen Industrienationen 1,3 Milliarden US-Dollar gefordert, damit mehr arme Mädchen zur Schule gehen können. Rund 3,7 Millionen Kinder könnten davon über drei Jahre profitieren, berichteten die Gruppen am Mittwoch vor dem G7-Gipfel im kanadischen La Malbaie bei Québec. Als Gastgeber hat Kanadas Premier Justin Trudeau besseren Zugang für Frauen und Mädchen zu Bildung insbesondere in Krisengebieten zu einem der Schwerpunkte des Treffens am Freitag und Samstag gemacht.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat offen gelassen, ob beim anstehenden G7-Gipfel in Kanada überhaupt eine gemeinsame Abschlusserklärung möglich sein wird. „Daran wird noch gearbeitet“, sagte Merkel am Mittwoch im Bundestag in einer Regierungsbefragung. Es gebe mit den Vereinigten Staaten einen Dissens insbesondere wegen der Verhängung von Zusatzzöllen auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren aus der EU, in der Klimapolitik und wegen der Kündigung des Iran-Nuklearabkommens durch US-Präsident Donald Trump.

Merkel: Keine Russland-Rückkehr zu G8

„Es zeigt sich, dass wir hier schon ein ernsthaftes Problem haben mit multilateralen Abkommen“, sagte Merkel mit Blick auf das US-Handeln. Wichtig sei, dass Europa gemeinsam handele. Aber man stehe nun mal zum fairen und freien Handel und wende sich gegen Protektionismus - wenn man nicht zusammenfinde, sei eine Zusammenfassung der Positionen durch die Gastgeber sinnvoller. „Es hat keinen Sinn, Unterschiede beliebig zuzukleistern“, betonte Merkel mit Blick auf die sehr unterschiedlichen Positionen von EU und Trump.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht derzeit keine Möglichkeit für eine Rückkehr Russlands in die G8-Gruppe. Auf die Frage eines AfD-Abgeordneten, ob es nicht geboten sei, den Kontakt zu Russland zu intensivieren, sagte Merkel am Mittwoch bei einer Regierungsbefragung im Bundestag, das G8-Format sei auf die Achtung des Völkerrechts ausgerichtet. „Die Annexion der Krim ist ein flagranter Bruch des Völkerrechts gewesen.“ Deshalb sei der Ausschluss Russlands aus der G8 richtig.

dpa, mke