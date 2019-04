Europawahl 2019: Wann bekommt man die Wahlbenachrichtigung?

Am Sonntag, 26. Mai, wird das Europäische Parlament gewählt. Hier erfahren Sie, wann die Benachrichtigung für die Europawahl 2019 kommt.

Brüssel - Am Sonntag, 26. Mai, wird in Deutschland das Europäische Parlament gewählt. Im Vorfeld der Europawahl 2019 werden sogenannte Wahlbenachrichtigungen von den Gemeinden an alle wahlberechtigten Bürger versendet. Damit werden sie informiert, dass sie im Wählerverzeichnis stehen.

Im Folgenden erklären wir Ihnen, was es mit der Benachrichtigung auf sich hat, wann sie spätestens bei Ihnen eingetroffen sein sollte und was Sie tun können, falls Sie diese nicht erhalten haben.

Europawahl 2019: Wann erhält man die Wahlbenachrichtigung?

Etwa vier bis sechs Wochen vor der Wahl erhalten sie ihre Wahlbenachrichtigung. Spätestens am 21. Tag vor der Wahl müssten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung erhalten, also am 5. Mai. Auf der Rückseite der Benachrichtigung finden Sie einen Vordruck, den sie Ausfüllen müssen, wenn Sie in einem anderen Wahlraum Ihres Wahlkreises oder durch Briefwahl wählen möchten.

Die Wahlbenachrichtigung enthält zusätzlich Angaben zum Wahltag, zur Wahlzeit, zum Ort des Wahlraumes und ob dieser barrierefrei erreichbar ist.

Muss ich die Wahlbenachrichtigung bei der Europawahl 2019 ins Wahllokal mitbringen?

Wer die Wahlbenachrichtigung erhalten hat, sollte diese auch am Sonntag, 26. Mai 2019, in das Wahllokal mitbringen. So kann vor Ort problemlos festgestellt werden, ob man auch tatsächlich wahlberechtigt ist.

Die Wahlbenachrichtigung zeigen Sie einfach bei Betreten des Raumes dem Wahlvorstand vor. Er behält diese dann auch ein. Zur Sicherheit sollten Sie aber trotzdem auch Ihren Personalausweis oder Reisepass mitnehmen.

Europawahl 2019: Wahlbenachrichtigung nicht erhalten - Was tun?

Was sollte man machen, wenn man bis zum 5. Mai keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat? Erstmal sollten Sie sich keine Sorgen machen.

Am besten setzen Sie sich mit Ihrer Gemeinde in Verbindun,g um herauszufinden, ob Sie ordnungsgemäß ins Wählerverzeichnis eingetragen sind. Stehen Sie zu Unrecht nicht im Wählerverzeichnis und eine Ergänzung ist nach Abschluss des Wählerverzeichnisses nicht mehr möglich, können Sie auch auf Antrag einen Wahlschein erhalten.

Europawahl 2019: Kann man auch ohne Wahlbenachrichtigung wählen?

An der Europawahl dürfen Sie nur teilnehmen, wenn Sie zuvor auch eine Wahlbenachrichtigung erhalten haben.

Nur dann können Sie davon ausgehen, dass Sie im Wählerverzeichnis Ihrer Gemeinde stehen und somit in dem genannten Wahlraum wahlberechtigt sind. Allerdings müssen Sie die Mitteilung nicht unbedingt mit in Ihr Wahllokal nehmen. Sollten Sie diese zu Hause gelassen beziehungsweise vergessen haben, können Sie sich auch mit dem Personalausweis oder Reisepass ausweisen.

Wenn Sie aber vor der Wahl keine Wahlbenachrichtigung bekommen haben und Sie das auch nicht der zuständigen Gemeinde mitgeteilt haben, müssen Sie damit rechnen, vor Ort vom Wahlvorstand zurückgewiesen zu werden.

Weitere Informationen zur Europawahl 2019

