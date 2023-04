Deutsche Medienbranche richtet offenen Brief an russischen Botschafter: „Journalismus ist kein Verbrechen“

Von: Anna-Katharina Ahnefeld

Gegen den in Russland festgenommen Journalisten Evan Gershkovich wurde mittlerweile Anklage erhoben. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft. Deutsche Medienschaffende fordern seine Freilassung.

Berlin – Zahlreiche deutsche Medienschaffende haben in einem offenen Brief an den russischen Botschafter Sergei Jurjewitsch Netschajew in Berlin die Freilassung von Evan Gershkovich verlangt. Ende März wurde der US-Amerikaner und Russland-Reporter des Wall Street Journal vom russischen Inlandsgeheimdienst FSB in Jekaterinburg festgenommen. Der Vorwurf: Spionage für Washington. Dem 31-Jährigen drohen bis zu 20 Jahre Haft.

Das Wall Street Journal weist die Vorwürfe gegen ihren Reporter vehement von sich – und fordert seine sofortige Freilassung. Auch US-Präsident Joe Biden nannte die Vorwürfe am Freitag „lächerlich“ und warf dem Kreml vor, willkürlich US-Bürgerinnen und -Bürger zu verhaften, um sie gegen inhaftierte Russen auszutauschen.

Der Forderung nach Freilassung schließen sich nun Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Medienbranche in einem offenen Brief, den wir unten zeigen, an. Darin heißt es: „Journalismus ist kein Verbrechen“. Ein Satz, mit dem auch das US-Außenministerium die Verhaftung verurteilte.

Evan Gershkovich in Russland inhaftiert: Deutsche Medienbranche fordert Freilassung des Journalisten

Mittlerweile wurde in Russland Anklage gegen Evan Gershkovich erhoben. Dies meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass am vergangenen Freitag. Gershkovich habe die Vorwürfe des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB „kategorisch“ zurückgewiesen und betont, er sei lediglich als Journalist in Russland. Sein Fall sei als „streng geheim“ eingestuft. Der Fall Gershkovich belastet die ohnehin schon seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs zerrüttete Beziehung des Westens mit Russland weiter. Erstmals seit Ende des Kalten Krieges führt Russland ein Spionageverfahren gegen einen ausländischen Journalisten.

Offener Brief für die Freilassung von Evan Gershkovich Botschafter Sergei Jurjewitsch Netschajew, Botschaft der Russischen Föderation in der Bundesrepublik Deutschland, Unter den Linden 63-65, 10117 Berlin



Sehr geehrter Herr Botschafter Netschajew!



Wir, Redakteure deutscher Medienhäuser, Publizistinnen, Herausgeber, Verlegerinnen und Medienschaffende, fordern die russische Regierung auf, Evan Gershkovich, der Ende März 2023 in Jekaterinburg festgenommen wurde, unverzüglich und bedingungslos freizulassen.



Evan Gershkovich, US-amerikanischer Staatsbürger, ist ein angesehener Journalist des Wall Street Journal. Für seinen jetzigen Arbeitgeber und für mehrere andere Publikationen hat Evan Gershkovich stets genau, fair und ausführlich über Russland berichtet.



Die gegen ihn vorgebrachten Spionagevorwürfe sind haltlos und ein Akt reiner politischer Willkür gegen die Freiheit der Presse.



Die unrechtmäßige Verhaftung von Evan Gershkovich hat westliche Medien dazu veranlasst, erneut Korrespondenten aus Moskau abzuziehen. Das höhlt die Pressefreiheit in Russland weiter aus, denn diese Korrespondenten müssen nun aus der Ferne über die Situation in Russland berichten - viele von ihnen aus Berlin. Das ist eine Entwicklung, die die Welt seit dem Höhepunkt des Kalten Krieges nicht mehr erlebt hat.



Solche Maßnahmen verhindern, dass deutsche Mediennutzer ein authentisches Bild Russlands erhalten können. Und sie gefährden und schaden Russland selbst: Besonders in Deutschland wissen wir, wohin die mutwillige Zerstörung von Grundrechten führt.



Journalismus ist kein Verbrechen. Evan Gershkovich gehört nicht in ein Moskauer Gefängnis. Evan Gershkovich muss sofort freigelassen werden und er muss seine Arbeit wieder aufnehmen dürfen: Fakten zu berichten, damit die ganze Welt diese lesen kann.



Unterzeichnerinnen und Unterzeichner



Sigrun Albert, Hauptgeschäftsführerin, Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV)



Julia Becker, Vorsitzende des Aufsichtsrates und Verlegerin, Funke Mediengruppe



Jan Philipp Burgard, Chefredakteur, Welt Fernsehen



Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender, Axel Springer SE



Mathis Feldhoff, Vorsitzender, Bundespressekonferenz



Carsten Fiedler, Chefredakteur, Kölner Stadt-Anzeiger



Thomas Fricker, Chefredakteur, Badische Zeitung



Ralf Geisenhanslüke, Chefredakteur, Neue Osnabrücker Zeitung



Hendrik Groth, Journalist



Tina Hassel, Chefredakteurin, ARD-Hauptstadtstudio



Wilm Herlyn, Publizist



Marion Horn, Vorsitzende der Chefredaktionen, Bild



Michael Husarek, Chefredakteur, Nürnberger Nachrichten



Barbara Junge, Chefredakteurin, taz



Wolfgang Krach, Chefredakteur, Süddeutsche Zeitung



Steffen Klusmann, Chefredakteur, Der Spiegel



Tomasz Kurianowicz, Chefredakteur, Berliner Zeitung



Stephan Lamby, Filmemacher



Nora Marx, Gesellschafterin, Funke Mediengruppe



Christian Mihr, Geschäftsführer, Reporter ohne Grenzen



Stephanie Nannen, Publizistin



Johann Oberauer, Verleger, Medienfachverlag Oberauer



Anja Pasquay, Geschäftsführerin, Theodor-Wolff-Preis



Benjamin Piel, Chefredakteur, Mindener Tageblatt



Ulf Poschardt, Chefredakteur, Welt-Gruppe



Jörg Quoos, Chefredakteur, Funke Zentralredaktion Berlin



Marc Rath, Chefredakteur, Mitteldeutsche Zeitung und Volksstimme



Thomas Rebbe, Chefredakteur, WEB.DE/GMXNews



José Redondo-Vega, Editorial Director, Taos Media



Christoph Reisinger, Chefredakteur, Stuttgarter Nachrichten, Schwäbischer Bote



Stephan Scherzer, Bundesgeschäftsführer, MVFP Medienverband der Freien Presse



Jan Schilde, Chefredakteur, B.Z. Berlin



David Schraven, Publisher, Correctiv



Gabor Steingart, Journalist und Herausgeber, The Pioneer



Coskun Josh Tuna, Publisher, Kivvon Media



Prof. Frank Überall, Vorsitzender, Deutscher Journalisten-Verband (DJV)



Bülend Ürük, Journalist



Jakob Wais, Chefredakteur und Geschäftsführer, Business Insider Deutschland



Maria von Welser, Publizistin



Philipp Welte, Vorstand, Hubert Burda Media sowie Vorstandsvorsitzender, MVFP Medienverband der Freien Presse



Dominik Wichmann, Publisher, Looping Group



Niklas Jakob Wilcke, Gesellschafter, Funke Mediengruppe



Hans Wilms, Chefredakteur, Kreiszeitung



Jennifer Wilton, Chefredakteurin, Die Welt



Ulrich Windolph, Chefredakteur, Westfalen-Blatt



Bernd Ziesemer, Publizist Markus Knall, Chefredakteur Ippen Digital