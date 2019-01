Müntefering liebt Spazierfahrten mit seiner Frau – das Fahrzeug ist ungewöhnlich

Ex-SPD-Chef

+ © dpa / Karlheinz Schindler Cruist in seiner Freizeit gerne in einem Quad: Ex-SPD-Chef Franz Müntefering. © dpa / Karlheinz Schindler

Der einstige SPD-Chef bleibt in Bewegung: In seiner Freizeit geht Franz Müntefering mit seiner Frau auf Streifzüge - in einem Vehikel, das eher untypisch ist.