Fitnessstudio-Attacke - DNA-Spur führt zu weiterer Tat

Die Polizei steht vor dem Wohnhaus des Tatverdächtigen in Duisburg. © Christoph Reichwein/dpa

Am Osterwochenende wurde in Duisburg ein 35 Jahre alter Partygast erstochen. Die Tat könnte mit der Messerattacke in einem Fitnessstudio zusammenhängen.

Duisburg - Nach der Messerattacke in einem Duisburger Fitnessstudio hat eine DNA-Spur des Tatverdächtigen zu einer möglichen weiteren Bluttat geführt. Bei der DNA-Untersuchung sei ein Zusammenhang des mutmaßlichen Islamisten auch zu einer Tat in Duisburg vom Osterwochenende festgestellt worden, bei der ein 35-Jähriger Partygast erstochen worden war, sagte Generalstaatsanwalt Holger Heming am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Mehr lesen Sie hier in Kürze. dpa