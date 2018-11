Ein Millionär zählt zur Mittelschicht? So bewerten die Deutschen Merz‘ umstrittenes Statement

News-Blog: Kandidatur für CDU-Parteivorsitz

+ © AFP / JOHN MACDOUGALL Friedrich Merz und sein Vermögen werden immer wieder diskutiert. © AFP / JOHN MACDOUGALL

Friedrich Merz hat in einem Interview gesagt, als Millionär gehöre er zu „gehobenen Mittelschicht“ in Deutschland. Eine Umfrage zeigt jetzt, was die Deutschen davon halten.