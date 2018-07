Frei - oder doch nicht? Gezerre um Brasiliens Ex-Präsident Lula

Ein Richter hat die Freilassung des zu einer langjährigen Freiheitsstrafe verurteilten brasilianischen Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva vorerst gestoppt.

Curitiba - Ein brasilianischer Richter hat am Sonntag die Anordnung zur umgehenden Freilassung des inhaftierten ehemaligen Staatschefs Luiz Inácio Lula da Silva für ungültig erklärt. Ein Richterkollege hatte Stunden zuvor angeordnet, Lulas Entlassung aus dem Gefängnis in Curitiba müsse umgehend erfolgen. Lula verbüßt dort eine langjährige Haftstrafe wegen Verwicklung in eine weitverzweigte Korruptionsaffäre und Geldwäsche.

In einer schriftlichen Erklärung des Anti-Korruptionsrichters João Pedro Gebran Neto hieß es, es sei unzulässig, an der einstimmigen Entscheidung des Berufungsgerichts vom Januar zu rütteln. Das Gericht hatte Lulas Verurteilung vom Vorjahr bestätigt und das Strafmaß sogar von neuneinhalb Jahren auf zwölf Jahre und einen Monat heraufgesetzt.

An dem Urteil war auch der Richter Rogério Favreto beteiligt. Dieser gab am Sonntag einer am Freitag eingereichten Eingabe mehrerer Abgeordneter von Lulas Arbeiterpartei (PT) statt und ordnete die Freilassung des 72-jährigen Politikers an, den Umfragen trotz seiner Inhaftierung als aussichtsreichsten Kandidaten für die Präsidentenwahl im Oktober sehen.

AFP/dpa/fn