Varoufakis verprügelt: „Schläger“ verletzten Griechenlands Ex-Finanzminister schwer

Von: Mark Stoffers

Yanis Varoufakis bei einem Auftritt im Jahr 2019. © Kay Nietfeld/dpa

Der linke Oppositionspolitiker und frühere griechische Finanzminister Varoufakis ist während eines Restaurantbesuchs von Unbekannten angegriffen worden. Er selbst spricht von beauftragten Schlägern.

Athen - Der ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis ist am Freitagabend in Athen von Vermummten angegriffen und verletzt worden. Der linke Oppositionspolitiker sei von einer Gruppe von etwa 20 Leuten in einem Restaurant entdeckt worden, berichteten mehrere griechische Medien am Samstag.

Varoufakis verprügelt: Vermummte brechen griechischem Ex-Finanzminister die Nase

Zunächst sei der 61-jährige Varoufakis von der Straße aus beschimpft worden. Daraufhin sei der ehemalige griechische Finanzminister vor die Tür gegangen, wo ihn mehrere Vermummte angegriffen, zu Boden geworfen, getreten und ihm ins Gesicht geschlagen hätten. Der Ex-Minister habe einen Nasenbeinbruch erlitten und sei im Krankenhaus behandelt worden.

Varoufakis verprügelt: Partei verurteilt Angriff auf Ex-Minister als „faschistisch“

Varoufakis selbst bedankte sich nach dem Angriff auf Twitter für die Welle der Solidarität, die ihm nach dem Überfall entgegengeschlagen sei. Zudem bestritt er nach Angriff mit erlittenem Nasenbeinbruch Berichte, wonach es sich bei den Angreifern um Autonome, Anarchisten oder Linke handelte.

Es seien vielmehr beauftragte Schläger gewesen, die ihn beschuldigt hätten, Griechenland in der Schuldenkrise 2015 während seiner Amtszeit als Finanzminister ans Ausland verscherbelt zu haben. Seine Partei Mera25 bezeichnete den Angriff als „faschistisch“. Der Wirtschaftswissenschaftler sitzt heute als Abgeordneter im Parlament. (mst/dpa)