Mann attackiert Frankreichs Präsident Macron - Video zeigt Ohrfeige

Zwei Festnahmen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei seiner Ankunft in Drôme, wo ihn später ein Mann körperlich attackierte.

Ein bislang Unbekannter hat Emmanuel Macron bei dessen Wahlkampf-Reise attackiert. Smartphone-Aufnahmen dokumentieren den aggressiven Zwischenfall.

Paris - Ein zufällig aufgenommenes Video des Vorfalls machte kurz darauf im Netz die Runde: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron* ist von einem Fremden geohrfeigt worden. Auf dem Video ist zu sehen, wie ein Mann hinter einer Absperrung ausholt und Macron offenbar mit seiner Hand im Gesicht trifft. Der Mann hielt Medienberichten zufolge den Präsidenten am Arm fest und rief „Nieder mit der Macronie“.

Der Élyséepalast bestätigte am Dienstag den Vorfall, sprach aber von einem „versuchten Schlag“. Dem Département (Amtsbezirk) zufolge gab es zwei Festnahmen. „Der Mann, der versucht hat, den Präsidenten zu ohrfeigen, und ein anderes Individuum werden von der Polizei vernommen“, hieß es laut AFP.

Körperliche Attacke auf Macron während seiner „Tour de France“

Macron war an dem Tag in das Département Drôme gereist, um vor weiteren Lockerungen der Corona*-Maßnahmen mit Gastwirten zu sprechen. Anschließend ging er zum Händeschütteln auf Besucher zu, die hinter einer Absperrung standen. Dabei ereignete sich der Vorfall. Der Präsidentenpalast nannte keine Details zu den Hintergründen und erklärte, dass der Präsident seine Reise fortgesetzt habe.

Knapp ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich* ist Macron seit einigen Tagen auf „Tour de France“. Bei der Rundreise will der 43-Jährige den Franzosen nach eigenen Worten „den Puls fühlen“, um seine Chancen für eine Wiederwahl auszuloten. Macron nimmt ab Freitag an einer Reihe internationaler Spitzentreffen teil. Den Auftakt macht der G7-Gipfel in Großbritannien. (AFP/dpa/frs) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA