Flieger muss notlanden - weil Passagier mit Bombe droht

Eine Passagiermaschine ist auf ihrem Weg von Dhaka nach Dubai zur Notlandung gezwungen worden. Ein Passagier soll mit dem Einsatz einer Bombe gedroht haben.

Chittagong - Ein offenbar geistig verwirrter Mann hat eine Passagiermaschine in Bangladesch am Sonntag zur Notlandung gezwungen. Wie der Leiter der zivilen Luftfahrtbehörde, Nayeem Hasan, mitteilte, sind alle rund 150 Insassen der Maschine der nationalen Fluggesellschaft Biman in Sicherheit.

Das Flugzeug war in der Hauptstadt Dhaka in Richtung Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten gestartet und musste dann auf dem Airport der Hafenstadt Chittagong notlanden.

Passagier droht mit Bombe

Der genaue Hergang der Geschehnisse an Bord blieb zunächst unklar. "Wir denken, es handelt sich um einen geistig Verwirrten. Er sagt, er habe eine Bombe, aber darüber haben wir keine Gewissheit", sagte Hasan.

