Von FBI erschossener Mann in Utah war radikalisierter Trump-Anhänger

Von: Robert Wagner

Eine Hausdurchsuchung eskaliert, FBI-Beamte erschießen einen offenbar fanatisierten Trump-Anhänger. Der Vorfall hat eine einschlägige Vorgeschichte.

Washington, D.C. - Die US-Bundespolizei FBI hat Medienberichten zufolge einen Mann in Utah erschossen, der US-Präsident Joe Biden kurz vor dessen Besuch in dem Bundesstaat gedroht haben soll. Die tödlichen Schüsse sollen am Mittwochmorgen (9. August) während einer Hausdurchsuchung in der Stadt Provo südlich von Salt Lake City gefallen sein, berichteten unter anderem die Sender NBC und CNN.

Der Mann soll eine Waffe auf die Beamten gerichtet haben, als diese Haft- und Durchsuchungsbefehle vollstrecken wollten. Das FBI soll im Vorfeld darüber informiert worden sein, dass er schwer bewaffnet sein könnte. Das FBI bestätigte den Vorfall gegenüber CNN. Es werde „eine Schießerei mit Beteiligung eines Agenten untersucht, die sich am Mittwoch, dem 9. August 2023, gegen 6.15 Uhr in Provo, Utah, ereignete.“ Angehörige des FBI sollen bei dem Einsatz nicht verletzt worden sein.

Er nannte sich „MAGA-Trumper“ und fantasierte von Attentaten

Gegen den Mann waren drei Anklagen erhoben worden, darunter wegen Drohungen gegen den Präsidenten und gegen Strafverfolgungsbeamte des Bundes. Laut den Gerichtsdokumenten soll er in den vergangenen Monaten in sozialen Medien Biden sowie weitere Politiker und Staatsanwälte bedroht haben, die in den Anklagen gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump verwickelt sind oder waren - darunter etwa der New Yorker Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg, dessen Büro Trump strafrechtlich verfolgt.

Ex-US-Präsident Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania. © Sue Ogrocki/AP/dpa

Demnach schrieb der Angeklagte am Montag (7. August), dass er mit Blick auf den Besuch von Präsident Biden in Utah seinen Tarnanzug und sein Scharfschützengewehr vorbereiten werde. „ICH KRAME MEINEN ALTEN TARNANZUG HERVOR UND PUTZE DEN STAUB VOM M24-SCHARFSCHÜTZENGEWEHR!“, soll er in Großbuchstaben geschrieben und damit digital geschrien haben. Das FBI soll er gezielt provoziert haben. „Hey FBI, überwacht ihr immer noch meine sozialen Medien? Frage nur nach, damit ich eine geladene Waffe zur Hand habe, falls ihr mal wieder vorbeikommen solltet.“

Laut tagesschau bezeichnete der Mann sich selbst als „MAGA-Trumper“ - „MAGA“ ist die gängige Abkürzung für den Trump-Slogan „Make America Great Again“. Im September 2022 soll er auf Facebook geschrieben haben, es sei „Zeit für ein oder zwei Attentate auf den Präsidenten. Erst Joe, dann Kamala!!!“ Seinem Onlineprofil zufolge soll er 74 Jahre alt gewesen sein.

Radikalisierter Trump-Anhänger wollte „mindestens“ Biden und Bragg ermorden

Auf der von Donald Trump gegründeten Plattform Truth Social soll der Angeklagte sich die Ermordung des Staatsanwalts Alvin Bragg ausgemalt haben: „Ich möchte über Bragg stehen und mit meiner 9-mm-Kanone ein schönes Loch in seine Stirn schießen und zusehen, wie er zuckt, während das Blut aus dem Loch sickert und er zur Hölle fährt!!“, heißt es laut der Gerichtsdokumente in dem Beitrag. Bragg hatte vor der Wahl 2016 Anklage gegen Trump wegen Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels erhoben.

Den Anklageunterlagen zufolge hatte er die Absicht, „mindestens“ Joe Biden und Alvin Bragg zu töten, nahm aber auch weitere demokratische Politiker und Repräsentanten des Staates ins Visier. Dazu gehören unter anderem die Vizepräsidentin Kamala Harris, der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, und der Justizminister Merrick Garland. In einem Facebook-Beitrag beschrieb er einen Traum über die Ermordung Garlands und postete das Bild einer halbautomatischen Handfeuerwaffe mit der Überschrift „Merrick Garland-Ausrottungswerkzeug“.

USA: Deutlicher Anstieg von Hassrede vor den Präsidentschaftswahlen 2024

Im März 2023 sollen Agenten des FBI (Federal Bureau of Investigation) den Mann bereit kontaktiert und zu seinen online getätigten Äußerungen befragt haben. Er habe die Beamten abgewiesen und ihnen gesagt: „Ich sagte, es war ein Traum! [...] Wir sind hier fertig! Kommen Sie nicht ohne Haftbefehl zurück.“ Nach diesem Zusammentreffen soll der Mann wiederholt FBI-Agenten online bedroht haben. In einem Facebook-Beitrag soll er geschrieben haben: „AN MEINE FREUNDE IM FEDERAL BUREAU OF IDIOTS: ICH WEISS, DASS IHR DAS LEST UND IHR HABT KEINE AHNUNG, WIE NAH EURE AGENTEN DEM ‚BANG‘ KOMMEN.“

Biden wollte am Mittwochabend (Ortszeit) nach Utah reisen. Am Donnerstag (10. August) will er in Salt Lake City über Gesundheitsversorgung von Veteranen sprechen. Im Vorfeld der kommen Präsidentschaftswahlen in den USA ist es laut CNN zuletzt zu einem deutlichen Anstieg an Hassrede gegen nationale und lokale Staatsdiener und Politiker gekommen. FBI-Direktor Christopher Wray sprach von einem „beispiellosen“ Ausmaß an Drohungen gegen FBI-Agenten. (Robert Wagner)