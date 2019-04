Varoufakis kandidiert bei EU-Wahl für Deutschland - Aus diesem Grund ist es möglich

Der ehemalige griechische Finanzminister Gianis Varoufakis tritt bei der Europawahl für Deutschland an. Er ist der Spitzenkandidat der Partei „Demokratie in Europa“.

Berlin - Der ehemalige griechische Finanzminister Gianis Varoufakis will mit seiner Europawahl-Kandidatur in Deutschland nach eigenen Worten symbolisieren, dass es keinen Konflikt zwischen beiden Ländern gibt. Konflikte in der griechischen Wirtschaftskrise hätten zwei stolze Nationalitäten gegeneinander gestellt, sagte Varoufakis der Deutschen Presse-Agentur am Samstag am Rande der Konferenz „A Soul for Europe“ in Berlin. Der Hauptgrund für seine Kandidatur bei der Europawahl sei, „dass Europa droht zu zerfallen“. Ein Zerfall werde in ganz Europa „politische Monster“ von der rechten Seite hervorbringen.

Varoufakis kann wegen deutschem Wohnsitz für Deutschland kandidieren

Varoufakis kandidiert in Deutschland für die Europawahl am 26. Mai als Spitzenkandidat einer Partei mit dem Namen Demokratie in Europa - einem deutschen Ableger von Varoufakis' europäischer Bewegung „Democracy in Europe Movement 2025“ (Diem25). Der Linkspolitiker sagte, er erfülle die Voraussetzungen für eine Kandidatur. Dazu gehört für Bürger anderer EU-Länder, einen Wohnsitz in Deutschland zu haben.

Nach Varoufakis' Ansicht haben das Finanz, Sozial- und Wirtschaftssystem in der EU „keine Chance, sich selbst aufrechtzuerhalten und einen Kollaps zu vermeiden“. Sie seien so aufgebaut, dass sie eine Finanzkrise nicht dauerhaft durchstehen könnten. Sofortige und dringende Veränderungen seien notwendig.

Varoufakis war Schäubles Gegenspieler Schäubles in der Euro-Schuldenkrise

Der 58-Jährige war 2015 nach rund einem halben Jahr als Minister der Links-Regierung von Ministerpräsident Alexis Tsipras zurückgetreten. Er hatte in der Euro-Schuldenkrise versucht, die Gläubiger Griechenlands zu einem Schuldenschnitt zu bewegen und soziale Kürzungen zu vermeiden - und war quasi ein Gegenspieler des damaligen Bundesfinanzministers Wolfgang Schäuble (CDU) gewesen, der auf einen strikten Sparkurs gedrungen hatte.

