Selenskyj rechnet zum Unabhängigkeitstag mit besonderer Brutalität durch „russischen Terror“

Von: Bedrettin Bölükbasi, Felix Durach

Teilen

Für Verhandlungen im Ukraine-Krieg gibt es derzeit nur wenig Hoffnung. Der Ukraine zufolge ist Russland nicht am Frieden interessiert. Der News-Ticker.

Update vom 20. August, 22.20 Uhr: Ein halbes Jahr seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Landsleute zum Zusammenhalt aufgerufen. „Für den Sieg der Ukraine müssen wir kämpfen, es gibt noch viel zu tun“, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft, die am Samstagabend veröffentlicht wurde. „Wir müssen standhalten und noch viel ertragen, leider auch viel Schmerz.“

Die Ukraine feiert am 24. August den Unabhängigkeitstag. Dabei soll auch dem Ausbruch des russischen Angriffkriegs gedacht werden, den Kremlchef Wladimir Putin am 24. Februar befohlen hatte. Selenskyj warnte, dass es am Unabhängigkeitstag zu besonderer Brutalität seitens Russlands kommen könnte. „So ist unser Feind. Schon in jeder anderen Woche dieses halben Jahres hat Russland so etwas Ekelhaftes und Grausames ständig getan“, sagte Selenskyj. Unter anderem verwies er auf den „russischen Terror“ im Gebiet Charkiw und im Donbass, wo täglich Raketen- und Artillerieangriffe gemeldet werden.



Der Staatschef sagte auch, dass er sich kommende Woche mit Partnern in Kiew treffen wolle. „Der Krieg hat alles verändert für die Ukraine, für Europa und für die Welt.“ Ziel Russlands sei die Erniedrigung des Landes und die Verbreitung von Angst und Konflikt. Deshalb dürfe sich niemand dem Druck beugen und Schwäche zeigen, sagte Selenskyj. „Deshalb halten wir zusammen, helfen einander, bauen das Zerstörte wieder auf und kämpfen für unsere Leute.“

Wolodymyr Selenskyj: Anlässlich des ukrainischen Unabhängigkeitstages am 24. August hat der ukrainische Präsident zum Zusammenhalt aufgerufen © dpa/Efrem Lukatsky

Ukraine-News: US-Regierung warnt Türkei vor Umgehen der westlichen Sanktionen

Update vom 20. August, 19.09 Uhr: Die US-amerikanische Regierung in Washington hat die Türkei davor gewarnt, die westlichen Sanktionen gegen Russland zu umgehen. Das hat die stellvertretende US-Finanzministerin Wally Adeyemo in einem Telefonat mit dem stellvertretenden türkischen Finanzminister Yunus Elitas mitgeteilt. Russische Unternehmen würden gezielt versuchen, mithilfe der Türkei die Sanktionen zu umgehen, so der Vorwurf. Die Türkei und vor allem Präsident Recep Tayyip Erdogan nehmen im aktuellen Konflikt eine Sonderstellung ein, weil sie die diplomatischen Beziehungen zu Moskau aufrechterhalten haben.

Schoigu wirft EU „Nazi-Politik“ vor – Einreiseverbot für Russen im Gespräch

Update vom 20. August, 14.45 Uhr: Moskaus Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat die Vorschläge für ein EU-weites Einreiseverbot von Russen in die Europäische Union als „Nazi-Politik“ kritisiert. „Wir beobachten heute noch ein klares Hervortreten einer nazistischen Politik, wenn von den höchsten europäischen Tribünen aktiv die russophobe Idee vorangetrieben wird, allen russischen Bürgern die Einreise in die Länder der EU zu verbieten“, sagte Schoigu auf dem Ersten Internationalen Antifaschistischen Kongress in der Nähe von Moskau.

Schoigu kritisierte, dass sich in der Ukraine eine nationalistische Politik seit Jahren gegen alles Russische richte. Das sei zu einer Bedrohung für Russlands Sicherheit geworden, betonte er und rechtfertigte damit einmal mehr den Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar. In den russischsprachigen Regionen Donezk und Luhansk „hat das Kiewer Regime acht Jahre lang schreckliche Verbrechen verübt gegen die Bürger“, behauptete der Verteidigungsminister mit Blick auf 2014, den Beginn der Kämpfe zwischen ukrainischen Truppen und prorussischen Separatisten. „Zugleich begann die Nato damit, sich das ukrainische Gebiet militärisch zu erschließen. Kiew nahm Kurs auf einen Nato-Beitritt. Das alles hat unannehmbare Gefahren für die Sicherheit Russlands geschaffen“, so Schoigu.

Ukraine-News: Selenskyj-Berater Podolyak spricht von „unmöglichem“ Verhandlungserfolg

Erstmeldung vom 20. August: München - Inmitten der Kampfhandlungen im Ukraine-Krieg scheinen Verhandlungen für ein Ende des Krieges äußerst unwahrscheinlich. Hinter der von Russland angegebenen Bereitschaft für Gespräche vermutet Kiew eine bestimmte Strategie. So wolle Russland die Welt von der Ukraine ablenken und Zeit für die „expansionistische Politik“ gewinnen, hieß es nun vom Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Mikhailo Podolyak, gegenüber dem polnischen Nachrichtenportal Wirtualna Polska.

„Eine große Abmachung um den Krieg und um Frieden ist unmöglich, da Russland kein Interesse daran hat“, betonte der ukrainische Diplomat. Schließlich wolle der Kreml die Ukraine mit militärischen Mitteln „von der Erdoberfläche auslöschen“. Russland gehe es nicht nur um die Ukraine: „Sie wollen sich auch um Moldau, Georgien und Kasachstan kümmern.“ Auch in Moldau gab es im Hintergrund des Ukraine-Krieges Streit mit Russland.

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Selenskyj-Berater skeptisch über Verhandlungen - „kein aufrichtiger Vorschlag, sondern Falle“

„Frieden gehört nicht zu ihren Plänen“, unterstrich der Diplomat aus Kiew. Zwar wolle Russland tatsächlich Friedensgespräche, so Podolyak. Dabei handle es sich allerdings nicht um einen „aufrichtigen Vorschlag“, sondern eine „Falle“. Moskau wolle lediglich die aktuelle russische Position sowie Geländegewinne im Krieg mittels Verhandlungen konsolidieren.

Podolyak zufolge verfolgt Russland eine Strategie: „Sagen wir, wir setzen uns an den Tisch mit Russland und es gibt einen Waffenstillstand. Dann wird Russland ein Ultimatum stellen, dass die Ukraine die existierende Linie als neue Grenze anerkennen müsse.“ Die Ukraine werde aber eine Annektierung ihres Territoriums „selbstverständlich“ nicht akzeptieren, betonte Podolyak und fügte hinzu: „Dann wird der Kampf andauern und die russische Propaganda wird in Europa verbreitet werden: ‚Sieht, der Krieg ist vorbei, aber die Ukraine greift wieder an‘.“ (bb/dpa)