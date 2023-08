Merz sieht Deutschland bei Zuwanderung „nicht vorbereitet“

Kontrollen an den Außengrenzen

Der Oppositionsführer Merz würde etliche Ampel-Gesetzte kippen – vor allem die Migrationspolitik der Bundesregierung attackiert er.

Berlin – Friedrich Merz fordert einen harten Migrationskurs. „Die Asylzahlen müssen runter“, sagte der CDU-Chef Anfang des Monats. Jetzt wiederholte er seine Kritik an der Asylpolitik der Ampel-Koalition. Er plädiere daher dafür, die Kontrollen an allen deutschen Außengrenzen auszuweiten, sagte er der Bild am Sonntag (Bams).

„Wir haben neben den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in diesem Jahr schon über 175.000 Asylanträge. Hochgerechnet auf das Jahr wären wir dann bei 300.000 Flüchtlingen. Das ist zu viel. Deutschland ist auf eine Zuwanderung in dieser Größenordnung – auch in unsere Sozialsysteme – nicht vorbereitet.“ Merz plädierte auch dafür, die Anzahl der sicheren Herkunftsländer zu erhöhen, in die Asylbewerber sofort abgeschoben werden könnten.

+ Übt in Sachen Asylpolitik Kritik an der Ampel-Koalition: CDU-Chef Friedrich Merz © Angelika Warmuth/dpa

Merz: „Wir würden das Heizungsgesetz stoppen“

Bei einer möglichen Regierungsübernahme seiner Partei will Merz ohnehin etliche von der Ampel-Koalition auf den Weg gebrachte Gesetze kippen. „Kein einziges neues Gesetz dürfe ‚zusätzliche Bürokratie auslösen‘“, sagte Merz weiter. „Das bedeutet beispielsweise: Wir würden das Heizungsgesetz stoppen.“ Es sei „in dieser Form nicht nur technologisch verfehlt“, sondern setze auch „eine riesige neue Bürokratie in Gang“.

Auch die beschlossene Legalisierung von Cannabis dürfe nicht kommen. „Diese Bundesregierung vergisst im Rausch der Drogenfreigabe unsere Kinder und Jugendlichen“, sagte der CDU-Politiker. Der vorliegende Gesetzentwurf lasse „völlig offen, wie Minderjährige geschützt werden sollen, bei denen Cannabis-Konsum besonders verheerende Auswirkungen auf die körperliche und geistige Entwicklung“ habe.

Die Bundesregierung könne sich nicht auf die Förderung der Wirtschaft einigen, aber auf die Freigabe von Drogen. „Das sagt doch alles.“

Merz: „2023 wird leider ein Jahr der Rezession“

Auch mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung äußerte sich Merz kritisch. „2023 wird leider ein Jahr der Rezession“, sagte der CDU-Chef. „Wenn der wahnsinnige Bürokratieaufwand nicht bald gestoppt wird, wenn die Energiepreise nicht schnell sinken, dann wird auch 2024 kein gutes Jahr.“

Sollte die CDU bei der Bundestagswahl 2024 den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten, so würde sie die Steuer- und Abgabenbelastung auf Energie senken, wie die Stromsteuer, die Netzentgelte und alle weiteren staatlichen Abgaben. In diesem Zusammenhang sprach sich Merz für eine „Entlastung für alle“ aus.

Es sei „falsch“, die Strompreise mittels eines Industriestrompreises nur für die Großindustrie zu senken „und den Mittelstand im Regen stehenzulassen“. Zudem würden sofort alle stillgelegten Kernkraftwerke „wieder ans Netz“ genommen.

Mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit gibt es seit Monaten Forderungen nach einem Industriestrompreis. Diesen hatte ursprünglich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vorgeschlagen – inzwischen hat sich auch die SPD-Bundestagsfraktion grundsätzlich hinter die Pläne gestellt. Die FDP ist jedoch dagegen und auch der SPD-Kanzler Olaf Scholz. Er warnt vor einer unfinanzierbaren „Dauersubvention mit der Gießkanne“. (AFP/dpa/frs)

