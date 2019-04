Börsengang von schweizer Unternehmen - Friedrich Merz könnte Millionen scheffeln

Der CDU-Politiker räumt einen Aufsichtsratsposten. An anderen Unternehmen ist er noch beteiligt. Das könnte ihm nun fast sechs Millionen Euro einbringen.

Düsseldorf - Der früher Unionsfraktionschef Friedrich Merz räumt seinen Aufsichtsratsposten beim Düsseldorfer Bankhaus HSBC Deutschland. Merz stehe nicht mehr für eine weitere Amtszeit in dem Kontrollgremium zur Verfügung und werde turnusmäßig zur Hauptversammlung am 7. Juni aus dem Aufsichtsrat ausscheiden, sagte ein Sprecher der Bank am Freitag. Zuvor hatte die „Rheinische Post“ über das Ausscheiden berichtet.

Der Abschied von Merz aus dem Kontrollgremium werde in Bankenkreisen als weiteres Indiz für eine mögliche Rückkehr des Sauerländers in die Politik gewertet, berichtete die Zeitung. Merz hatte dem HSBC-Aufsichtsrat seit Juni 2010 angehört.

Friedrich Merz bald um 5,7 Millionen reicher?

Trotzdem ist Friedrich Merz noch immer in der Privatwirtschaft verankert. Das könnte ihm nun eine Menge Geld bringen. Seit 2006 sitzt er im Verwaltungsrat des Schweizer Zugherstellers Stadler Rail. In den letzten Jahren ist das Unternehmen stark gewachsen und ging am Freitag an die Börse. Die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung haben alle Aktien. Friedrich Merz soll 150.000 besitzen, das berichtet der Blick. Das Papier hat am ersten Tag 13,4 Prozent gewonnen und könnte somit alle Anteilhaber reich machen, wenn sie ihre Aktien-Pakete jetzt verkaufen würden. Die Aktien von Merz sollen im Moment 6,5 Millionen Franken (5,7 Mio. Euro) wert sein.

dpa/md