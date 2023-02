Baerbock besucht Finnland und Schweden im Nato-Ringen - und sendet erste Signale an Erdogan

News-Ticker

Finnland und Schweden hängen auf ihrem Weg in die Nato an Erdogans Veto fest. Außenministerin Baerbock ist zu Gesprächen in Skandinavien. News-Ticker.

Helsiniki/Stockholm/Berlin - Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist am Montag (13. Februar) zu einem zweitägigen Besuch bei den Nato-Beitrittskandidaten Finnland und Schweden aufgebrochen. „Nach 80 Jahren finnischer und 200 Jahren schwedischer Bündnisfreiheit haben sich beide Länder entschlossen, der Nato beizutreten. Darauf arbeiten wir weiter gemeinsam hin“, erklärte die Grünen-Politikerin vor ihrer Abreise nach Helsinki.

Besuch in Finnland und Schweden: Annalena Baerbock berät über Nato-Beitritt

Sowohl in Helsinki als auch in Stockholm dürfte es dabei in erster Linie um den Nato-Beitritt der beiden Länder gehen, den seit längerem von der Türkei blockiert. Auch die Hilfe für die Ukraine wird im Fokus stehen. Finnland grenzt auf auf einer Länge von 1340 Kilometern an Russland. Schweden hat in der EU derzeit eine zentrale Rolle inne. Das Land hat zum Jahreswechsel die turnusmäßig wechselnde EU-Ratspräsidentschaft übernommen hat.

Finnland und Schweden hatten im Mai 2022 unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs gemeinsam die Nato-Mitgliedschaft beantragt. Den Beitritt müssen alle 30 Mitglieder des Verteidigungsbündnisses ratifizieren. 28 haben das bereits getan, nur Ungarn und die Türkei noch nicht.

Nato-Beitritt von Schweden: Recep Tayyip Erdogan blockiert

Ernsthafte ungarische Einwände werden nicht erwartet, dagegen blockiert die Türkei die Nato-Norderweiterung seit langem. Sie begründet ihre Haltung in erster Linie damit, dass Schweden nicht ausreichend gegen Terrororganisationen vorgehe. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan meint damit vor allem die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK. Zuletzt lieferten Koranverbrennungen Erdogan weitere Argumente. (AFP/frs/dpa)