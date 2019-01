Augsburger sitzt wegen Terrorverdachts in Untersuchungshaft

Festnahme am Flughafen Stuttgart

+ © picture alliance/dpa / Christoph Schmidt Beamte der Bundespolizei im Stuttgarter Flughafen (Symbolbild). © picture alliance/dpa / Christoph Schmidt

Wegen der versuchten Ausreise in ein Terrorcamp in Syrien ist ein 32-Jähriger von der Türkei nach Deutschland abgeschoben worden. Polizisten nahmen ihn am Stuttgarter Flughafen fest.