Flüchtlingsboots-Unglück: Mehr als 73 Tote vor tunesischer Küste

Tunis - Die Zahl der Opfer bei dem schweren Flüchtlingsboots-Unglück vor der tunesischen Küste am vergangenen Wochenende ist auf 73 gestiegen. Die Küstenwache habe weitere Leichen geborgen, teilte das tunesische Innenministerium am Donnerstag mit. Ein Boot mit rund 180 Flüchtlingen an Bord hatte versucht, von Tunesien nach Italien zu gelangen. Zwei Stunden nach der Abfahrt war es in der Nähe der Kerkenna-Inseln in Seenot geraten und gesunken. Die Internationale Organisation für Migration (IOM) nimmt an, dass mehr als 110 Menschen bei dem Unglück ums Leben gekommen sind.

Flüchtlingsströme aus Tunesien nehmen zu

Immer mehr Tunesier haben in den vergangenen Monaten versucht, illegal nach Europa zu gelangen. Trotz demokratischer Reformen kämpft das nordafrikanische Land mit großen wirtschaftlichen Problemen. Am Mittwoch war der Innenminister des Landes als Reaktion auf das Bootsunglück entlassen worden.

