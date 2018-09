Macht der Bundespräsident wirklich Werbung für eine linksextreme Band? 

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier steht in der Kritik. Es geht um einen Facebook-Post und die Band „Feine Sahne Fischfilet“. Der Faktencheck.

Worum geht es?

Am Montag gibt es in Chemnitz ein Konzert unter dem Motto „#wirsindmehr“. Mit dabei ist auch die Punkrock-Band „Feine Sahne Fischfilet“. Rund 140.000 Menschen haben über Facebook schon auf die Veranstaltung reagiert und die Einladung geteilt. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teilte die Veranstaltung über seine Facebook-Seite und machte somit Werbung dafür, zu dem Konzertabend mit sieben Bands hinzugehen - darunter auch die umstrittene Band „Feine Sahne Fischfilet“.

Rechtskonservative Portale wie Tichys Einblick oder die Junge Freiheit kritisieren diese Werbung, aber auch das konservative Portal der Zeitung Die Welt zeigt sich irritiert, weil der Band Linksextremismus vorgeworfen wird.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph de Vries gibt gegenüber der Welt am Sonntag zu bedenken: „Der Bundespräsident ist unverdächtig, sich mit Linksextremen gemeinzumachen. Aber wer glaubhaft gegen rechts und für Demokratie und Rechtsstaat eintreten will, darf dies nicht an der Seite von linksextremen Polizeihassern und Staatsfeinden machen.“

Krasser ist noch die Kritik in den Sozialen Netzwerken. Auf der Facebook-Seite des Bundespräsidenten finden sich zahlreiche Kommentare, wie dieser von Julian Theodor I.: „Ein Bundespräsident, der eine linksextremistische Band bewirbt, die in ihren Liedern Gewalt gegen Polizisten glorifiziert (...) hat kein Jota an Loyalität von mir als Staatsbürger mehr zu erwarten. Von der moralischen Integrität ganz zu schweigen, sich je wieder über die Verfassungstreue anderer wertend zu äußern.“

Andere werfen Steinmeier eine „Entgleisung“ vor, die mit der Würde seines hohen Amtes nicht zu vertreten sei.

Was ist dran an dem Vorwurf?

Tatsächlich wurde „Feine Sahne Fischfilet“ übere mehrere Jahre in den Verfassungsschutzberichten des Landes Mecklenburg-Vorpommern erwähnt.

Der Band wurden „linksextremistische Bestrebungen“ vorgeworfen und dass sie das staatliche Gewaltmonopol ablehne. Gewalt als Mittel zur Bekämpfung von Rechtsextremismus werde als legitimes Mittel verstanden, lautete der Verdacht gegen die Band.

Im Song „Wut“ aus dem Jahr 2015 heißt es: „Die nächste Bullenwache ist nur ein Steinwurf entfernt“. Im Refrain geht es weiter: „Und der Hass - der steigt. Und unsere Wut - sie treibt.“

Im Lied „Staatsgewalt“ von 2011 geht es auch um Gewalt gegen Polizisten: „Wir stellen unseren eigenen Trupp zusammen und schicken den Mob dann auf euch rauf. Die Bullenhelme - sie sollen fliegen. Eure Knüppel kriegt ihr in die Fresse rein und danach schicken wir euch nach Bayern, denn die Ostsee soll frei von Bullen sein.“

Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Band hat sich mittlerweile öffentlich von solchen gewaltverherrlichenden Texten distanziert. Gegenüber dem Spiegel erklärte Sänger Jan Gorkow, dass man den Song „Staatsgewalt“ nicht mehr spiele. „Er ist uns schlicht zu platt.“

Seit 2016 wird die Band auch nicht mehr in den Verfassungsschutzberichten des Landes erwähnt.

Was sagt die „Feine Sahne Fischfilet“ selbst zu dem Auftritt in Chemnitz?

Auf ihrer Facebook-Seite erklärt „Feine Sahne Fischfilet“, wieso sie in Chemnitz auftreten. Sie begründen es mit ihren eigenen Erfahrungen in ihrem norddeutschen Heimatbundesland: „#wirsindmehr ist in Sachsen selbstverständlich kein Fakt. Aber wo ist es das auch? Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern jedenfalls auch nicht in jedem Ort. Wir kennen das Gefühl, punktuell mal allein zu sein, sich zu denken ‚Alter, hier geht gar nix mehr‘. Und dann stehst du in Ueckermünde mit 20 Leuten einem Naziaufmarsch gegenüber.“

Es gehe nun darum, dass sich die Mehrheit aus der „Schockstarre“ befreie und sich auch außerhalb der „hippen Großstädte“ gegen Rassismus engagiere.

Ist die Kritik an Bundespräsident Steinmeier also berechtigt?

Unstreitig ist, dass „Feine Sahne Fischfilet“ eine antifaschistische und linke Band ist. Sie engagiert sich gegen Rassismus und Rechtsextremismus - das ist selbstverständlich zu begrüßen.

Die Erwähnungen in den Verfassungsschutzberichten haben der Popularität der Band nicht geschadet - im Gegenteil. Mittlerweile tritt sie auf den großen Festivals auf, wie „Rock am Ring“ oder „Hurricane“. Das neueste Album „Sturm&Dreck“, das im Januar 2018 erschien, erreichte Platz 3 der deutschen Albumcharts. Es handelt sich also nicht um eine Band aus der linksradikalen Randszene, sondern um eine der populärsten Rockbands dieses Landes.

Es ist davon auszugehen, dass sich zur Veranstaltung am Montag in Chemnitz mehrheitlich nicht Linksradikale einfinden werden, sondern Menschen, die sich als Mitte der Gesellschaft begreifen. Steinmeier wirbt zudem nicht allein für die Band „Feine Sahne Fischfilet“, sondern für die Veranstaltung insgesamt. Dort spielen unter anderem auch „Die Toten Hosen“.

Dennoch erscheint es angebracht, die Texte von „Feine Sahne Fischfilet“ weiterhin hinsichtlich der Gewaltfrage kritisch zu betrachten - auch um glaubwürdig zu bleiben.

