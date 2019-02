Kommt jetzt die Frauenquote bei Wahlen? CDU-Frauen machen Druck - Bayern-Grüne planen Vorstoß

In Brandenburg sollen künftig mehr Frauen auf die Wahllisten kommen - per Gesetz. In Bayern wollen Grüne und SPD nun nachziehen. Auch die Bundesregierung äußert sich.

Berlin/München - Die Bundesregierung will selbst kein Gesetz zur Einführung einer Frauenquote im Bundestag auf den Weg bringen. Es sei langjährige Praxis, dass eine solche Initiative aus den Reihen des Parlaments und nicht von der Regierung kommen müsse, erklärte das Familienministerium auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion, über die das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet. Ob eine entsprechende Änderung des Wahlrechts mit dem Grundsatz der Wahlfreiheit vereinbar sei, müsse zudem verfassungsrechtlich noch geprüft werden.

Undenkbar scheint solch eine Initiative nicht: Frauen in der CDU wollen mit Gesetzesänderungen erreichen, dass mehr weibliche Abgeordnete in die Parlamente einziehen. Die Vorsitzende der CDU-Frauen-Union, Annette Widmann-Mauz, sagte dem Spiegel, die Debatten in einzelnen Ländern und auf Bundesebene zeigten, dass sich der Bundestag bei einer Wahlrechtsreform mit dem Thema beschäftigen müsse. "Zur Steigerung des Frauenanteils in den Parlamenten brauchen wir ausgehend von den Parteien konkrete und abgestufte Maßnahmen und Verfahren", sagte Widmann-Mauz.

Vorbild Brandenburg: SPD und Grüne in Bayern wollen 50 Prozent Frauen im Plenum

In Bayern ist unterdessen offenbar bereits ein konkreter Vorstoß angedacht: Genau wie in Brandenburg wollen Grüne und SPD auch in Bayern den Frauenanteil im Landtag auf 50 Prozent der Abgeordneten erhöhen. Bereits in der kommenden Woche wollen die Landtagsfraktionen beider Parteien entsprechende Anträge im Plenum beraten lassen. Um das Ziel, einen Frauenanteil entsprechend der Bevölkerung, im Parlament zu erreichen, soll nach dem Willen der SPD das Landeswahlgesetz geändert werden. Die Grünen gehen sogar noch einen Schritt weiter und wollen darüber hinaus den Frauenanteil für Landtag und Staatsregierung auch in der Verfassung verankern.

Lesen Sie auch: Schäuble mit bemerkenswertem Appell: „Männer müssen an Hausarbeit erinnert werden“

Eine Mehrheit ist für beide Anträge sehr unwahrscheinlich, zumal eine Verfassungsänderung eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen benötigt. Die AfD lehnt jegliche Frauenquoten in jedem Fall ab: „Frau oder Mann zu sein ist kein Qualitätsmerkmal in der Politik, sondern es kommt auf Talent, Qualifikation und Durchsetzungsvermögen an“, betonte die Vize-Landeschefin Katrin Ebner-Steiner am Freitag.

Historische Entscheidung in Brandenburg - Ministerin Giffey äußerte sich wohlwollend

Brandenburg hatte am Donnerstag als erstes Bundesland ein Gesetz beschlossen, nach dem alle Parteien für die Landtagswahl gleich viele Frauen und Männer als Kandidaten aufstellen müssen. Ausgenommen bleiben allerdings Direktkandidaten in den Wahlkreisen. Auch in Bayern wollen Grüne und SPD den Frauenanteil im Landtag auf die Hälfte der Abgeordneten erhöhen.

Dem Bericht des RND zufolge liegt Deutschland beim Frauenanteil in nationalen Parlamenten im Vergleich der 28 EU-Staaten auf dem 13. Platz, weltweit auf Rang 47 von 193 Staaten. Im Bundestag sind derzeit 30,7 Prozent der Abgeordneten Frauen - deutlich weniger als in der vergangenen Legislaturperiode.

Familienministerin Franziska Giffey (SPD) hatte den Vorstoß aus Brandenburg als „bemerkenswerte Entscheidung“ bezeichnet. Wenn die Hälfte der Bevölkerung aus Frauen bestehe, solle das aus ihrer Sicht auch in den Parlamenten so sein. „Von alleine wird sich das nicht ändern“, erklärte Giffey - auch sie sagte allerdings, üblicherweise würden Gesetzentwürfe zum Wahlrecht aus der Mitte des Bundestags eingebracht und nicht von der Regierung.

Auch interessant: Heikle Fragen beim neuen Bundestag - nicht nur die Sitzordnung bereitet Probleme

dpa/fn