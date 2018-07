Umstände unklar: Femen-Gründerin Oksana Schatschko offenbar tot in Wohnung gefunden

Oksana Schatschko, einer der Gründerinnen der feministischen Femen-Gruppe, wurde tot aufgefunden. Die 31-Jährige lag in einer Pariser Wohnung.

München/Paris - Den Tod ihrer Mitbegründerin Oksana Schatschko verkündet die Femen-Aktivistinnengruppe auf ihrer offiziellen Website. „Die furchtlose und verletzliche Osaka Shashko hat uns verlassen“, steht dort. „Wir trauern gemeinsam mit ihren Angehörigen und Freunden und warten auf die offizielle Version der Polizei.“ Im Moment sei bekannt, dass Schaschkos Leiche am Montag in ihrem Appartement in Paris gefunden wurde. Wiebild.de berichtet, hatte die Ukrainerin schon zwei Mal versucht, sich das Leben zu nehmen. Zuletzt lebte Oksana Schatschko in Paris, wo sie als politischer Flüchtling galt.

Auch Femen Deutschland verkündete den Tod der 31-Jährigen via Twitter: „Oksana Shachko hat uns verlassen, aber sie ist hier und überall (...) Sie ist für immer Teile der Geschichte des Feminismus. Sie wird der Welt fehlen! “

Oksana Shachko hat uns verlassen, aber sie ist hier und überall. Sie ist in jeder von uns, deren Leben sie kreuzte, sie ist in FEMEN, die sie mitbegründete. Sie ist in ihren Bildern. Sie ist für immer Teile der Geschichte des Feminismus. Sie wird der Welt fehlen! #iamfemen pic.twitter.com/mcfET3xdCj — FEMEN Germany (@FEMENGermany) 24. Juli 2018

Aufsehenerregende Aktionen gegen Putin und Berlusconi

Oksama Schatschko gründete Femen 2009 gemeinsam mit Anna Huzol in der Ukraine. Sie wurden durch Aufsehen erregende Protest-Aktionen bekannt, bei denen die Aktivistinnen sich meist mit bemalten, nackten Oberkörpern zeigten. Ziel waren oft umstrittene und bekannte Politiker wie Wladimir Putin, Silvio Berlusconi und Marine LePen. Auch das Finale von „Germanys Next Topmodel“ stürmten 2013 Aktivistinnen von Femen. Die Anhängerinnen der Gruppe wandten sich gegen Sexismus, Ausbeutung und sexuelle Gewalt.

Redaktioneller Hinweis: Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000.Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.

smu